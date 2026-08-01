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«Волга Ульяновск» – «Челябинск»: кто победит в матче 4 тура Первой лиги 2026/2027

01 августа 2026 9:01
Волга - Челябинск
02 авг. 2026, воскресенье 16:00 | Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
2.45
Победа «Волги»
Сделать ставку

Матч 4 тура Первой лиги между ульяновской «Волгой» и «Челябинском» пройдет 2 августа 2026 года в Ульяновске. Обе команды набрали по три очка в стартовых трех турах и занимают соседние места в середине таблицы. Хозяева подходят к игре с хорошей атакующей формой – они забивают в пяти последних матчах и в трех турах чемпионата не уходили с поля без гола. Гости, напротив, имеют серьезные проблемы на выезде – они не выигрывают в восьми последних гостевых матчах Первой лиги, хотя их атака также стабильна. Сможет ли «Челябинск» прервать свою неудачную выездную серию и навязать борьбу сопернику, или «Волга» использует преимущество домашнего поля и добьется победы? Кто окажется сильнее в этом противостоянии равных по силам команд и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Волга Ульяновск» подходит к игре с психологическим преимуществом домашнего поля и стабильной атакой. В последних пяти матчах команда забила семь голов (в среднем 1.40 за игру) и пропустила шесть (1.20 в среднем), при этом забивает в пяти последних встречах. Лучший бомбардир Андрей Костин забил один мяч, но атака распределена между несколькими исполнителями. В очных встречах с «Челябинском» у хозяев нет явного преимущества, однако в последней встрече они сыграли вничью 2:2. Домашняя поддержка должна помочь, особенно с учетом того, что гости не могут выиграть на выезде в восьми матчах. В прошлом туре «Волга» обыграла «Нефтехимик» (2:0), что добавило уверенности перед домашней игрой. Оборона хозяев не выглядит непробиваемой, но против соперника, который испытывает проблемы в гостях, они могут рассчитывать на положительный результат.

«Челябинск» также демонстрирует неплохую атакующую игру – в последних пяти матчах забито семь голов (1.40 в среднем), а пропущено столько же. Лучший бомбардир Рамазан Гаджимурадов забил два мяча в трех матчах и является главной угрозой для обороны хозяев. Однако выездная форма «Челябинска» оставляет желать лучшего: команда не выигрывает в восьми последних гостевых матчах Первой лиги, что является серьезным психологическим барьером. В очных встречах с «Волгой» гости забивают в трех последних матчах, что дает им надежду на гол. В прошлом туре «Челябинск» уступил «Нижнему Новгороду» (1:2), но в предыдущих матчах показывал неплохую игру. Однако их защита регулярно пропускает – в восьми последних матчах они не оставляли свои ворота сухими.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение хозяевам. «Волга» имеет преимущество домашнего поля и более стабильную игру в обороне, тогда как «Челябинск» слаб на выезде и много пропускает. Победа «Волги» с минимальным счетом выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях у команд нет явного лидера: в последних пяти встречах победы чередовались, а одна завершилась вничью. Однако «Челябинск» забивает в трех последних матчах против «Волги», что делает их опасными на контратаках. Текущая форма «Волги» (победа в прошлом туре, стабильная атака) и гостевой кризис «Челябинска» (восемь матчей без побед на выезде) указывают на то, что хозяева должны использовать свое преимущество. Обе команды регулярно забивают, но защита гостей выглядит менее надежной.

