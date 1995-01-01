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    Волга - состав

    Город Ульяновск
    Дивизион Россия-Первая лига
    Сайт http://www.fcvu.ru/
    Стадион Труд
    Тренер Сергей Жуков
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    1 Климович Андрей Белоруссия Вра 34 2 0 0 0 0 € 0.5 млн.
    98 Морозов Семен Россия Вра 24 1 0 0 0 0 -
    37 Еремеев Денис Россия Вра 17 1 0 0 0 0 -
    95 Магомадов Чингиз Россия Защ 24 3 0 0 1 0 € 0.3 млн.
    13 Цыганцов Алексей Россия Защ 34 2 0 0 0 0 -
    5 Кутин Денис Россия Защ 29 2 0 0 0 0 € 0.325 млн.
    96 Гапечкин Александр Россия Защ 20 2 0 0 2 0 -
    4 Максименков Илья Россия Защ 24 2 0 0 1 0 -
    30 Хабибуллин Айдар Россия Защ 27 1 0 0 0 0 -
    15 Данилкин Егор Россия Защ 27 1 0 0 0 0 € 0.3 млн.
    32 Абазов Астемир Россия Защ 26 1 0 0 0 0 € 0.25 млн.
    92 Хайруллов Радик Россия Защ 30 1 0 0 0 0 -
    6 Морозов Кирилл Россия Пол 27 4 1 0 1 0 -
    23 Махмутов Руслан Россия Пол 32 3 0 0 0 0 -
    14 Ефремов Дмитрий Россия Пол 27 3 2 0 0 0 € 0.6 млн.
    7 Паскин Герман Россия Пол 21 3 0 0 0 0 -
    22 Рахманов Дмитрий Россия Пол 27 2 0 0 0 0 -
    41 Сапета Александр Россия Пол 33 1 1 0 0 0 € 1.6 млн.
    44 Герюгов Азнаур Россия Пол 30 1 0 0 1 0 -
    15 Кротов Антон Россия Пол 25 1 0 0 0 0 € 0.25 млн.
    8 Рахманов Денис Россия Нап 27 3 1 0 1 0 -
    77 Билалов Билал Россия Нап 20 3 0 0 0 0 -
    73 Воронин Евгений Россия Нап 27 2 0 0 0 0 € 0.35 млн.
    71 Арсентьев Даниил Россия Нап 21 2 1 0 0 0 -
    99 Сергеев Иван Россия Нап 19 1 0 0 0 0 -
    90 Камлашев Даниил Россия Нап 20 1 0 0 0 0 -
    11 Туре Момо Гвинея Нап 21 1 0 0 0 0 -
    60 Полетаев Владислав Россия Вра 23 - - - - - -
    55 Устинов Иван Россия Защ 28 - - - - - -
    19 Муромский Никита Россия Пол 23 - - - - - -
    10 Беляков Игорь Россия Нап 28 - - - - - -
    Всего игроков: 31, из них вратарей: 4, защитников: 10, полузащитников: 9, нападающих: 8
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