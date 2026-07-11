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  • «Волга» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 июля 2026

«Волга» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 июля 2026

11 июля, 15:50
Волга
11.07.2026, суббота, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Енисей
35' В. Яковлев
25' Р. Печура 27' М. Тлехугов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
23
Егор Бабурин
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
7
Андрей Никитин
ЛВ
77
Лука Багателия
ПВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
55
Никита Богатырев
ЦЗ
8
Егор Иванов
ЦП
18
Александр Надольский
АП
7
Андреа Чуканов
АП
81
Родион Печура
АП
25
Никита Шершов
ЛВ
9
Марат Тлехугов
ПВ
8
Александр Канаплин
ЦФ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Волга
1
Ринат Шакеров
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
55
Артем Быков
ЦЗ
29
Руслан Шагиахметов
ОП
60
Игнат Касьянов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
17
Игорь Гершун
ЛВ
8
Денис Рахманов
ПВ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
28
Данил Новиков
ЦФ
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
77
Ростислав Огиенко
ПЗ
17
Давид Кокоев
ЦП
10
Азер Алиев
ПП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
3-2-1-3-1
23
Бабурин
30
Хабибуллин
99
Костин
4
Ибрагимов
5
Степанов
20
Ковалев
9
Фольмер
7
Никитин
55
Саплинов
77
Багателия
14
Яковлев
2-1-3-4
1
Опарин
55
Богатырев
33
Масловский
8
Иванов
9
Тлехугов
81
Печура
25
Шершов
11
Хашкулов
8
Канаплин
7
Чуканов
18
Надольский
77
Багателия
17
Гершун
17
Гершун
77
Багателия
7
Никитин
8
Рахманов
8
Рахманов
7
Никитин
99
Костин
39
Степанов
39
Степанов
99
Костин
55
Саплинов
28
Новиков
28
Новиков
55
Саплинов
25
Шершов
22
Гюрджан
22
Гюрджан
25
Шершов
18
Надольский
77
Огиенко
77
Огиенко
18
Надольский
9
Тлехугов
17
Кокоев
17
Кокоев
9
Тлехугов
11
Хашкулов
14
Кенфак
14
Кенфак
11
Хашкулов
8
Иванов
75
Окладников
75
Окладников
8
Иванов
Остались в запасе
Волга
Енисей
1
Ринат Шакеров
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
55
Артем Быков
ЦЗ
29
Руслан Шагиахметов
ОП
60
Игнат Касьянов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
Главный тренер
Михаил Белов
23
Станислав Антипин
ВР
10
Азер Алиев
ПП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
1
Ринат Шакеров
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
55
Артем Быков
ЦЗ
29
Руслан Шагиахметов
ОП
60
Игнат Касьянов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
10
Азер Алиев
ПП
Главный тренер
Михаил Белов
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Волга - Енисей
3
2
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
10
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Волга» против «Енисея», 1-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 июля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Волга» – «Енисей»

«Волга» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Енисей Волга
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