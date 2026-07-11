11.07.2026, суббота, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Волга
Волга
3-2-1-3-1
23
Бабурин
30
Хабибуллин
99
Костин
4
Ибрагимов
5
Степанов
20
Ковалев
9
Фольмер
7
Никитин
55
Саплинов
77
Багателия
14
Яковлев
2-1-3-4
1
Опарин
55
Богатырев
33
Масловский
8
Иванов
9
Тлехугов
81
Печура
25
Шершов
11
Хашкулов
8
Канаплин
7
Чуканов
18
Надольский
77
Багателия
17
Гершун
17
Гершун
77
Багателия
7
Никитин
8
Рахманов
8
Рахманов
7
Никитин
99
Костин
39
Степанов
39
Степанов
99
Костин
55
Саплинов
28
Новиков
28
Новиков
55
Саплинов
25
Шершов
22
Гюрджан
22
Гюрджан
25
Шершов
18
Надольский
77
Огиенко
77
Огиенко
18
Надольский
9
Тлехугов
17
Кокоев
17
Кокоев
9
Тлехугов
11
Хашкулов
14
Кенфак
14
Кенфак
11
Хашкулов
8
Иванов
75
Окладников
75
Окладников
8
Иванов
Остались в запасе
Волга
Енисей
1
Ринат Шакеров
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
55
Артем Быков
ЦЗ
29
Руслан Шагиахметов
ОП
60
Игнат Касьянов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
Главный тренер
Михаил Белов
23
Станислав Антипин
ВР
10
Азер Алиев
ПП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
1
Ринат Шакеров
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
55
Артем Быков
ЦЗ
29
Руслан Шагиахметов
ОП
60
Игнат Касьянов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
10
Азер Алиев
ПП
Главный тренер
Михаил Белов
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Волга - Енисей
3
2
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
10
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Волга» против «Енисея», 1-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 июля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Волга» – «Енисей»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»