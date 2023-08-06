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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Палмейрас
Флуминенсе - Палмейрас: обзор матча 06 августа 2023
Флуминенсе
06.08.2023, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 18 тур
2 : 1
Завершен
Палмейрас
15'
Д. Ариас (П)
59'
Д. Кеннеди
90+6'
Г. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Палмейрас
Желтая карточка
Ф. Мело
90'
+6
90'
+6
ГОЛ! 2:1!
Г. Гомес
Пас отдал
Артур
Вторая желтая
Леле
90'
89'
Желтая карточка
Вевертон
Желтая карточка
Леле
87'
Желтая карточка
Мартинелли
82'
Замена
Гуга
️️️️
С. Хавьер
82'
78'
Замена
Х. Мануэль Лопес
️️️️
Б. Лопес
78'
Замена
Майке
️️️️
М. Роша
Замена
Ф. Мело
️️️️
Марлон
74'
Замена
Леле
️️️️
Д. Кеннеди
74'
Замена
Гансо
️️️️
Даниэл
69'
67'
Замена
Артур
️️️️
Л. Гилерме
66'
Замена
Рони
️️️️
Эндрик
66'
Замена
Г. Менино
️️️️
Жаилсон
ГОЛ! 2:0!
Д. Кеннеди
59'
Желтая карточка
Лима
49'
Замена
Лима
️️️️
L. Fernández
46'
Желтая карточка
Д. Кеннеди
32'
22'
Желтая карточка
Вандерлан
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Ариас
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
12
Марсело
ЛЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
8
Мартинелли
ЦП
10
Leonardo Fernández
ЦП
94
Даниэл
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
16
Жаилсон
ЦП
5
Ричард Риос
ЦП
14
Джон Джон
АП
77
Брено Лопес
ПВ
31
Луис Гилерме
ЦФ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Флуминенсе
22
Педро Ранхел
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
36
Felipe
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Исаак
ЛВ
30
Фелипе Мело
ОП
21
Тиаго Сантос
ОП
10
Гансо
ЦП
45
Лима
ПВ
10
Джованни
ПВ
11
Йони Гонсалес
ПВ
18
Леле
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
1
Матеус
ВР
5
Навес
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
12
Майке
ПЗ
33
Рони
ЛВ
5
Фабиньо
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
37
Артур
ПВ
11
Кевин
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
4-2-1-3
1
Фабио
12
Марсело
44
Брас
4
Марлон
2
Хавьер
8
Мартинелли
10
11
Ариас
14
Кано
9
Кеннеди
94
Даниэл
4-2-2-2
1
Вевертон
14
Роша
13
Луан
15
Гомес
12
Вандерлан
16
Жаилсон
5
Риос
77
Лопес
14
Джон Джон
9
Эндрик
31
Гилерме
2
Хавьер
23
Гуга
23
Гуга
2
Хавьер
4
Марлон
30
Мело
30
Мело
4
Марлон
94
Даниэл
10
Гансо
10
Гансо
94
Даниэл
10
45
Лима
45
Лима
10
9
Кеннеди
18
Леле
18
Леле
9
Кеннеди
14
Роша
12
Майке
12
Майке
14
Роша
16
Жаилсон
25
Менино
25
Менино
16
Жаилсон
9
Эндрик
33
Рони
33
Рони
9
Эндрик
31
Гилерме
37
Артур
37
Артур
31
Гилерме
77
Лопес
42
Лопес
42
Лопес
77
Лопес
Остались в запасе
Флуминенсе
Палмейрас
22
Педро Ранхел
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
36
Felipe
ЦЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
11
Исаак
ЛВ
10
Джованни
ПВ
11
Йони Гонсалес
ПВ
Главный тренер
Фернандо Диниз
14
Марсело Ломба
ВР
1
Матеус
ВР
5
Навес
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
11
Кевин
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
36
Felipe
ЦЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
11
Исаак
ЛВ
10
Джованни
ПВ
11
Йони Гонсалес
ПВ
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
1
Матеус
ВР
5
Навес
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
11
Кевин
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Флуминенсе - Палмейрас
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
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