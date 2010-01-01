Турниры:
Бразилия. Серия А 2022
|38 тур
|13 ноября, воскресенье
|22:00
|Интернасьонал
|3:0
|Палмейрас
|37 тур
|10 ноября, четверг
|03:30
|Палмейрас
|2:1
|Америка Минейро
|36 тур
|7 ноября, понедельник
|00:30
|Куяба
|1:1
|Палмейрас
|35 тур
|3 ноября, четверг
|03:30
|Палмейрас
|4:0
|Форталеза
|34 тур
|26 октября, среда
|03:45
|Атлетико Паранаэнсе
|1:3
|Палмейрас
|33 тур
|23 октября, воскресенье
|03:00
|Палмейрас
|3:0
|Аваи
|32 тур
|16 октября, воскресенье
|22:00
|Палмейрас
|0:0
|Сан-Паулу
|31 тур
|11 октября, вторник
|00:30
|Атлетико Гойяненсе
|1:1
|Палмейрас
|30 тур
|7 октября, пятница
|01:00
|Палмейрас
|4:0
|Коритиба
|29 тур
|4 октября, вторник
|02:00
|Ботафого
|1:3
|Палмейрас
|28 тур
|29 сентября, четверг
|03:45
|Атлетико Минейро
|0:1
|Палмейрас
|27 тур
|19 сентября, понедельник
|00:30
|Палмейрас
|1:0
|Сантос
|26 тур
|11 сентября, воскресенье
|03:00
|Палмейрас
|2:1
|Жувентуде
|25 тур
|4 сентября, воскресенье
|01:00
|Брагантино
|2:2
|Палмейрас
|24 тур
|28 августа, воскресенье
|01:00
|Флуминенсе
|1:1
|Палмейрас
|23 тур
|21 августа, воскресенье
|22:00
|Палмейрас
|1:1
|Фламенго
|22 тур
|14 августа, воскресенье
|01:00
|Коринтианс
|0:1
|Палмейрас
|21 тур
|7 августа, воскресенье
|22:00
|Палмейрас
|3:0
|Гойас
|20 тур
|30 июля, суббота
|22:30
|Сеара
|1:2
|Палмейрас
|19 тур
|24 июля, воскресенье
|22:00
|Палмейрас
|2:1
|Интернасьонал
|18 тур
|22 июля, пятница
|02:00
|Америка Минейро
|0:1
|Палмейрас
|17 тур
|19 июля, вторник
|02:00
|Палмейрас
|1:0
|Куяба
|16 тур
|11 июля, понедельник
|00:00
|Форталеза
|0:0
|Палмейрас
|15 тур
|3 июля, воскресенье
|03:00
|Палмейрас
|0:2
|Атлетико Паранаэнсе
|14 тур
|26 июня, воскресенье
|22:00
|Аваи
|2:2
|Палмейрас
|13 тур
|21 июня, вторник
|02:00
|Сан-Паулу
|1:2
|Палмейрас
|12 тур
|17 июня, пятница
|00:00
|Палмейрас
|4:2
|Атлетико Гойяненсе
|11 тур
|13 июня, понедельник
|00:00
|Коритиба
|0:2
|Палмейрас
|10 тур
|10 июня, пятница
|01:00
|Палмейрас
|4:0
|Ботафого
|9 тур
|5 июня, воскресенье
|22:00
|Палмейрас
|0:0
|Атлетико Минейро
|8 тур
|29 мая, воскресенье
|22:00
|Сантос
|0:1
|Палмейрас
|7 тур
|22 мая, воскресенье
|01:00
|Жувентуде
|0:3
|Палмейрас
|6 тур
|14 мая, суббота
|22:30
|Палмейрас
|2:0
|Брагантино
|5 тур
|8 мая, воскресенье
|22:00
|Палмейрас
|1:1
|Флуминенсе
|3 тур
|24 апреля, воскресенье
|01:00
|Палмейрас
|3:0
|Коринтианс
|4 тур
|21 апреля, четверг
|01:30
|Фламенго
|0:0
|Палмейрас
|2 тур
|16 апреля, суббота
|22:30
|Гойас
|1:1
|Палмейрас
|1 тур
|10 апреля, воскресенье
|03:00
|Палмейрас
|2:3
|Сеара