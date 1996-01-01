Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
|2 тур
|23 апреля, воскресенье
|22:00
|Васко да Гама
|Палмейрас
|3 тур
|30 апреля, воскресенье
|00:30
|Палмейрас
|Коринтианс
|6 тур
|14 мая, воскресенье
|00:30
|Палмейрас
|Брагантино
|8 тур
|29 мая, понедельник
|00:30
|Атлетико Минейро
|Палмейрас
|13 тур
|1 июля, суббота
|00:00
|Атлетико Паранаэнсе
|Палмейрас
|15 тур
|15 июля, суббота
|00:00
|Интернасьонал
|Палмейрас
|17 тур
|29 июля, суббота
|00:00
|Америка Минейро
|Палмейрас
|18 тур
|2 августа, среда
|00:00
|Флуминенсе
|Палмейрас
|21 тур
|19 августа, суббота
|00:00
|Палмейрас
|Васко да Гама
|22 тур
|26 августа, суббота
|00:00
|Коринтианс
|Палмейрас
|25 тур
|20 сентября, среда
|00:00
|Брагантино
|Палмейрас
|27 тур
|7 октября, суббота
|00:00
|Палмейрас
|Атлетико Минейро
|32 тур
|1 ноября, среда
|00:00
|Палмейрас
|Атлетико Паранаэнсе
|34 тур
|11 ноября, суббота
|00:00
|Палмейрас
|Интернасьонал
|36 тур
|25 ноября, суббота
|00:00
|Палмейрас
|Америка Минейро
|37 тур
|29 ноября, среда
|00:00
|Палмейрас
|Флуминенсе