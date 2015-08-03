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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Нижний Новгород - Волга
Нижний Новгород - Волга: обзор матча 03 августа 2015
Нижний Новгород
03.08.2015, понедельник, 16:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 3 тур
2 : 0
Завершен
Волга
75'
А. Даниленко (П)
83'
М. Сорочкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Волга
90'
Замена
Д. Баулин
️️️️
Е. Мухаметзянов
Замена
К. Жильцов
️️️️
А. Абрамов
89'
88'
Замена
Р. Хайруллов
️️️️
И. Вагапов
Замена
И. Стрелов
️️️️
И. Беляков
85'
ГОЛ! 2:0!
М. Сорочкин
83'
Замена
И. Менделев
️️️️
А. Ткач
78'
75'
Желтая карточка
И. Мухаметдинов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Даниленко
75'
74'
Желтая карточка
С. Борисов
74'
Желтая карточка
Д. Красильников
72'
Замена
Д. Рахманов
️️️️
Д. Рахманов
Замена
М. Сорочкин
️️️️
М. Нестеров
68'
Замена
А. Даниленко
️️️️
Д. Карасев
62'
59'
Замена
И. Бугаенко
️️️️
И. Кузнецов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
32
Никита Бастрон
ЦЗ
14
Александр Недогода
ЦЗ
15
Михаил Ершов
ЦЗ
29
Дмитрий Карасев
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
13
Алексей Ткач
ЦП
21
Максим Нестеров
ЦП
96
Никита Васильев
ПП
10
Игорь Беляков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Богданец
Волга
35
Дмитрий Красильников
ВР
20
Валерий Захаров
ЦЗ
28
Ильнур Мухаметдинов
ЦЗ
2
Евгений Мухаметзянов
ЦЗ
5
Ильдар Вагапов
ЦЗ
17
Сергей Борисов
ЦП
73
Александр Маврин
ЦП
27
Артем Мещеряков
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
93
Даниил Наговицин
ЦФ
17
Иван Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Седышев
Нижний Новгород
41
Максим Шумайлов
ВР
17
Иван Стрелов
ЦЗ
5
Константин Жильцов
ЦЗ
96
Никита Николаев
ЦЗ
6
Игорь Менделев
ЦП
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
39
Артем Даниленко
ЦФ
Волга
56
Константин Баранов
ВР
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
23
Дмитрий Баулин
ЦЗ
14
Михаил Дрязгов
ЦП
11
Алексей Сторожук
ЦП
8
Денис Рахманов
ПВ
31
Игорь Бугаенко
ЦФ
3-2-3-1
31
Анисимов
14
Недогода
15
Ершов
29
Карасев
32
Бастрон
4
Абрамов
13
Ткач
21
Нестеров
96
Васильев
10
Беляков
4-3-1-2
35
Красильников
28
Мухаметдинов
2
Мухаметзянов
5
Вагапов
20
Захаров
17
Борисов
73
Маврин
27
Мещеряков
22
Рахманов
17
Кузнецов
93
Наговицин
10
Беляков
17
Стрелов
17
Стрелов
10
Беляков
13
Ткач
6
Менделев
6
Менделев
13
Ткач
4
Абрамов
5
Жильцов
5
Жильцов
4
Абрамов
21
Нестеров
21
Сорочкин
21
Сорочкин
21
Нестеров
29
Карасев
39
Даниленко
39
Даниленко
29
Карасев
22
Рахманов
8
Рахманов
8
Рахманов
22
Рахманов
17
Кузнецов
31
Бугаенко
31
Бугаенко
17
Кузнецов
5
Вагапов
92
Хайруллов
92
Хайруллов
5
Вагапов
2
Мухаметзянов
23
Баулин
23
Баулин
2
Мухаметзянов
Остались в запасе
Нижний Новгород
Волга
96
Никита Николаев
ЦЗ
41
Максим Шумайлов
ВР
Главный тренер
Валерий Богданец
14
Михаил Дрязгов
ЦП
11
Алексей Сторожук
ЦП
56
Константин Баранов
ВР
Главный тренер
Сергей Седышев
Остались в запасе
96
Никита Николаев
ЦЗ
41
Максим Шумайлов
ВР
Остались в запасе
14
Михаил Дрязгов
ЦП
11
Алексей Сторожук
ЦП
56
Константин Баранов
ВР
Главный тренер
Валерий Богданец
Главный тренер
Сергей Седышев
Статистика матча Нижний Новгород - Волга
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Автухович
(Челябинск)
Стадион:
Северный
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