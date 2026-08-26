Агент хавбека «Палмейраса» прокомментировал информацию об интересе «Спартака»

Агент Луис Фелипе Конте, представляющий полузащитника «Палмейраса» Ромуло, отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к хавбеку.

«Нет, это неправда», – заявил агент.

Ранее сообщалось, что красно-белые ведут переговоры о подписании бразильца и готовы заплатить за него более 6 миллионов евро.