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«Флуминенсе» – «Палмейрас»: кто победит в матче 23-го тура чемпионата Бразилии 2026/2027

14 августа 2026 10:21
Флуминенсе - Палмейрас
15 авг. 2026, суббота 22:30 | Бразилия. Серия А, 23 тур
Перейти в онлайн матча
2.60
Победа «Палмейраса»
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Матч 23-го тура бразильской Серии A между «Флуминенсе» и «Палмейрасом» пройдет 15 августа в Рио-де-Жанейро на легендарной «Маракане». Хозяева располагаются на 4-м месте с 35 очками и имеют преимущество в домашних встречах с соперником – они не проигрывают в семи из девяти последних матчей на своем поле. Гости уверенно лидируют в чемпионате с 48 баллами и демонстрируют феноменальную выездную форму – 12 матчей без поражений в 14 последних гостевых встречах. При этом атака «Флуминенсе» выглядит крайне слабой – всего 0,40 гола за игру, тогда как «Палмейрас» забивает в среднем 2,00 гола. Кто же сумеет взять верх в этом противостоянии – хозяева, которые традиционно сильны на «Маракане» против этого соперника, или лидер, который намерен продолжить свою победную поступь?

Кто победит в матче

В пользу «Флуминенсе» говорит их впечатляющая домашняя статистика в очных встречах с «Палмейрасом». Команда из Рио не проигрывает в семи из девяти последних матчей на «Маракане» против этого соперника, что свидетельствует о серьезном психологическом преимуществе. Кроме того, «Флуминенсе» не проигрывает в восьми из десяти последних матчей в целом, а его защита выглядит надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,80 гола. В Кубке Либертадорес команда сыграла вничью с «Индепендьенте Ривадавия» (0-0), а в чемпионате – с «Ботафого» (1-1). Однако атака хозяев вызывает серьезные опасения – в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,40 гола, что является крайне низким показателем для команды из верхней части таблицы. При такой слабой реализации вряд ли «Флуминенсе» сможет рассчитывать на победу над лидером.

«Палмейрас» подходит к матчу с мощной атакой и впечатляющей выездной формой. Лидер чемпионата не проигрывает в 12 из 14 последних гостевых матчей Серии A, а в среднем за последние пять игр забивает 2,00 гола, забивая в девяти из одиннадцати последних матчей. Защита гостей также действует надежно – в среднем они пропускают 0,80 гола, что сопоставимо с показателями хозяев. В последнем туре «Палмейрас» сыграл вничью с «Интернасьоналом» (0-0), но до этого уверенно переиграл «Виторию» (4-0) и разгромил «Форталезу» в Кубке Бразилии (3-0 и 3-2). В Кубке Либертадорес команда также сыграла вничью с «Серро Портеньо» (1-1). При такой атакующей мощи и стабильной защите «Палмейрас» является явным фаворитом, несмотря на историю личных встреч на «Маракане».

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Палмейрас» имеет преимущество в атаке и общей форме, тогда как «Флуминенсе» полагается на домашнюю поддержку и историю встреч. Однако слабая результативность хозяев и мощная атака гостей должны склонить чашу весов в пользу лидера. Ожидается, что «Палмейрас» продолжит свою победную серию и возьмет три очка.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях на «Маракане» «Флуминенсе» имеет преимущество – команда не проигрывает в семи из девяти последних матчей против «Палмейраса». Однако текущая форма гостей значительно лучше: они лидируют в чемпионате, забивают 2,00 гола за игру и имеют отличную выездную статистику. «Флуминенсе» же крайне слабо забивает (0,40 гола за игру), что ставит под сомнение его способность победить лидера даже на своем поле. Учитывая разницу в классе и атакующей мощи, «Палмейрас» выглядит фаворитом.

