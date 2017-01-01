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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
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€ 6 млн
Волга - результаты матчей
Ульяновск
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Стадион:
Труд
Сайт:
http://www.fcvu.ru/
Тренер:
Алексей Тускаев
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Расписание
Таблица
Россия. Кубок. 2026/2027
Россия. PARI Первая лига. 2026/2027
Россия. Кубок. 2025/2026
Россия. PARI Первая лига. 2025/2026
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна. 2025
Россия. Кубок. 2024/2025
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень. 2024
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна. 2024
Россия. Кубок. 2023/2024
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень. Осень 2023
Россия. Кубок. 2022/2023
Россия. Первая лига. 2022/2023
Россия. Кубок. 2021/2022
Россия. ФНЛ 2. Группа 4. 2021/2022
Россия. Кубок. 2020/2021
Россия. ПФЛ. Группа 4. 2020/2021
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье. 2019/2020
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье. 2018/2019
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье. 2017/2018
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье. 2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2015/2016
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2014/2015
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2013/2014
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2012/2013
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2011/2012
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2010
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2009
Россия. Первый дивизион. 2008
13.09 | 15:00
Уфа
2 : 2
Волга
05.09 | 16:00
Волга
3 : 0
Арсенал
30.08 | 20:00
Нижний Новгород
2 : 2
Волга
22.08 | 16:00
Волга
1 : 3
Шинник
16.08 | 11:30
Сочи
1 : 0
Волга
09.08 | 17:00
КАМАЗ
1 : 2
Волга
02.08 | 16:00
Волга
0 : 2
Челябинск
25.07 | 16:00
Волга
2 : 0
Нефтехимик
19.07 | 18:30
Торпедо
3 : 1
Волга
11.07 | 16:00
Волга
1 : 2
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