Личные встречи
Побед - 12 (33%)
Ничьих - 15 (42%)
Побед - 9 (25%)
35
Забитых мячей
34
0.97
В среднем за матч
0.94
3:2
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 27 тур
Челябинск
2 : 3
05.06.2014
Волга
Самая крупная ничья
Россия. PARI Первая лига, 24 тур
Волга
2 : 2
15.03.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Волга
0 : 2
02.08.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 24 тур
Волга
2 : 2
15.03.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Челябинск
1 : 0
09.08.2025
Волга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Волга
0 : 1
11.05.2025
Челябинск
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Челябинск
0 : 0
23.03.2025
Волга
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 21 тур
Волга
1 : 0
03.04.2022
Челябинск
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 10 тур
Челябинск
1 : 3
18.09.2021
Волга
Россия. ПФЛ. Группа 4, 2 тур
Челябинск
0 : 1
15.08.2020
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 16 тур
Волга
0 : 1
26.10.2019
Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 6 тур
Челябинск
2 : 2
23.08.2019
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 20 тур
Волга
1 : 0
22.04.2019
Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 10 тур
Челябинск
1 : 2
23.09.2018
Волга
Россия. Кубок, 1/64 финала
Волга
1 : 1
07.08.2018
Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 20 тур
Челябинск
2 : 1
21.04.2018
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 8 тур
Волга
0 : 0
08.09.2017
Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 21 тур
Волга
0 : 0
30.04.2017
Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 13 тур
Челябинск
1 : 0
02.10.2016
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 5 тур
Волга
1 : 1
16.08.2016
Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 24 тур
Челябинск
0 : 1
13.05.2016
Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 14 тур
Челябинск
3 : 0
08.10.2015
Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 6 тур
Волга
2 : 0
21.08.2015
Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 27 тур
Волга
0 : 0
05.06.2015
Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 12 тур
Волга
1 : 1
23.09.2014
Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 2 тур
Челябинск
2 : 0
24.07.2014
Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 27 тур
Челябинск
2 : 3
05.06.2014
Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 17 тур
Челябинск
1 : 2
22.10.2013
Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 7 тур
Волга
2 : 1
27.08.2013
Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 27 тур
Челябинск
1 : 1
15.05.2013
Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 11 тур
Волга
0 : 0
16.09.2012
Челябинск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 35 тур
Челябинск
2 : 2
12.05.2012
Волга
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 21 тур
Волга
1 : 0
03.09.2011
Челябинск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 9 тур
Челябинск
0 : 1
12.06.2011
Волга
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 24 тур
Волга
1 : 2
17.10.2010
Челябинск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 12 тур
Челябинск
1 : 1
19.07.2010
Волга
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 32 тур
Челябинск
1 : 1
25.10.2009
Волга
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 16 тур
Волга
1 : 1
18.07.2009
Челябинск
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
23
Егор Бабурин
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
7
Андрей Никитин
ЛВ
77
Лука Багателия
ПВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Челябинск
31
Mark Pereverzev
ВР
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ОП
70
Гаррик Левин
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
29
Матвей Урванцев
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Волга
1
Ринат Шакеров
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
55
Артем Быков
ЦЗ
29
Руслан Шагиахметов
ОП
60
Игнат Касьянов
ЦП
76
V. Livadnov
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
17
Игорь Гершун
ЛВ
8
Денис Рахманов
ПВ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
28
Данил Новиков
ЦФ
Челябинск
93
Илья Тусеев
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
23
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
19
Руслан Байтуков
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
55
G. Borisov
ЦП
17
Баба Н'Диайе
АП
33
Denis Pokotylo
ЦФ
74
Luis Kacorri
ЦФ
3-2-1-3-1
23
Бабурин
4
Ибрагимов
30
Хабибуллин
99
Костин
3
Красильниченко
20
Ковалев
9
Фольмер
7
Никитин
55
Саплинов
77
Багателия
14
Яковлев
3-1-1-3-2
31
15
Кочиев
50
Лысцов
21
Бердников
6
Макаров
70
Левин
7
Сафронов
18
Кертанов
10
Гаджимурадов
29
Урванцев
99
Каменщиков
77
Багателия
5
Степанов
5
Степанов
77
Багателия
14
Яковлев
29
Шагиахметов
29
Шагиахметов
14
Яковлев
99
Костин
60
Касьянов
60
Касьянов
99
Костин
20
Ковалев
8
Рахманов
8
Рахманов
20
Ковалев
3
Красильниченко
28
Новиков
28
Новиков
3
Красильниченко
18
Кертанов
72
Бем
72
Бем
18
Кертанов
15
Кочиев
19
Байтуков
19
Байтуков
15
Кочиев
29
Урванцев
77
Самойлов
77
Самойлов
29
Урванцев
99
Каменщиков
17
Н'Диайе
17
Н'Диайе
99
Каменщиков
Остались в запасе
Волга
Челябинск
1
Ринат Шакеров
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
55
Артем Быков
ЦЗ
76
V. Livadnov
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
17
Игорь Гершун
ЛВ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
93
Илья Тусеев
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
23
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
55
G. Borisov
ЦП
33
Denis Pokotylo
ЦФ
74
Luis Kacorri
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Остались в запасе
1
Ринат Шакеров
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
55
Артем Быков
ЦЗ
76
V. Livadnov
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
17
Игорь Гершун
ЛВ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
Остались в запасе
93
Илья Тусеев
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
23
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
55
G. Borisov
ЦП
33
Denis Pokotylo
ЦФ
74
Luis Kacorri
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Главный тренер
Роман Пилипчук

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Волга Ульяновск» одержит победу над «Челябинском», используя преимущество домашнего поля и стабильную атаку, тогда как гости не могут выиграть на выезде в восьми матчах и слишком много пропускают. Ставка на победу хозяев за 2.45 выглядит оправданной – «Волга» должна реализовать свое преимущество на своем поле, а риск нулевой форы снижает вероятность проигрыша ставки. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4 тура между «Волгой Ульяновск» и «Челябинском» состоится 2 августа 2026 года в Ульяновске и начнется в 16:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Волга Ульяновск» – «Челябинск»: смотреть онлайн

2.45
Победа «Волги»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Россия. PARI Первая лига Челябинск Волга
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