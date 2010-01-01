Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
3
6
8
10
11
12
13
14
15
18
19
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
27
17
6
4
53
22
31
57
27
16
8
3
47
21
26
56
27
12
10
5
42
33
9
46
27
13
7
7
41
31
10
46
27
12
9
6
41
35
6
45
27
12
6
9
39
39
0
42
26
11
6
9
35
31
4
39
27
10
8
9
37
38
-1
38
26
10
6
10
32
29
3
36
26
9
8
9
39
39
0
35
27
9
6
12
27
39
-12
33
26
9
6
11
31
30
1
33
26
8
8
10
38
41
-3
32
27
8
8
11
28
29
-1
32
27
7
8
12
31
42
-11
29
26
7
7
12
29
41
-12
28
27
6
10
11
30
35
-5
28
26
7
7
12
28
35
-7
28
27
5
8
14
31
45
-14
23
26
3
8
15
28
52
-24
17
Команда
3
4
7
8
10
11
13
14
15
16
17
19
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
10
3
1
24
14
10
33
13
9
3
1
23
9
14
30
13
9
3
1
26
9
17
30
13
9
1
3
17
9
8
28
13
8
4
1
23
10
13
28
12
7
4
1
22
15
7
25
14
7
4
3
24
16
8
25
14
6
6
2
22
14
8
24
12
7
3
2
20
10
10
24
13
7
3
3
22
16
6
24
14
6
4
4
20
18
2
22
13
6
2
5
16
18
-2
20
13
6
2
5
19
14
5
20
14
5
5
4
19
21
-2
20
14
5
4
5
19
19
0
19
13
4
6
3
21
18
3
18
14
5
3
6
14
13
1
18
14
3
5
6
16
16
0
14
13
3
5
5
17
17
0
14
13
2
5
6
18
29
-11
11
Команда
1
3
4
6
9
11
12
13
14
15
16
18
19
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
8
3
3
27
13
14
27
14
7
5
2
24
12
12
26
13
6
4
3
20
19
1
22
13
5
4
4
18
19
-1
19
14
5
3
6
18
21
-3
18
13
5
2
6
15
23
-8
17
13
4
4
5
13
15
-2
16
14
4
2
8
13
16
-3
14
13
4
2
7
17
23
-6
14
13
3
5
5
14
19
-5
14
13
3
5
5
14
16
-2
14
12
3
4
5
19
21
-2
13
13
2
6
5
17
21
-4
12
13
2
3
8
12
21
-9
9
14
2
3
9
14
28
-14
9
14
2
3
9
11
20
-9
9
13
1
5
7
13
23
-10
8
13
1
3
9
10
23
-13
6
14
0
5
9
10
30
-20
5
13
0
4
9
6
19
-13
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире