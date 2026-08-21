Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Волга Ульяновск» – «Шинник»: кто победит в матче 8 тура чемпионата России 2026/2027

21 августа 2026 8:08
Волга - Шинник
22 авг. 2026, суббота 16:00 | Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
2.90
Победа «Шинника»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Матч 8 тура Первой лиги между «Волгой Ульяновск» и «Шинником» пройдет 22 августа 2026 года. Хозяева находятся на 12-м месте с шестью очками, гости расположились на десятой строчке с девятью баллами. При этом «Шинник» подходит к игре на фоне впечатляющей беспроигрышной серии – 19 матчей без поражений в 21 последнем поединке, а также имеет трeхматчевое победное преимущество в очных встречах. Сможет ли «Волга» прервать эту гегемонию и добыть важные очки перед своими болельщиками, или «Шинник» продолжит уверенное шествие по турниру и подтвердит статус фаворита?

Кто победит в матче

«Волга Ульяновск» попытается использовать домашний фактор, чтобы прервать неудачную серию против «Шинника». Команда забивает в среднем 1,00 гола за последние пять матчей, что говорит о скромной результативности, однако в последнем туре она одержала победу над «Сочи» (1:0) и прервала серию из двух поражений. Оборона хозяев действует нестабильно – в среднем 1,40 пропущенного мяча за те же пять встреч, а в трeх последних играх «Волга» пропускала. В очных матчах с «Шинником» дела обстоят ещe хуже: команда не может забить сопернику в трeх последних встречах, что создаeт серьeзное психологическое давление. Тем не менее игра дома и недавняя победа могут придать уверенности.

«Шинник» выглядит явным фаворитом благодаря долгой беспроигрышной серии и очному преимуществу. Команда не проигрывает в 19 из 21 последнего матча, а в атаке стабильна – забивает в 14 из 16 последних игр, в среднем принося 1,40 гола за матч. При этом гостевая статистика у «Шинника» впечатляет: он не пропускает в трeх последних очных встречах с «Волгой» и побеждает в трeх последних матчах против этого соперника. Оборона гостей действует надeжно, хотя в среднем за последние пять игр они пропускают 1,20 мяча. Но учитывая проблемы хозяев в атаке, у «Шинника» есть все шансы сохранить свои ворота в неприкосновенности и одержать очередную победу.

Итоговый вывод: «Шинник» имеет подавляющее преимущество в личных встречах и находится в гораздо лучшей форме. «Волга» дома способна дать бой, но еe атакующие проблемы и нестабильность в обороне делают победу гостей наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В пяти последних очных матчах «Шинник» одержал три победы при двух ничьих, причeм в трeх последних встречах он не пропустил от «Волги» ни одного гола. Общая статистика личных встреч также на стороне гостей: три победы против одной у хозяев, две ничьи. «Шинник» не проигрывает в 19 из 21 последнего матча в целом, а «Волга» чередует победы с поражениями и испытывает трудности с реализацией моментов. Этот контраст в форме и очной статистике делает победу «Шинника» почти неизбежной.

Личные встречи
Побед - 1 (17%)
Ничьих - 2 (33%)
Побед - 3 (50%)
6
Забитых мячей
10
1
В среднем за матч
1.67
2:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Волга
1 : 3
22.08.2026
Шинник
Самая крупная ничья
Россия. Первая лига, 26 тур
Шинник
2 : 2
08.04.2023
Волга
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Волга
1 : 3
22.08.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 28 тур
Волга
0 : 1
12.04.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Шинник
2 : 0
07.09.2025
Волга
Россия. Первая лига, 26 тур
Шинник
2 : 2
08.04.2023
Волга
Россия. Первая лига, 10 тур
Волга
1 : 1
18.09.2022
Шинник
Россия. Кубок, 1/32 финала
Волга
2 : 1
02.09.2012
Шинник
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
23
Егор Бабурин
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
17
Игорь Гершун
ЛВ
7
Андрей Никитин
ЛВ
55
Александр Саплинов
АП
8
Денис Рахманов
ПВ
28
Данил Новиков
ЦФ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
24
Илья Азявин
АП
11
Илья Порохов
ПВ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Волга
1
Ринат Шакеров
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
60
Игнат Касьянов
ЦП
76
V. Livadnov
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
77
Лука Багателия
ПВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
54
Иван Шмаков
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
20
Даниил Мартовой
ЛВ
13
Данила Янов
АП
80
Ярослав Арбузов
ПВ
88
Денис Миронов
ЦФ
4-3-3
23
Бабурин
5
Степанов
4
Ибрагимов
99
Костин
30
Хабибуллин
7
Никитин
55
Саплинов
8
Рахманов
11
Хашкулов
28
Новиков
17
Гершун
4-1-2-2-1
51
Митров
2
Косогоров
53
Котин
62
Карпов
49
Караев
64
Ланин
15
Самойлов
50
Голубев
11
Порохов
24
Азявин
10
Гонгапшев
55
Саплинов
9
Фольмер
9
Фольмер
55
Саплинов
7
Никитин
60
Касьянов
60
Касьянов
7
Никитин
28
Новиков
76
76
28
Новиков
17
Гершун
77
Багателия
77
Багателия
17
Гершун
99
Костин
14
Яковлев
14
Яковлев
99
Костин
24
Азявин
27
Черный
27
Черный
24
Азявин
2
Косогоров
17
Валиахметов
17
Валиахметов
2
Косогоров
15
Самойлов
20
Мартовой
20
Мартовой
15
Самойлов
11
Порохов
88
Миронов
88
Миронов
11
Порохов
Остались в запасе
Волга
Шинник
1
Ринат Шакеров
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
22
Дмитрий Рахманов
АП
Главный тренер
Михаил Белов
95
Денис Вамбольт
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
54
Иван Шмаков
ЦЗ
13
Данила Янов
АП
80
Ярослав Арбузов
ПВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
1
Ринат Шакеров
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
22
Дмитрий Рахманов
АП
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
54
Иван Шмаков
ЦЗ
13
Данила Янов
АП
80
Ярослав Арбузов
ПВ
Главный тренер
Михаил Белов
Главный тренер
Денис Бояринцев

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Шинника» в основное время. Убедительная беспроигрышная серия, надeжная оборона против «Волги» и стабильная атака не оставляют сомнений в превосходстве гостей. Хозяева дома могут сопротивляться, но вряд ли сумеют прервать безголевую серию в очных встречах и набрать очки. Рекомендуемая ставка – победа «Шинника» с коэффициентом 2,90. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 8 тура Первой лиги между «Волгой Ульяновск» и «Шинником» состоится 22 августа 2026 года и начнется в 16:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Волга Ульяновск» – «Шинник»: кто победит в матче 8 тура чемпионата России 2026/2027

2.90
Победа «Шинника»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Воронцов Егор
Россия. PARI Первая лига Шинник Волга
Другие прогнозы
06.11.2026
03:30
2.30
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро - Баия
Тотал больше 3.5
06.11.2026
14:00
2.00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье - Верес
«Верес» с форой (+1.5)
06.11.2026
14:00
2.30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь - Левый берег
«Оболонь» с форой (0)
06.11.2026
18:00
1.95
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель - Арсенал
«Арсенал Дзержинск» не забьет
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+