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    Палмейрас - результаты

    Город Сан-Паулу
    Дивизион Бразилия-Серия А
    Сайт http://www.palmeiras.com.br/
    Стадион Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
    Тренер Абель Феррейра
    Турниры:
    Бразилия. Серия А 2022
    38 тур
    		13 ноября, воскресенье 22:00 Интернасьонал 3:0 Палмейрас
    37 тур
    		10 ноября, четверг 03:30 Палмейрас 2:1 Америка Минейро
    36 тур
    		7 ноября, понедельник 00:30 Куяба 1:1 Палмейрас
    35 тур
    		3 ноября, четверг 03:30 Палмейрас 4:0 Форталеза
    34 тур
    		26 октября, среда 03:45 Атлетико Паранаэнсе 1:3 Палмейрас
    33 тур
    		23 октября, воскресенье 03:00 Палмейрас 3:0 Аваи
    32 тур
    		16 октября, воскресенье 22:00 Палмейрас 0:0 Сан-Паулу
    31 тур
    		11 октября, вторник 00:30 Атлетико Гойяненсе 1:1 Палмейрас
    30 тур
    		7 октября, пятница 01:00 Палмейрас 4:0 Коритиба
    29 тур
    		4 октября, вторник 02:00 Ботафого 1:3 Палмейрас
    28 тур
    		29 сентября, четверг 03:45 Атлетико Минейро 0:1 Палмейрас
    27 тур
    		19 сентября, понедельник 00:30 Палмейрас 1:0 Сантос
    26 тур
    		11 сентября, воскресенье 03:00 Палмейрас 2:1 Жувентуде
    25 тур
    		4 сентября, воскресенье 01:00 Брагантино 2:2 Палмейрас
    24 тур
    		28 августа, воскресенье 01:00 Флуминенсе 1:1 Палмейрас
    23 тур
    		21 августа, воскресенье 22:00 Палмейрас 1:1 Фламенго
    22 тур
    		14 августа, воскресенье 01:00 Коринтианс 0:1 Палмейрас
    21 тур
    		7 августа, воскресенье 22:00 Палмейрас 3:0 Гойас
    20 тур
    		30 июля, суббота 22:30 Сеара 1:2 Палмейрас
    19 тур
    		24 июля, воскресенье 22:00 Палмейрас 2:1 Интернасьонал
    18 тур
    		22 июля, пятница 02:00 Америка Минейро 0:1 Палмейрас
    17 тур
    		19 июля, вторник 02:00 Палмейрас 1:0 Куяба
    16 тур
    		11 июля, понедельник 00:00 Форталеза 0:0 Палмейрас
    15 тур
    		3 июля, воскресенье 03:00 Палмейрас 0:2 Атлетико Паранаэнсе
    14 тур
    		26 июня, воскресенье 22:00 Аваи 2:2 Палмейрас
    13 тур
    		21 июня, вторник 02:00 Сан-Паулу 1:2 Палмейрас
    12 тур
    		17 июня, пятница 00:00 Палмейрас 4:2 Атлетико Гойяненсе
    11 тур
    		13 июня, понедельник 00:00 Коритиба 0:2 Палмейрас
    10 тур
    		10 июня, пятница 01:00 Палмейрас 4:0 Ботафого
    9 тур
    		5 июня, воскресенье 22:00 Палмейрас 0:0 Атлетико Минейро
    8 тур
    		29 мая, воскресенье 22:00 Сантос 0:1 Палмейрас
    7 тур
    		22 мая, воскресенье 01:00 Жувентуде 0:3 Палмейрас
    6 тур
    		14 мая, суббота 22:30 Палмейрас 2:0 Брагантино
    5 тур
    		8 мая, воскресенье 22:00 Палмейрас 1:1 Флуминенсе
    3 тур
    		24 апреля, воскресенье 01:00 Палмейрас 3:0 Коринтианс
    4 тур
    		21 апреля, четверг 01:30 Фламенго 0:0 Палмейрас
    2 тур
    		16 апреля, суббота 22:30 Гойас 1:1 Палмейрас
    1 тур
    		10 апреля, воскресенье 03:00 Палмейрас 2:3 Сеара
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