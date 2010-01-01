Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 204 млн

Палмейрас - турнирная таблица

Сан-Паулу
Бразилия. Серия А
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
Сайт:
http://www.palmeiras.com.br/
Тренер:
Абель Феррейра
Состав Статистика Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Фламенго
2
Палмейрас
3
Баия
4
Атлетико Паранаэнсе
5
Флуминенсе
6
Крузейро
7
Атлетико Минейро
8
Коритиба
9
Брагантино
10
Сантос
11
Витория
12
Сан-Паулу
13
Ботафого
14
Коринтианс
15
Мирассол
16
Васко да Гама
17
Интернасьонал
18
Гремио
19
Ремо
20
Шапекоэнсе
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
27
17
6
4
53
22
31
57
27
16
8
3
47
21
26
56
27
12
10
5
42
33
9
46
27
13
7
7
41
31
10
46
27
12
9
6
41
35
6
45
27
12
6
9
39
39
0
42
26
11
6
9
35
31
4
39
27
10
8
9
37
38
-1
38
26
10
6
10
32
29
3
36
26
9
8
9
39
39
0
35
27
9
6
12
27
39
-12
33
26
9
6
11
31
30
1
33
26
8
8
10
38
41
-3
32
27
8
8
11
28
29
-1
32
27
7
8
12
31
42
-11
29
26
7
7
12
29
41
-12
28
27
6
10
11
30
35
-5
28
26
7
7
12
28
35
-7
28
27
5
8
14
31
45
-14
23
26
3
8
15
28
52
-24
17
Команда
1
Флуминенсе
2
Палмейрас
3
Фламенго
4
Витория
5
Атлетико Паранаэнсе
6
Атлетико Минейро
7
Крузейро
8
Баия
9
Сан-Паулу
10
Гремио
11
Сантос
12
Васко да Гама
13
Брагантино
14
Мирассол
15
Коритиба
16
Ботафого
17
Коринтианс
18
Интернасьонал
19
Ремо
20
Шапекоэнсе
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
10
3
1
24
14
10
33
13
9
3
1
23
9
14
30
13
9
3
1
26
9
17
30
13
9
1
3
17
9
8
28
13
8
4
1
23
10
13
28
12
7
4
1
22
15
7
25
14
7
4
3
24
16
8
25
14
6
6
2
22
14
8
24
12
7
3
2
20
10
10
24
13
7
3
3
22
16
6
24
14
6
4
4
20
18
2
22
13
6
2
5
16
18
-2
20
13
6
2
5
19
14
5
20
14
5
5
4
19
21
-2
20
14
5
4
5
19
19
0
19
13
4
6
3
21
18
3
18
14
5
3
6
14
13
1
18
14
3
5
6
16
16
0
14
13
3
5
5
17
17
0
14
13
2
5
6
18
29
-11
11
Команда
1
Фламенго
2
Палмейрас
3
Баия
4
Коритиба
5
Атлетико Паранаэнсе
6
Крузейро
7
Брагантино
8
Атлетико Минейро
9
Ботафого
10
Интернасьонал
11
Коринтианс
12
Сантос
13
Флуминенсе
14
Мирассол
15
Ремо
16
Сан-Паулу
17
Васко да Гама
18
Шапекоэнсе
19
Витория
20
Гремио
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
8
3
3
27
13
14
27
14
7
5
2
24
12
12
26
13
6
4
3
20
19
1
22
13
5
4
4
18
19
-1
19
14
5
3
6
18
21
-3
18
13
5
2
6
15
23
-8
17
13
4
4
5
13
15
-2
16
14
4
2
8
13
16
-3
14
13
4
2
7
17
23
-6
14
13
3
5
5
14
19
-5
14
13
3
5
5
14
16
-2
14
12
3
4
5
19
21
-2
13
13
2
6
5
17
21
-4
12
13
2
3
8
12
21
-9
9
14
2
3
9
14
28
-14
9
14
2
3
9
11
20
-9
9
13
1
5
7
13
23
-10
8
13
1
3
9
10
23
-13
6
14
0
5
9
10
30
-20
5
13
0
4
9
6
19
-13
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Казахстан впервые примет финал еврокубка
12:53
Названы стадионы, которые примут финалы Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах
12:44
Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
12:28
2
Акинфеев сказал, убил ли он целую эпоху вратарей в ЦСКА
11:39
4
Генич рассказал о неверной реакции на первый голевой пас Батракова в «Галатасарае»
11:13
1
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
Мостовой – о «Балтике» без Талалаева: «Стало спокойнее, нет выходок, понтов, которые он устраивает»
10:26
4
Кордоба ответил, нужен ли «Краснодару» Дзюба
10:14
1
ФотоБрозович нашел новый клуб
09:42
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+