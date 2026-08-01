Матч 4 тура Первой лиги между ульяновской «Волгой» и «Челябинском» пройдет 2 августа 2026 года в Ульяновске. Обе команды набрали по три очка в стартовых трех турах и занимают соседние места в середине таблицы. Хозяева подходят к игре с хорошей атакующей формой – они забивают в пяти последних матчах и в трех турах чемпионата не уходили с поля без гола. Гости, напротив, имеют серьезные проблемы на выезде – они не выигрывают в восьми последних гостевых матчах Первой лиги, хотя их атака также стабильна. Сможет ли «Челябинск» прервать свою неудачную выездную серию и навязать борьбу сопернику, или «Волга» использует преимущество домашнего поля и добьется победы? Кто окажется сильнее в этом противостоянии равных по силам команд и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Волга Ульяновск» подходит к игре с психологическим преимуществом домашнего поля и стабильной атакой. В последних пяти матчах команда забила семь голов (в среднем 1.40 за игру) и пропустила шесть (1.20 в среднем), при этом забивает в пяти последних встречах. Лучший бомбардир Андрей Костин забил один мяч, но атака распределена между несколькими исполнителями. В очных встречах с «Челябинском» у хозяев нет явного преимущества, однако в последней встрече они сыграли вничью 2:2. Домашняя поддержка должна помочь, особенно с учетом того, что гости не могут выиграть на выезде в восьми матчах. В прошлом туре «Волга» обыграла «Нефтехимик» (2:0), что добавило уверенности перед домашней игрой. Оборона хозяев не выглядит непробиваемой, но против соперника, который испытывает проблемы в гостях, они могут рассчитывать на положительный результат.

«Челябинск» также демонстрирует неплохую атакующую игру – в последних пяти матчах забито семь голов (1.40 в среднем), а пропущено столько же. Лучший бомбардир Рамазан Гаджимурадов забил два мяча в трех матчах и является главной угрозой для обороны хозяев. Однако выездная форма «Челябинска» оставляет желать лучшего: команда не выигрывает в восьми последних гостевых матчах Первой лиги, что является серьезным психологическим барьером. В очных встречах с «Волгой» гости забивают в трех последних матчах, что дает им надежду на гол. В прошлом туре «Челябинск» уступил «Нижнему Новгороду» (1:2), но в предыдущих матчах показывал неплохую игру. Однако их защита регулярно пропускает – в восьми последних матчах они не оставляли свои ворота сухими.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение хозяевам. «Волга» имеет преимущество домашнего поля и более стабильную игру в обороне, тогда как «Челябинск» слаб на выезде и много пропускает. Победа «Волги» с минимальным счетом выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях у команд нет явного лидера: в последних пяти встречах победы чередовались, а одна завершилась вничью. Однако «Челябинск» забивает в трех последних матчах против «Волги», что делает их опасными на контратаках. Текущая форма «Волги» (победа в прошлом туре, стабильная атака) и гостевой кризис «Челябинска» (восемь матчей без побед на выезде) указывают на то, что хозяева должны использовать свое преимущество. Обе команды регулярно забивают, но защита гостей выглядит менее надежной.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Волга Ульяновск» одержит победу над «Челябинском», используя преимущество домашнего поля и стабильную атаку, тогда как гости не могут выиграть на выезде в восьми матчах и слишком много пропускают. Ставка на победу хозяев за 2.45 выглядит оправданной – «Волга» должна реализовать свое преимущество на своем поле, а риск нулевой форы снижает вероятность проигрыша ставки. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4 тура между «Волгой Ульяновск» и «Челябинском» состоится 2 августа 2026 года в Ульяновске и начнется в 16:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.