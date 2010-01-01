Кубок Либертадорес. 2026 Бразилия. Серия А. 2026 Клубный чемпионат мира. 2025 Кубок Либертадорес. 2025 Бразилия. Серия А. 2025 Бразилия. Серия А. 2024 Кубок Либертадорес. 2024 Суперкубок Бразилии. 2024 Бразилия. Серия А. 2023 Бразилия. Серия А. 2022 Клубный чемпионат мира. 2021 Бразилия. Серия А. 2021 Клубный чемпионат мира. 2020 Бразилия. Серия А. 2020 Бразилия. Серия А. 2019 Бразилия. Серия А. 2018 Бразилия. Серия А. 2017 Бразилия. Серия А. 2016 Бразилия. Серия А. 2015 Товарищеские матчи. 2014 Бразилия. Серия А. 2014 Южноамериканский Кубок. 2010 Южноамериканский Кубок. Вторая стадия 2010