Матч 8 тура Первой лиги между «Волгой Ульяновск» и «Шинником» пройдет 22 августа 2026 года. Хозяева находятся на 12-м месте с шестью очками, гости расположились на десятой строчке с девятью баллами. При этом «Шинник» подходит к игре на фоне впечатляющей беспроигрышной серии – 19 матчей без поражений в 21 последнем поединке, а также имеет трeхматчевое победное преимущество в очных встречах. Сможет ли «Волга» прервать эту гегемонию и добыть важные очки перед своими болельщиками, или «Шинник» продолжит уверенное шествие по турниру и подтвердит статус фаворита?

Кто победит в матче

«Волга Ульяновск» попытается использовать домашний фактор, чтобы прервать неудачную серию против «Шинника». Команда забивает в среднем 1,00 гола за последние пять матчей, что говорит о скромной результативности, однако в последнем туре она одержала победу над «Сочи» (1:0) и прервала серию из двух поражений. Оборона хозяев действует нестабильно – в среднем 1,40 пропущенного мяча за те же пять встреч, а в трeх последних играх «Волга» пропускала. В очных матчах с «Шинником» дела обстоят ещe хуже: команда не может забить сопернику в трeх последних встречах, что создаeт серьeзное психологическое давление. Тем не менее игра дома и недавняя победа могут придать уверенности.

«Шинник» выглядит явным фаворитом благодаря долгой беспроигрышной серии и очному преимуществу. Команда не проигрывает в 19 из 21 последнего матча, а в атаке стабильна – забивает в 14 из 16 последних игр, в среднем принося 1,40 гола за матч. При этом гостевая статистика у «Шинника» впечатляет: он не пропускает в трeх последних очных встречах с «Волгой» и побеждает в трeх последних матчах против этого соперника. Оборона гостей действует надeжно, хотя в среднем за последние пять игр они пропускают 1,20 мяча. Но учитывая проблемы хозяев в атаке, у «Шинника» есть все шансы сохранить свои ворота в неприкосновенности и одержать очередную победу.

Итоговый вывод: «Шинник» имеет подавляющее преимущество в личных встречах и находится в гораздо лучшей форме. «Волга» дома способна дать бой, но еe атакующие проблемы и нестабильность в обороне делают победу гостей наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В пяти последних очных матчах «Шинник» одержал три победы при двух ничьих, причeм в трeх последних встречах он не пропустил от «Волги» ни одного гола. Общая статистика личных встреч также на стороне гостей: три победы против одной у хозяев, две ничьи. «Шинник» не проигрывает в 19 из 21 последнего матча в целом, а «Волга» чередует победы с поражениями и испытывает трудности с реализацией моментов. Этот контраст в форме и очной статистике делает победу «Шинника» почти неизбежной.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Шинника» в основное время. Убедительная беспроигрышная серия, надeжная оборона против «Волги» и стабильная атака не оставляют сомнений в превосходстве гостей. Хозяева дома могут сопротивляться, но вряд ли сумеют прервать безголевую серию в очных встречах и набрать очки. Рекомендуемая ставка – победа «Шинника» с коэффициентом 2,90. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 8 тура Первой лиги между «Волгой Ульяновск» и «Шинником» состоится 22 августа 2026 года и начнется в 16:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.