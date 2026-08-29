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«Нижний Новгород» – «Волга»: кто победит в матче 9 тура Первой лиги 2026/2027

29 августа 2026 8:31
Нижний Новгород - Волга
30 авг. 2026, воскресенье 20:00 | Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Нижнего Новгорода» с форой (-1)
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Матч 9 тура Первой лиги между «Нижним Новгородом» и «Волгой» пройдет 30 августа 2026 года в Нижнем Новгороде. Хозяева уверенно лидируют в турнирной таблице с 21 очком и не проигрывают в семи из девяти последних матчей, тогда как гости с шестью баллами расположились на 14-й строчке. При этом в домашних встречах с «Волгой» нижегородцы не уступают в пяти из семи последних игр. Сможет ли аутсайдер прервать неудачную серию в гостях у лидера и навязать борьбу фавориту, или хозяева продолжат свою победную поступь и укрепятся на вершине таблицы?

Кто победит в матче

«Нижний Новгород» подходит к игре в статусе безоговорочного фаворита благодаря мощной атаке и стабильным результатам. Команда забивает в девяти последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр еe нападение приносит 3,40 гола – лучший показатель в лиге. В стартовых турах нижегородцы разгромили «СКА-Хабаровск» (4:2), «Текстильщик» (3:1), «Нефтехимик» (5:1) и «Шинник» (3:0), подтвердив свою атакующую мощь. Однако оборона хозяев небезупречна – в среднем 1,40 пропущенных мяча за тот же период, и они пропускают в четырeх последних матчах. Это даeт «Волге» шанс на гол, но домашняя поддержка и уверенность в очных встречах должны помочь нижегородцам доминировать и взять три очка.

«Волга» подходит к игре с противоположными показателями. Команда пропускает в четырeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр еe оборона пропускает 1,40 мяча. В атаке гости действуют скромнее – в среднем 1,00 гола за тот же период, что не позволяет им создавать серьeзную угрозу для ворот соперника. В стартовых турах «Волга» уступила «Шиннику» (1:3) и «Сочи» (0:1), а также проиграла «Челябинску» (0:2), хотя и одержала победу над «КАМАЗом» (2:1). В очных встречах с «Нижним Новгородом» статистика складывается не в их пользу – всего три победы в десяти матчах, а в последних выездных встречах они часто уступают. Гостям будет сложно прервать свою неудачную серию на поле лидера, учитывая их проблемы в защите и низкую результативность.

Итоговый вывод: «Нижний Новгород» является абсолютным фаворитом благодаря мощной атаке, стабильной форме и преимуществу в очных встречах. «Волга» способна забить, но еe оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на очки в гостях у лидера. Наиболее вероятный исход – уверенная победа хозяев с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В десяти очных матчах «Нижний Новгород» одержал четыре победы, «Волга» – три, ещe три встречи завершились вничью. Однако на своем поле хозяева не уступают сопернику в пяти из семи последних матчей. Текущая форма «Нижнего Новгорода» – семь матчей без поражений и мощная атака, тогда как «Волга» нестабильна и регулярно пропускает. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу хозяев, которые должны уверенно взять три очка.

Личные встречи
Побед - 4 (50%)
Ничьих - 3 (38%)
Побед - 1 (13%)
11
Забитых мячей
5
1.38
В среднем за матч
0.63
3:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 17 тур
Нижний Новгород
3 : 0
23.10.2016
Волга
Самая крупная ничья
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Нижний Новгород
2 : 2
30.08.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Нижний Новгород
2 : 2
30.08.2026
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 22 тур
Нижний Новгород
1 : 0
07.05.2017
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 17 тур
Нижний Новгород
3 : 0
23.10.2016
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 9 тур
Волга
1 : 1
09.09.2016
Нижний Новгород
Россия. Кубок, 1/128 финала
Нижний Новгород
0 : 1
24.07.2016
Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 21 тур
Нижний Новгород
0 : 0
26.04.2016
Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 11 тур
Волга
1 : 2
21.09.2015
Нижний Новгород
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 3 тур
Нижний Новгород
2 : 0
03.08.2015
Волга
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
8
Мамаду Майга
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
72
Тимофей Комиссаров
АП
11
Глеб Пополитов
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Волга
1
Ринат Шакеров
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Тускаев
Нижний Новгород
81
Никита Генералов
ВР
98
Ислам Имамов
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
22
Никита Каккоев
ОП
14
Лука Тичич
ЦП
17
Артем Сидоренко
ЦП
18
Артем Соколов
АП
80
Валерий Царукян
АП
77
Андрей Ивлев
АП
9
Адриан Бальбоа
ЦФ
Волга
23
Егор Бабурин
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
17
Игорь Гершун
ЛВ
60
Игнат Касьянов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
8
Денис Рахманов
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
28
Данил Новиков
ЦФ
3-2-1-2-2
30
Медведев
66
Гудков
4
Евгеньев
3
Коледин
8
Майга
94
Тимофеев
78
Калинский
27
Грулев
72
Комиссаров
9
Сарвели
11
Пополитов
3-3-1-2-1
1
Шакеров
4
Ибрагимов
50
Быков
99
Костин
30
Хабибуллин
10
Шагиахметов
5
Степанов
9
Фольмер
55
Саплинов
7
Никитин
11
Хашкулов
11
Пополитов
17
Шильников
17
Шильников
11
Пополитов
72
Комиссаров
7
Бобер
7
Бобер
72
Комиссаров
8
Майга
14
Тичич
14
Тичич
8
Майга
9
Сарвели
18
Соколов
18
Соколов
9
Сарвели
3
Коледин
80
Царукян
80
Царукян
3
Коледин
10
Шагиахметов
3
Красильниченко
3
Красильниченко
10
Шагиахметов
9
Фольмер
22
Рахманов
22
Рахманов
9
Фольмер
11
Хашкулов
14
Яковлев
14
Яковлев
11
Хашкулов
Остались в запасе
Нижний Новгород
Волга
81
Никита Генералов
ВР
98
Ислам Имамов
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ОП
17
Артем Сидоренко
ЦП
77
Андрей Ивлев
АП
9
Адриан Бальбоа
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
23
Егор Бабурин
ВР
60
Игнат Касьянов
ЦП
17
Игорь Гершун
ЛВ
8
Денис Рахманов
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
28
Данил Новиков
ЦФ
Главный тренер
Алексей Тускаев
Остались в запасе
81
Никита Генералов
ВР
98
Ислам Имамов
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ОП
17
Артем Сидоренко
ЦП
77
Андрей Ивлев
АП
9
Адриан Бальбоа
ЦФ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
60
Игнат Касьянов
ЦП
17
Игорь Гершун
ЛВ
8
Денис Рахманов
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
28
Данил Новиков
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Главный тренер
Алексей Тускаев

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Нижнего Новгорода» с разницей как минимум в два мяча. Мощная атака хозяев, их стабильная форма и проблемы гостей в защите, которые пропускают в четырeх последних матчах, делают исход очевидным. «Волга» может попытаться забить, но еe оборона вряд ли выдержит давление лидера на его поле. Рекомендуемая ставка – победа «Нижнего Новгорода» с форой (-1) с коэффициентом 1.8. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 9 тура Первой лиги между «Нижним Новгородом» и «Волгой» состоится 30 августа 2026 года в Нижнем Новгороде и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Нижний Новгород» – «Волга»: смотреть онлайн.

1.80
Победа «Нижнего Новгорода» с форой (-1)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига Волга Нижний Новгород
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