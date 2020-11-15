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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Флуминенсе
Палмейрас - Флуминенсе: обзор матча 15 ноября 2020
Палмейрас
15.11.2020, воскресенье, 03:30
Бразилия. Серия А, 21 тур
2 : 0
Завершен
Флуминенсе
51'
Р. Вейга (П)
60'
Р. Вейга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палмейрас - Флуминенсе
Замена
Майке
️️️️
Л. Лима
82'
81'
Замена
L.
️️️️
Ф. Кардосо
Замена
R.
️️️️
З. Рафаэль
77'
Замена
️️️️
Виллиан
76'
70'
Замена
К. Паулиста
️️️️
N.
70'
Замена
М. Пауло
️️️️
М. Араухо
61'
Замена
Л. Энрике
️️️️
В. Силва
ГОЛ! 2:0!
Р. Вейга
Пас отдал
Г. Скарпа
60'
53'
Желтая карточка
М. Араухо
51'
Желтая карточка
В. Силва
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Вейга
51'
Желтая карточка
З. Рафаэль
43'
Желтая карточка
E. Santos
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
6
Лукас Лима
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
12
Патрик де Паула
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
10
Густаво Скарпа
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
42
Jailson
ЦФ
20
Emerson Santos
ЦФ
13
Renan
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Флуминенсе
6
Данило Барселос
ЦЗ
4
Луккас Кларо
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
17
Доди
ОП
15
Микель Араухо
АП
11
Веллингтон Силва
ПВ
25
Hudson
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
9
Fred
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Палмейрас
79
Жеан Киньонес
ЛЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
77
Брено Лопес
ПВ
18
Marino Hinestroza
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
18
Ramires
ЦФ
Флуминенсе
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
6
Эжидио
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
32
Маркос Пауло
ЛВ
50
Юри
ОП
10
Гансо
ЦП
99
Мигел
АП
11
Луис Энрике
ПВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
26
DigÃ£o
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
2-1-1-3-4
6
Лима
14
Роша
12
де Паула
93
Зе Рафаэль
23
Вейга
10
Скарпа
27
Верон
42
11
Виллиан
13
20
4-1-2-4
2
Жулиао
4
Кларо
33
Нино
6
Барселос
17
Доди
11
Силва
15
Араухо
9
10
22
25
6
Лима
12
Майке
12
Майке
6
Лима
93
Зе Рафаэль
18
18
93
Зе Рафаэль
Кардосо
11
11
Кардосо
10
38
Паулиста
38
Паулиста
10
15
Араухо
32
Пауло
32
Пауло
15
Араухо
27
Кардосо
27
Кардосо
11
Силва
11
Энрике
11
Энрике
11
Силва
Остались в запасе
Палмейрас
Флуминенсе
79
Жеан Киньонес
ЛЗ
18
Marino Hinestroza
ЦФ
77
Брено Лопес
ПВ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
1
Marcos Felipe
ЦФ
2
Калегари
ПЗ
26
DigÃ£o
ЦФ
10
Гансо
ЦП
50
Юри
ОП
99
Мигел
АП
6
Эжидио
ЦЗ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
79
Жеан Киньонес
ЛЗ
18
Marino Hinestroza
ЦФ
77
Брено Лопес
ПВ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
Остались в запасе
1
Marcos Felipe
ЦФ
2
Калегари
ПЗ
26
DigÃ£o
ЦФ
10
Гансо
ЦП
50
Юри
ОП
99
Мигел
АП
6
Эжидио
ЦЗ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Палмейрас - Флуминенсе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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Палмейрас
Флуминенсе
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
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