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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Волга - Челябинск
Волга - Челябинск: обзор матча 07 августа 2018
Волга
07.08.2018, вторник, 18:00
Россия. Кубок, 1/64 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 1 : 4
Завершен
Челябинск
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Волга - Челябинск
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
- : -
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Россия. Кубок, 1/2 финала
Спартак К
1 : 0
13.10.2026
Челябинск
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Челябинск
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