Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Торпедо» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2026

«Торпедо» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2026

19 июля, 17:20
Торпедо
19.07.2026, воскресенье, 18:30
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
3 : 1
Завершен
Волга
22' А. Юшин 26' А. Юшин 57' А. Галоян
53' А. Костин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
ВР
2
Никита Бозов
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
17
Илья Берковский
АП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
24
Артем Погосов
ЛВ
7
Александр Юшин
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Волга
23
Егор Бабурин
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
60
Игнат Касьянов
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
39
Кирилл Степанов
ЦФ
28
Данил Новиков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Торпедо
48
Sergey Mokrousov
ВР
58
Данил Ладоха
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
14
Егор Бурхин
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
11
Руслан Апеков
ЛВ
19
Abdurazak Isadibirov
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Волга
1
Ринат Шакеров
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
55
Артем Быков
ЦЗ
29
Руслан Шагиахметов
ОП
76
V. Livadnov
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
7
Андрей Никитин
ЛВ
17
Игорь Гершун
ЛВ
77
Лука Багателия
ПВ
8
Денис Рахманов
ПВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
4-1-3-2
25
Солдатенко
99
Шевченко
2
Бозов
4
Бородин
44
Корнюшин
5
Москвичев
24
Погосов
33
Камара
7
Юшин
79
Каштанов
17
Берковский
3-2-2-1-2
23
Бабурин
30
Хабибуллин
4
Ибрагимов
99
Костин
20
Ковалев
5
Степанов
60
Касьянов
9
Фольмер
55
Саплинов
28
Новиков
39
Степанов
2
Бозов
3
Иваньков
3
Иваньков
2
Бозов
24
Погосов
27
Орехов
27
Орехов
24
Погосов
7
Юшин
21
Галоян
21
Галоян
7
Юшин
17
Берковский
11
Апеков
11
Апеков
17
Берковский
79
Каштанов
10
Цыпченко
10
Цыпченко
79
Каштанов
28
Новиков
29
Шагиахметов
29
Шагиахметов
28
Новиков
9
Фольмер
76
76
9
Фольмер
5
Степанов
7
Никитин
7
Никитин
5
Степанов
Багателия
17
Гершун
17
Гершун
Багателия
60
Касьянов
77
Багателия
77
Багателия
60
Касьянов
Остались в запасе
Торпедо
Волга
48
Sergey Mokrousov
ВР
58
Данил Ладоха
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
14
Егор Бурхин
ЛЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
19
Abdurazak Isadibirov
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
1
Ринат Шакеров
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
55
Артем Быков
ЦЗ
22
Дмитрий Рахманов
АП
8
Денис Рахманов
ПВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Остались в запасе
48
Sergey Mokrousov
ВР
58
Данил Ладоха
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
14
Егор Бурхин
ЛЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
19
Abdurazak Isadibirov
ЦФ
Остались в запасе
1
Ринат Шакеров
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
55
Артем Быков
ЦЗ
22
Дмитрий Рахманов
АП
8
Денис Рахманов
ПВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Михаил Белов
Статистика матча Торпедо - Волга
2
3
Всего ударов по воротам
7
7
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
9
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Волги», 2-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июля в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо»«Волга»

«Торпедо» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Волга Торпедо
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
В ЦСКА поставили точку в трансферной саге Жуана
21:41
Слуцкий оригинально попрощался с «Шанхай Шэньхуа»
21:31
Назван клуб РПЛ с дефицитом бюджета в 2 миллиарда рублей
21:18
1
Орлов объяснил, почему ЦСКА отказался от Даку
20:59
4
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
20:50
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
20:39
4
У ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов
20:27
4
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
20:09
Орлов – о новичке «Спартака»: «Футбольный эгоист»
20:00
5
Ловчев высказался о возвращении Слуцкого в РПЛ
19:53
1
Все новости
Все новости
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
18:30
1
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
14:29
7
В «Балтике» рассказали об условиях перехода Латышонка из «Зенита» через клуб Первой лиги
12:28
6
«Сочи» Осинькина сенсационно проиграл в Первой лиге
1 августа
5
Участник Лиги чемпионов заинтересовался Кравцовым
31 июля
Новая информация о возвращении спартаковца Пруцева в «Локомотив»
31 июля
4
Семак объяснил переходы Латышонка и Касаджикова
31 июля
Мхитарян ответил на предложение из ФНЛ
30 июля
1
В клубе ФНЛ хотят видеть Дзюбу
30 июля
1
Мостовой назвал российский клуб, который он готов возглавить
30 июля
13
Экс-игрок тульского «Арсенала» пропал после свадьбы
30 июля
1
Определен самый высокооплачиваемый тренер ФНЛ
30 июля
2
Подследственный судья попытался избежать тюрьмы с помощью искусственного интеллекта
30 июля
3
РПЛ с юмором отреагировала на возвращение Латышонка из ФНЛ
29 июля
5
Стала известна зарплата Латышонка в «Балтике»
29 июля
3
ФотоЛатышонок сменил клуб второй раз за день
29 июля
13
Фото«Крылья Советов» продали игрока молодежной сборной России в клуб Первой лиги
29 июля
1
ФотоКлуб Первой лиги купил Латышонка у «Зенита»
29 июля
20
Латышонок сменит «Зенит» на другой клуб РПЛ по сложной схеме
27 июля
12
Воспитанник «Спартака» сделал хет-трик за «Сочи» в Первой лиге
26 июля
2
Клуб Первой лиги подписал уже 25 новичков
23 июля
Фото«Акрон» продлил контракт с основным полузащитником
23 июля
3 российских клуба заинтересовались игроком «Динамо», выставленным на трансфер
23 июля
Клуб РПЛ рассмотрит подписание игроков «Зенита» и «Динамо»
23 июля
1
ФотоМосковский клуб расстался с хавбеком
23 июля
Взбешенный Ташуев хочет покинуть «Енисей»
22 июля
4
Фото«Динамо» отправило защитника в клуб Первой лиги
21 июля
1
Всем клубам России грозит трансферный бан
21 июля
31
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+