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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Шинник
Волга - Шинник: обзор матча 18 сентября 2022
Волга
18.09.2022, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Шинник
44'
А. Герюгов
19'
Э. Низамутдинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волга - Шинник
Желтая карточка
А. Сапета
74'
Замена
К. Морозов
️️️️
А. Герюгов
72'
61'
Замена
М. Канаев
️️️️
А. Кулишев
46'
Замена
Е. Стешин
️️️️
А. Батютин
ГОЛ! 1:1!
А. Герюгов
44'
19'
ГОЛ! 0:1!
Э. Низамутдинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
1
Андрей Климович
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
23
Астемир Абазов
ЛЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
7
Даниил Арсентьев
ЛВ
7
Азнаур Герюгов
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
23
Руслан Махмутов
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Аитов
Шинник
47
Михаил Филиппов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Волга
73
Денис Еремеев
ВР
1
Семен Морозов
ВР
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
87
Герман Паскин
АП
8
Денис Рахманов
ПВ
99
Иван Сергеев
ЦФ
9
Билал Билалов
ЦФ
89
Темур Джикия
ЦФ
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
17
Михаил Канаев
ОП
32
Игорь Соколов
ПП
36
Илья Грузнов
ЦФ
7
Андрей Разборов
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Климович
23
Абазов
95
Магомадов
92
Хайруллов
5
Кутин
7
Герюгов
41
Сапета
23
Махмутов
7
Арсентьев
37
Воронин
13
Цыганцов
3-2-3-2
47
Филиппов
19
Осипов
17
Покидышев
28
Семенов
5
Зинков
52
Леонтьев
32
Кулишев
10
Савинов
72
Батютин
81
Низамутдинов
10
Гонгапшев
7
Герюгов
5
Морозов
5
Морозов
7
Герюгов
72
Батютин
76
Стешин
76
Стешин
72
Батютин
32
Кулишев
17
Канаев
17
Канаев
32
Кулишев
Остались в запасе
Волга
Шинник
2
Александр Гапечкин
ПЗ
73
Денис Еремеев
ВР
1
Семен Морозов
ВР
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
87
Герман Паскин
АП
8
Денис Рахманов
ПВ
99
Иван Сергеев
ЦФ
9
Билал Билалов
ЦФ
89
Темур Джикия
ЦФ
Главный тренер
Ринат Аитов
95
Денис Вамбольт
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
32
Игорь Соколов
ПП
36
Илья Грузнов
ЦФ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
2
Александр Гапечкин
ПЗ
73
Денис Еремеев
ВР
1
Семен Морозов
ВР
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
87
Герман Паскин
АП
8
Денис Рахманов
ПВ
99
Иван Сергеев
ЦФ
9
Билал Билалов
ЦФ
89
Темур Джикия
ЦФ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
32
Игорь Соколов
ПП
36
Илья Грузнов
ЦФ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Аитов
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Волга - Шинник
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Константин Юданов
(Москва)
Помощники судьи:
Наиль Сейфетдинов (Казань)
Степан Щербаков (Омск)
Делегат:
Сергей Гуторенко (Московская область)
Инспектор:
Фейзудин Эрзиманов (Московская область)
Стадион:
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