Личные встречи
Побед - 10 (36%)
Ничьих - 4 (14%)
Побед - 14 (50%)
25
Забитых мячей
37
0.89
В среднем за матч
1.32
3:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч
Бразилия. Серия А, 23 тур
Флуминенсе
3 : 2
15.08.2026
Палмейрас
Самая крупная ничья
Бразилия. Серия А, 24 тур
Флуминенсе
1 : 1
28.08.2022
Палмейрас
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Палмейрас
0 : 1
22.10.2026
Флуминенсе
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Флуминенсе
1 : 2
15.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 23 тур
Флуминенсе
3 : 2
15.08.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 4 тур
Палмейрас
2 : 1
26.02.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Палмейрас
0 : 0
23.11.2025
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Флуминенсе
1 : 2
24.07.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Палмейрас
0 : 1
08.12.2024
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Флуминенсе
1 : 0
25.07.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Палмейрас
1 : 0
03.12.2023
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Флуминенсе
2 : 1
06.08.2023
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 24 тур
Флуминенсе
1 : 1
28.08.2022
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 5 тур
Палмейрас
1 : 1
08.05.2022
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Флуминенсе
2 : 1
15.11.2021
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 13 тур
Палмейрас
1 : 0
25.07.2021
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Палмейрас
2 : 0
15.11.2020
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Флуминенсе
1 : 1
13.08.2020
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Флуминенсе
1 : 0
29.11.2019
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 16 тур
Палмейрас
3 : 0
11.09.2019
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
3 : 0
15.11.2018
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Флуминенсе
1 : 0
26.07.2018
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 25 тур
Флуминенсе
0 : 1
24.09.2017
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 6 тур
Палмейрас
3 : 1
10.06.2017
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Флуминенсе
0 : 2
28.08.2016
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 3 тур
Палмейрас
2 : 0
26.05.2016
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Флуминенсе
1 : 4
17.09.2015
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 7 тур
Палмейрас
2 : 1
14.06.2015
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Флуминенсе
3 : 0
14.09.2014
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 2 тур
Палмейрас
0 : 1
27.04.2014
Флуминенсе
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Флуминенсе
1
Fabio
ВР
6
Рене
ЛЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
44
Jemmes Bruno Ribeiro Da Silva
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
8
Мартинелли
ЦП
10
Гансо
(К) ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
7
Халк
ПВ
Главный тренер
Луис Субельдия
Палмейрас
1
Карлос Мигел
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
15
Густаво Гомес
(К) ЦЗ
4
Агустин Гиай
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
17
Марлон Фрейтас
ОП
37
Маркес Лоурейро Аллан
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
29
Julian Millan
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
46
Júlio Fidelis
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
94
Отавио
ОП
32
Лусиано Акоста
ЦП
16
Нонато
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
90
Кевин Серна
ПВ
14
Герман Кано
ЦФ
19
Родриго Кастильо
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
30
Kaique
ВР
56
Arthur Gabriel
ЦЗ
43
Луис Бенедетти
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
19
Рамон Соса
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
50
Luis Felipe
ЦП
18
Маурисио
АП
39
Heittor Vinicius
ЦФ
4-4-2
1
6
Рене
21
Рабельо
44
23
Гуга
8
Мартинелли
30
Сотельдо
35
Насименту
10
Гансо
17
Каноббио
7
Халк
4-1-1-2-2
1
Мигел
4
Гиай
26
Серкейра
15
Гомес
22
Пикерес
17
Фрейтас
37
Аллан
8
Перейра
11
Ариас
9
Роке
42
Лопес
21
Рабельо
29
29
21
Рабельо
10
Гансо
32
Акоста
32
Акоста
10
Гансо
35
Насименту
16
Нонато
16
Нонато
35
Насименту
30
Сотельдо
90
Серна
90
Серна
30
Сотельдо
7
Халк
14
Кано
14
Кано
7
Халк
22
Пикерес
56
56
22
Пикерес
11
Ариас
32
Мартинес
32
Мартинес
11
Ариас
8
Перейра
18
Маурисио
18
Маурисио
8
Перейра
9
Роке
19
Соса
19
Соса
9
Роке
Соса
7
Андерсон
7
Андерсон
Соса
Остались в запасе
Флуминенсе
Палмейрас
98
Витор Эудес
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
46
Júlio Fidelis
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
94
Отавио
ОП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
19
Родриго Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
14
Марсело Ломба
ВР
30
Kaique
ВР
43
Луис Бенедетти
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
50
Luis Felipe
ЦП
39
Heittor Vinicius
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
46
Júlio Fidelis
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
94
Отавио
ОП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
19
Родриго Кастильо
ЦФ
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
30
Kaique
ВР
43
Луис Бенедетти
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
50
Luis Felipe
ЦП
39
Heittor Vinicius
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Главный тренер
Абель Феррейра
Флуминенсе
Точно не сыграют
Гильерме Арана
ЦЗ
Хуан Пабло Фрейтес
ЦЗ
Игнасио
ЦЗ
Джон Кеннеди
ЦФ
Matheus Reis
Палмейрас
Точно не сыграют
Жефте
ЛЗ
Келлвен
ПЗ
Паулиньо
ЛВ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Палмейраса». Гости находятся в отличной форме (лидируют в чемпионате, забивают 2,00 гола за игру) и имеют впечатляющую выездную статистику (12 матчей без поражений из 14). Хозяева, несмотря на преимущество в личных встречах на «Маракане», крайне слабо забивают (0,40 гола за игру), что вряд ли позволит им переиграть лидера. Ожидаем, что «Палмейрас» продолжит свою победную серию и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Палмейраса» с коэффициентом 2,60.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 23-го тура бразильской Серии A между «Флуминенсе» и «Палмейрасом» состоится 15 августа 2026 года в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» и начнется в 22-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале МАТЧ! Футбол 3.

«Флуминенсе» – «Палмейрас»: кто победит в матче 23-го тура чемпионата Бразилии 2026/2027

2.60
Победа «Палмейраса»
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Автор: Миронов Николай
Бразилия. Серия А Палмейрас Флуминенсе
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