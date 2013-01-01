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    Волга - результаты

    Город Ульяновск
    Дивизион Россия-Первая лига
    Сайт http://www.fcvu.ru/
    Стадион Труд
    Тренер Сергей Жуков
    Турниры:
    Россия. Кубок (2022/2023)
    1/4 финала
    		25 февраля, суббота 14:30 Волга 0:3 Зенит
    1/8 финала
    		16 ноября, среда 18:00 Кубань 1:2 Волга
    1/16 финала
    		2 ноября, среда 18:00 Нефтехимик 1:2 Волга
    1/32 финала
    		5 октября, среда 15:00 Волга 2:1 Рубин
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