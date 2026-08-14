Матч 23-го тура бразильской Серии A между «Флуминенсе» и «Палмейрасом» пройдет 15 августа в Рио-де-Жанейро на легендарной «Маракане». Хозяева располагаются на 4-м месте с 35 очками и имеют преимущество в домашних встречах с соперником – они не проигрывают в семи из девяти последних матчей на своем поле. Гости уверенно лидируют в чемпионате с 48 баллами и демонстрируют феноменальную выездную форму – 12 матчей без поражений в 14 последних гостевых встречах. При этом атака «Флуминенсе» выглядит крайне слабой – всего 0,40 гола за игру, тогда как «Палмейрас» забивает в среднем 2,00 гола. Кто же сумеет взять верх в этом противостоянии – хозяева, которые традиционно сильны на «Маракане» против этого соперника, или лидер, который намерен продолжить свою победную поступь?

Кто победит в матче

В пользу «Флуминенсе» говорит их впечатляющая домашняя статистика в очных встречах с «Палмейрасом». Команда из Рио не проигрывает в семи из девяти последних матчей на «Маракане» против этого соперника, что свидетельствует о серьезном психологическом преимуществе. Кроме того, «Флуминенсе» не проигрывает в восьми из десяти последних матчей в целом, а его защита выглядит надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,80 гола. В Кубке Либертадорес команда сыграла вничью с «Индепендьенте Ривадавия» (0-0), а в чемпионате – с «Ботафого» (1-1). Однако атака хозяев вызывает серьезные опасения – в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,40 гола, что является крайне низким показателем для команды из верхней части таблицы. При такой слабой реализации вряд ли «Флуминенсе» сможет рассчитывать на победу над лидером.

«Палмейрас» подходит к матчу с мощной атакой и впечатляющей выездной формой. Лидер чемпионата не проигрывает в 12 из 14 последних гостевых матчей Серии A, а в среднем за последние пять игр забивает 2,00 гола, забивая в девяти из одиннадцати последних матчей. Защита гостей также действует надежно – в среднем они пропускают 0,80 гола, что сопоставимо с показателями хозяев. В последнем туре «Палмейрас» сыграл вничью с «Интернасьоналом» (0-0), но до этого уверенно переиграл «Виторию» (4-0) и разгромил «Форталезу» в Кубке Бразилии (3-0 и 3-2). В Кубке Либертадорес команда также сыграла вничью с «Серро Портеньо» (1-1). При такой атакующей мощи и стабильной защите «Палмейрас» является явным фаворитом, несмотря на историю личных встреч на «Маракане».

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Палмейрас» имеет преимущество в атаке и общей форме, тогда как «Флуминенсе» полагается на домашнюю поддержку и историю встреч. Однако слабая результативность хозяев и мощная атака гостей должны склонить чашу весов в пользу лидера. Ожидается, что «Палмейрас» продолжит свою победную серию и возьмет три очка.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях на «Маракане» «Флуминенсе» имеет преимущество – команда не проигрывает в семи из девяти последних матчей против «Палмейраса». Однако текущая форма гостей значительно лучше: они лидируют в чемпионате, забивают 2,00 гола за игру и имеют отличную выездную статистику. «Флуминенсе» же крайне слабо забивает (0,40 гола за игру), что ставит под сомнение его способность победить лидера даже на своем поле. Учитывая разницу в классе и атакующей мощи, «Палмейрас» выглядит фаворитом.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Палмейраса». Гости находятся в отличной форме (лидируют в чемпионате, забивают 2,00 гола за игру) и имеют впечатляющую выездную статистику (12 матчей без поражений из 14). Хозяева, несмотря на преимущество в личных встречах на «Маракане», крайне слабо забивают (0,40 гола за игру), что вряд ли позволит им переиграть лидера. Ожидаем, что «Палмейрас» продолжит свою победную серию и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Палмейраса» с коэффициентом 2,60.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 23-го тура бразильской Серии A между «Флуминенсе» и «Палмейрасом» состоится 15 августа 2026 года в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» и начнется в 22-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале МАТЧ! Футбол 3.