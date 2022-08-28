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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Палмейрас
Флуминенсе - Палмейрас: обзор матча 28 августа 2022
Флуминенсе
28.08.2022, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 24 тур
1 : 1
Завершен
Палмейрас
38'
Маноэл
8'
Рони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Палмейрас
89'
Желтая карточка
М. Серкейра
Замена
️️️️
Кристиано
85'
Замена
Мартинелли
️️️️
Нино
85'
Замена
Виллиан
️️️️
Г. Кано
79'
72'
Замена
Х. Мануэль Лопес
️️️️
Рони
72'
Замена
Г. Менино
️️️️
З. Рафаэль
72'
Замена
Табата
️️️️
Дуду
62'
Замена
Уэсли
️️️️
Р. Вейга
62'
Замена
Майке
️️️️
М. Роша
Замена
Натан
️️️️
М. Мартинс
62'
Желтая карточка
М. Араухо
50'
Желтая карточка
Гансо
45'
+2
42'
Желтая карточка
З. Рафаэль
ГОЛ! 1:1!
Маноэл
Пас отдал
Д. Ариас
38'
Желтая карточка
Нино
30'
8'
ГОЛ! 0:1!
Рони
Пас отдал
Дуду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
33
Нино
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
7
Андре
ОП
16
Нонато
ЦП
10
Гансо
ЦП
11
Матеус Мартинс
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
33
Рони
ЛВ
8
Данило
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
23
Рафаэль Вейга
АП
Главный тренер
Абель Феррейра
Флуминенсе
90
Кристиано
ЛЗ
2
Марио Пинейда
ЦЗ
33
Давид Дуарт
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
30
Фелипе Мело
ЦФ
15
Микель Араухо
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
14
Натан
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
13
Луан
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
20
Эдуард Атуэста
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
10
Табата
ПВ
77
Брено Лопес
ПВ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Фабио
33
Нино
26
Маноэл
2
Хавьер
7
Андре
16
Нонато
10
Гансо
11
Ариас
38
Паулиста
14
Кано
11
Мартинс
4-1-1-3-1
1
Вевертон
14
Роша
26
Серкейра
15
Гомес
22
Пикерес
8
Данило
93
Зе Рафаэль
92
Дуду
23
Вейга
33
Рони
10
Скарпа
90
Кристиано
90
Кристиано
33
Нино
8
Мартинелли
8
Мартинелли
33
Нино
11
Мартинс
14
Натан
14
Натан
11
Мартинс
14
Кано
11
Виллиан
11
Виллиан
14
Кано
92
Дуду
10
Табата
10
Табата
92
Дуду
14
Роша
12
Майке
12
Майке
14
Роша
93
Зе Рафаэль
25
Менино
25
Менино
93
Зе Рафаэль
23
Вейга
21
Уэсли
21
Уэсли
23
Вейга
33
Рони
42
Лопес
42
Лопес
33
Рони
Остались в запасе
Флуминенсе
Палмейрас
2
Марио Пинейда
ЦЗ
33
Давид Дуарт
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
30
Фелипе Мело
ЦФ
15
Микель Араухо
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
14
Марсело Ломба
ВР
13
Луан
ЦЗ
20
Эдуард Атуэста
ОП
77
Брено Лопес
ПВ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
2
Марио Пинейда
ЦЗ
33
Давид Дуарт
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
30
Фелипе Мело
ЦФ
15
Микель Араухо
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
Остались в запасе
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
14
Марсело Ломба
ВР
13
Луан
ЦЗ
20
Эдуард Атуэста
ОП
77
Брено Лопес
ПВ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Флуминенсе - Палмейрас
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
Стадион:
Маракана
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Флуминенсе
Палмейрас
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
Вчера, 12:25
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
Вчера, 12:25
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
Вчера, 12:25
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Ремо» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сантоса» и «Палмейраса» на победу в матче 33-го тура
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