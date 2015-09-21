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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Волга - Нижний Новгород
Волга - Нижний Новгород: обзор матча 21 сентября 2015
Волга
21.09.2015, понедельник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 11 тур
1 : 2
Завершен
Нижний Новгород
52'
И. Мухаметдинов
8'
И. Беляков
66'
Н. Васильев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Нижний Новгород
90'
+1
Желтая карточка
Д. Карасев
81'
Замена
Д. Карасев
️️️️
М. Сорочкин
Замена
В. Аралин
️️️️
Д. Баулин
81'
Замена
И. Бугаенко
️️️️
Д. Наговицин
79'
Замена
А. Маврин
️️️️
С. Борисов
76'
73'
Замена
Д. Голубев
️️️️
Н. Кабаев
Замена
Д. Рахманов
️️️️
Д. Рахманов
66'
66'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Н. Васильев
Желтая карточка
И. Мухаметдинов
65'
Замена
А. Сторожук
️️️️
И. Кузнецов
60'
ГОЛ! 1:1!
И. Мухаметдинов
52'
48'
Желтая карточка
М. Ершов
47'
Замена
К. Жильцов
️️️️
А. Хрипков
46'
Замена
Н. Вдовиченко
️️️️
И. Беляков
Желтая карточка
С. Борисов
43'
35'
Желтая карточка
М. Сорочкин
31'
Замена
Н. Васильев
️️️️
А. Ткач
22'
Желтая карточка
А. Хрипков
8'
ГОЛ! 0:1!
И. Беляков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
35
Дмитрий Красильников
ВР
5
Ильдар Вагапов
ЦЗ
28
Ильнур Мухаметдинов
ЦЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
23
Дмитрий Баулин
ЦЗ
17
Сергей Борисов
ЦП
7
Игорь Бырлов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
93
Даниил Наговицин
ЦФ
17
Иван Кузнецов
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Седышев
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
14
Александр Недогода
ЦЗ
3
Игорь Маслов
ЦЗ
15
Михаил Ершов
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
8
Николай Кабаев
ЦП
13
Алексей Ткач
ЦП
21
Максим Нестеров
ЦП
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
10
Игорь Беляков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Богданец
Волга
56
Константин Баранов
ВР
27
Тагир Тугушев
ЦЗ
12
Виталий Аралин
ЦП
73
Александр Маврин
ЦП
11
Алексей Сторожук
ЦП
8
Денис Рахманов
ПВ
31
Игорь Бугаенко
ЦФ
Нижний Новгород
41
Максим Шумайлов
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
5
Константин Жильцов
ЦЗ
96
Никита Николаев
ЦЗ
29
Дмитрий Карасев
ЦЗ
96
Никита Васильев
ПП
25
Николай Вдовиченко
ЦФ
4-2-1-3
35
Красильников
5
Вагапов
92
Хайруллов
23
Баулин
28
Мухаметдинов
17
Борисов
7
Бырлов
22
Рахманов
26
Отставнов
17
Кузнецов
93
Наговицин
3-2-3-2
31
Анисимов
3
Маслов
15
Ершов
90
Хрипков
4
Абрамов
14
Недогода
8
Кабаев
13
Ткач
21
Нестеров
10
Беляков
21
Сорочкин
93
Наговицин
31
Бугаенко
31
Бугаенко
93
Наговицин
23
Баулин
12
Аралин
12
Аралин
23
Баулин
17
Борисов
73
Маврин
73
Маврин
17
Борисов
17
Кузнецов
11
Сторожук
11
Сторожук
17
Кузнецов
22
Рахманов
8
Рахманов
8
Рахманов
22
Рахманов
90
Хрипков
5
Жильцов
5
Жильцов
90
Хрипков
10
Беляков
25
Вдовиченко
25
Вдовиченко
10
Беляков
13
Ткач
96
Васильев
96
Васильев
13
Ткач
8
Кабаев
92
Голубев
92
Голубев
8
Кабаев
21
Сорочкин
29
Карасев
29
Карасев
21
Сорочкин
Остались в запасе
Волга
Нижний Новгород
27
Тагир Тугушев
ЦЗ
56
Константин Баранов
ВР
Главный тренер
Сергей Седышев
96
Никита Николаев
ЦЗ
41
Максим Шумайлов
ВР
Главный тренер
Валерий Богданец
Остались в запасе
27
Тагир Тугушев
ЦЗ
56
Константин Баранов
ВР
Остались в запасе
96
Никита Николаев
ЦЗ
41
Максим Шумайлов
ВР
Главный тренер
Сергей Седышев
Главный тренер
Валерий Богданец
Статистика матча Волга - Нижний Новгород
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Максим Матюнин
(Москва)
Стадион:
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