Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|1
|Климович Андрей
|Вра
|34
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 0.5 млн.
|98
|Морозов Семен
|Вра
|24
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|37
|Еремеев Денис
|Вра
|17
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|95
|Магомадов Чингиз
|Защ
|24
|3
|0
|0
|1
|0
|€ 0.3 млн.
|13
|Цыганцов Алексей
|Защ
|34
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|5
|Кутин Денис
|Защ
|29
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 0.325 млн.
|96
|Гапечкин Александр
|Защ
|20
|2
|0
|0
|2
|0
|-
|4
|Максименков Илья
|Защ
|24
|2
|0
|0
|1
|0
|-
|30
|Хабибуллин Айдар
|Защ
|27
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|15
|Данилкин Егор
|Защ
|27
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 0.3 млн.
|32
|Абазов Астемир
|Защ
|26
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 0.25 млн.
|92
|Хайруллов Радик
|Защ
|30
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|6
|Морозов Кирилл
|Пол
|27
|4
|1
|0
|1
|0
|-
|23
|Махмутов Руслан
|Пол
|32
|3
|0
|0
|0
|0
|-
|14
|Ефремов Дмитрий
|Пол
|27
|3
|2
|0
|0
|0
|€ 0.6 млн.
|7
|Паскин Герман
|Пол
|21
|3
|0
|0
|0
|0
|-
|22
|Рахманов Дмитрий
|Пол
|27
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|41
|Сапета Александр
|Пол
|33
|1
|1
|0
|0
|0
|€ 1.6 млн.
|44
|Герюгов Азнаур
|Пол
|30
|1
|0
|0
|1
|0
|-
|15
|Кротов Антон
|Пол
|25
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 0.25 млн.
|8
|Рахманов Денис
|Нап
|27
|3
|1
|0
|1
|0
|-
|77
|Билалов Билал
|Нап
|20
|3
|0
|0
|0
|0
|-
|73
|Воронин Евгений
|Нап
|27
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 0.35 млн.
|71
|Арсентьев Даниил
|Нап
|21
|2
|1
|0
|0
|0
|-
|99
|Сергеев Иван
|Нап
|19
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|90
|Камлашев Даниил
|Нап
|20
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|11
|Туре Момо
|Нап
|21
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|60
|Полетаев Владислав
|Вра
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|55
|Устинов Иван
|Защ
|28
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|Муромский Никита
|Пол
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Беляков Игорь
|Нап
|28
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Всего игроков: 31, из них вратарей: 4, защитников: 10, полузащитников: 9, нападающих: 8