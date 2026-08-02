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  • «Волга» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026

«Волга» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026

2 августа, 14:50
Волга
02.08.2026, воскресенье, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
0 : 2
Завершен
Челябинск
19' Р. Гаджимурадов 29' М. Урванцев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
23
Егор Бабурин
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
7
Андрей Никитин
ЛВ
77
Лука Багателия
ПВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Челябинск
31
Mark Pereverzev
ВР
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ОП
70
Гаррик Левин
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
29
Матвей Урванцев
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Волга
1
Ринат Шакеров
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
55
Артем Быков
ЦЗ
29
Руслан Шагиахметов
ОП
60
Игнат Касьянов
ЦП
76
V. Livadnov
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
17
Игорь Гершун
ЛВ
8
Денис Рахманов
ПВ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
28
Данил Новиков
ЦФ
Челябинск
93
Илья Тусеев
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
23
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
19
Руслан Байтуков
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
55
G. Borisov
ЦП
17
Баба Н'Диайе
АП
33
Denis Pokotylo
ЦФ
74
Luis Kacorri
ЦФ
3-2-1-3-1
23
Бабурин
4
Ибрагимов
30
Хабибуллин
99
Костин
3
Красильниченко
20
Ковалев
9
Фольмер
7
Никитин
55
Саплинов
77
Багателия
14
Яковлев
3-1-1-3-2
31
15
Кочиев
50
Лысцов
21
Бердников
6
Макаров
70
Левин
7
Сафронов
18
Кертанов
10
Гаджимурадов
29
Урванцев
99
Каменщиков
77
Багателия
5
Степанов
5
Степанов
77
Багателия
14
Яковлев
29
Шагиахметов
29
Шагиахметов
14
Яковлев
99
Костин
60
Касьянов
60
Касьянов
99
Костин
20
Ковалев
8
Рахманов
8
Рахманов
20
Ковалев
3
Красильниченко
28
Новиков
28
Новиков
3
Красильниченко
18
Кертанов
72
Бем
72
Бем
18
Кертанов
15
Кочиев
19
Байтуков
19
Байтуков
15
Кочиев
29
Урванцев
77
Самойлов
77
Самойлов
29
Урванцев
99
Каменщиков
17
Н'Диайе
17
Н'Диайе
99
Каменщиков
Остались в запасе
Волга
Челябинск
1
Ринат Шакеров
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
55
Артем Быков
ЦЗ
76
V. Livadnov
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
17
Игорь Гершун
ЛВ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
93
Илья Тусеев
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
23
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
55
G. Borisov
ЦП
33
Denis Pokotylo
ЦФ
74
Luis Kacorri
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Остались в запасе
1
Ринат Шакеров
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
55
Артем Быков
ЦЗ
76
V. Livadnov
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
17
Игорь Гершун
ЛВ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
Остались в запасе
93
Илья Тусеев
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
23
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
55
G. Borisov
ЦП
33
Denis Pokotylo
ЦФ
74
Luis Kacorri
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Волга - Челябинск
1
1
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Волга» против «Челябинска», 4-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 августа в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Волга»«Челябинск»

«Волга» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Челябинск Волга
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