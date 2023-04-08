Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Волга
Шинник - Волга: обзор матча 08 апреля 2023
Шинник
08.04.2023, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Волга
18'
Д. Самойлов
42'
Е. Осипов
8'
Б. Билалов
85'
Е. Воронин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шинник - Волга
Замена
А. Батютин
️️️️
А. Кулишев
90'
+1
Замена
А. Галимов
️️️️
Д. Самойлов
90'
85'
ГОЛ! 2:2!
Е. Воронин
80'
Замена
Н. Кирсанов
️️️️
Б. Билалов
Замена
Э. Низамутдинов
️️️️
И. Грузнов
77'
75'
Замена
Аллеф
️️️️
М. Туре
74'
Замена
Е. Воронин
️️️️
Д. Камлашев
Замена
В. Зинков
️️️️
Р. Емельянов
70'
Замена
А. Чуканов
️️️️
И. Соколов
46'
ГОЛ! 2:1!
Е. Осипов
42'
ГОЛ! 1:1!
Д. Самойлов
18'
Желтая карточка
Р. Емельянов
15'
8'
ГОЛ! 0:1!
Б. Билалов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
47
Михаил Филиппов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
32
Игорь Соколов
ПП
32
Артем Кулишев
ПВ
36
Илья Грузнов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Волга
1
Андрей Климович
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
13
Годфри Биток Стефен
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
13
Илья Кубышкин
ОП
5
Кирилл Морозов
ОП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
11
Момо Туре
ЦФ
9
Билал Билалов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
72
Андрей Батютин
ЛВ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
27
Александр Галимов
ПВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Волга
73
Денис Еремеев
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
23
Руслан Махмутов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
8
Денис Рахманов
ПВ
37
Евгений Воронин
ПВ
33
Аллеф
ЦФ
13
Валерий Соломаха
ЦФ
3-1-3-2-1
47
Филиппов
28
Семенов
17
Покидышев
19
Осипов
92
Емельянов
15
Самойлов
52
Леонтьев
32
Соколов
10
Савинов
32
Кулишев
36
Грузнов
4-2-2-2
1
Климович
5
Кутин
95
Магомадов
30
Хабибуллин
13
Стефен
13
Кубышкин
5
Морозов
22
Ефремов
9
Камлашев
9
Билалов
11
Туре
92
Емельянов
5
Зинков
5
Зинков
92
Емельянов
32
Соколов
7
Чуканов
7
Чуканов
32
Соколов
32
Кулишев
72
Батютин
72
Батютин
32
Кулишев
15
Самойлов
27
Галимов
27
Галимов
15
Самойлов
36
Грузнов
81
Низамутдинов
81
Низамутдинов
36
Грузнов
9
Билалов
10
Кирсанов
10
Кирсанов
9
Билалов
9
Камлашев
37
Воронин
37
Воронин
9
Камлашев
11
Туре
33
Аллеф
33
Аллеф
11
Туре
Остались в запасе
Шинник
Волга
95
Денис Вамбольт
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
Главный тренер
Вадим Евсеев
73
Денис Еремеев
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
23
Руслан Махмутов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
8
Денис Рахманов
ПВ
13
Валерий Соломаха
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
Остались в запасе
73
Денис Еремеев
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
23
Руслан Махмутов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
8
Денис Рахманов
ПВ
13
Валерий Соломаха
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Сергей Жуков
Статистика матча Шинник - Волга
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Иван Абросимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Андрей Пелых (Санкт-Петербург)
Вячеслав Бочков (Сочи)
Резервный судья:
Артем Харин (Вологда)
Делегат:
Илья Рабин (Московская область)
Инспектор:
Юрий Князев (Рыльск)
Стадион:
Шинник
Новости команд
Все
Шинник
Волга
«Шинник» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Енисей» – «Волга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Клуб Первой лиги подписал вратаря «Зенита»
20 ноября
Первая лига: шансы «Шинника» и «Нефтехимика» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Первая лига: шансы «Енисея» и «Волги» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Шинник» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Клуб Первой лиги подписал вратаря «Зенита»
20 ноября
Первая лига: шансы «Шинника» и «Нефтехимика» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Енисей» – «Волга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Енисея» и «Волги» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Каштанов из «Торпедо» пнул лежащего соперника – случилась потасовка
15 ноября
6
«Волга» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Первая лига России: шансы «Волги» и «Торпедо» на победу в матче 19 тура
13 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+