02.08.2026, воскресенье, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Волга
Волга
3-2-1-3-1
23
Бабурин
4
Ибрагимов
30
Хабибуллин
99
Костин
3
Красильниченко
20
Ковалев
9
Фольмер
7
Никитин
55
Саплинов
77
Багателия
14
Яковлев
3-1-1-3-2
31
15
Кочиев
50
Лысцов
21
Бердников
6
Макаров
70
Левин
7
Сафронов
18
Кертанов
10
Гаджимурадов
29
Урванцев
99
Каменщиков
77
Багателия
5
Степанов
5
Степанов
77
Багателия
14
Яковлев
29
Шагиахметов
29
Шагиахметов
14
Яковлев
99
Костин
60
Касьянов
60
Касьянов
99
Костин
20
Ковалев
8
Рахманов
8
Рахманов
20
Ковалев
3
Красильниченко
28
Новиков
28
Новиков
3
Красильниченко
18
Кертанов
72
Бем
72
Бем
18
Кертанов
15
Кочиев
19
Байтуков
19
Байтуков
15
Кочиев
29
Урванцев
77
Самойлов
77
Самойлов
29
Урванцев
99
Каменщиков
17
Н'Диайе
17
Н'Диайе
99
Каменщиков
Остались в запасе
Волга
Челябинск
1
Ринат Шакеров
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
55
Артем Быков
ЦЗ
76
V. Livadnov
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
17
Игорь Гершун
ЛВ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
93
Илья Тусеев
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
23
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
55
G. Borisov
ЦП
33
Denis Pokotylo
ЦФ
74
Luis Kacorri
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Остались в запасе
1
Ринат Шакеров
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
55
Артем Быков
ЦЗ
76
V. Livadnov
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
17
Игорь Гершун
ЛВ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
Остались в запасе
93
Илья Тусеев
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
23
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
55
G. Borisov
ЦП
33
Denis Pokotylo
ЦФ
74
Luis Kacorri
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Волга - Челябинск
1
1
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Волга» против «Челябинска», 4-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 августа в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Волга» – «Челябинск»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»