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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Волга
Состав
€ 6 млн
Волга - состав команды
Ульяновск
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Стадион:
Труд
Сайт:
http://www.fcvu.ru/
Тренер:
Алексей Тускаев
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
23
Бабурин Егор
Вра
33
€ 0.275 млн
1
Шакеров Ринат
Вра
24
€ 0.15 млн
95
Ходанович Андрей
Вра
22
€ 0.1 млн
44
Дзиов Макс
Защ
25
€ 0.55 млн
30
Хабибуллин Айдар
Защ
31
€ 0.35 млн
5
Степанов Данил
Защ
26
€ 0.35 млн
3
Красильниченко Олег
Защ
29
€ 0.3 млн
50
Быков Артем
Защ
22
€ 0.3 млн
4
Ибрагимов Камиль
Защ
29
€ 0.3 млн
99
Костин Андрей
Защ
24
€ 0.25 млн
20
Ковалев Константин
Защ
26
€ 0.2 млн
15
Кокоев Дэвид
Защ
22
€ 0.175 млн
90
Фольмер Кирилл
Пол
26
€ 0.6 млн
55
Саплинов Александр
Пол
29
€ 0.5 млн
6
Козлов Иван
Пол
26
€ 0.3 млн
17
Гершун Игорь
Пол
23
€ 0.25 млн
10
Шагиахметов Руслан
Пол
22
€ 0.125 млн
22
Рахманов Дмитрий
Пол
30
€ 0.075 млн
60
Касьянов Игнат
Пол
19
€ 0.05 млн
76
Ливаднов Вадим
Пол
19
-
28
Новиков Данил
Пол
23
-
7
Никитин Андрей
Нап
25
€ 0.45 млн
14
Яковлев Владислав
Нап
24
€ 0.275 млн
11
Хашкулов Астемир
Нап
21
€ 0.275 млн
28
Новиков Данил
Нап
23
€ 0.25 млн
77
Багателия Лука
Нап
22
€ 0.25 млн
8
Рахманов Денис
Нап
30
€ 0.2 млн
52
Пшенников Евгений
Нап
22
€ 0.05 млн
Всего игроков: 28, из них вратарей: 3, защитников: 9, полузащитников: 9, нападающих: 7
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