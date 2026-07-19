19.07.2026, воскресенье, 18:30
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Торпедо
Торпедо
4-1-3-2
25
Солдатенко
99
Шевченко
2
Бозов
4
Бородин
44
Корнюшин
5
Москвичев
24
Погосов
33
Камара
7
Юшин
79
Каштанов
17
Берковский
3-2-2-1-2
23
Бабурин
30
Хабибуллин
4
Ибрагимов
99
Костин
20
Ковалев
5
Степанов
60
Касьянов
9
Фольмер
55
Саплинов
28
Новиков
39
Степанов
2
Бозов
3
Иваньков
3
Иваньков
2
Бозов
24
Погосов
27
Орехов
27
Орехов
24
Погосов
7
Юшин
21
Галоян
21
Галоян
7
Юшин
17
Берковский
11
Апеков
11
Апеков
17
Берковский
79
Каштанов
10
Цыпченко
10
Цыпченко
79
Каштанов
28
Новиков
29
Шагиахметов
29
Шагиахметов
28
Новиков
9
Фольмер
76
76
9
Фольмер
5
Степанов
7
Никитин
7
Никитин
5
Степанов
Багателия
17
Гершун
17
Гершун
Багателия
60
Касьянов
77
Багателия
77
Багателия
60
Касьянов
Остались в запасе
Торпедо
Волга
48
Sergey Mokrousov
ВР
58
Данил Ладоха
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
14
Егор Бурхин
ЛЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
19
Abdurazak Isadibirov
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
1
Ринат Шакеров
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
55
Артем Быков
ЦЗ
22
Дмитрий Рахманов
АП
8
Денис Рахманов
ПВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Остались в запасе
48
Sergey Mokrousov
ВР
58
Данил Ладоха
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
14
Егор Бурхин
ЛЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
19
Abdurazak Isadibirov
ЦФ
Остались в запасе
1
Ринат Шакеров
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
55
Артем Быков
ЦЗ
22
Дмитрий Рахманов
АП
8
Денис Рахманов
ПВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Михаил Белов
Статистика матча Торпедо - Волга
2
3
Всего ударов по воротам
7
7
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
9
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Волги», 2-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июля в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Волга»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»