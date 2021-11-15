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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Палмейрас
Флуминенсе - Палмейрас: обзор матча 15 ноября 2021
Флуминенсе
15.11.2021, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 32 тур
2 : 1
Завершен
Палмейрас
46'
Y. Felipe
88'
Y. Felipe
28'
Дуду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Флуминенсе - Палмейрас
ГОЛ! 2:1!
Y. Felipe
88'
Замена
Х. Касарес
️️️️
Мартинелли
83'
83'
Замена
Г. Верон
️️️️
Г. Скарпа
Замена
G. Apis
️️️️
W.
72'
Замена
Д. Кеннеди
️️️️
F.
72'
72'
Замена
Данило
️️️️
З. Рафаэль
72'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Р. Вейга
67'
Желтая карточка
Луан
62'
Замена
Данило
️️️️
Ф. Мело
Желтая карточка
Y. Felipe
61'
60'
Желтая карточка
Ф. Мело
ГОЛ! 1:1!
Y. Felipe
Пас отдал
F.
46'
Замена
L.
️️️️
Д. Ариас
46'
Замена
Г. Тейшейра
️️️️
К. Паулиста
46'
46'
Замена
Г. Менино
️️️️
Майке
45'
+3
Желтая карточка
Дуду
Желтая карточка
F.
45'
+1
36'
Желтая карточка
В. Луис
28'
ГОЛ! 0:1!
Дуду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
44
Давид Брас
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
11
Джон Ариас
ЦП
4
Луккас Кларо
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
9
Fred
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
2
Самуэль Хавьер
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
30
Фелипе Мело
ЦФ
13
Луан
ЦФ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦФ
12
Майке
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
92
Дуду
ЦФ
33
Рони
ЦФ
10
Густаво Скарпа
ЦФ
23
Рафаэль Вейга
ЦФ
93
Зе Рафаэль
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Флуминенсе
6
Данило Барселос
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
26
Хуан Касарес
ЦП
29
Wiris Gustavo de Oliveira
ЦП
28
Wallace
ЦП
9
Джон Кеннеди
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
29
Gustavo Apis
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
Палмейрас
15
Данило
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
21
Уэсли
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
27
Габриэль Верон
ЦФ
8
Данило
ЦФ
77
Брено Лопес
ЦФ
13
Renan
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
2-1-5
44
Брас
23
Марлон
11
Ариас
5
2
Хавьер
38
Паулиста
8
Мартинелли
88
5
1
Вевертон
92
Дуду
93
Зе Рафаэль
23
Вейга
10
Скарпа
33
Рони
8
Мартинелли
26
Касарес
26
Касарес
8
Мартинелли
9
9
Кеннеди
9
Кеннеди
9
38
Паулиста
20
Тейшейра
20
Тейшейра
38
Паулиста
5
29
29
5
11
Ариас
11
11
11
Ариас
30
Мело
15
Данило
15
Данило
30
Мело
12
Майке
25
Менино
25
Менино
12
Майке
10
Скарпа
27
Верон
27
Верон
10
Скарпа
93
Зе Рафаэль
8
Данило
8
Данило
93
Зе Рафаэль
23
Вейга
77
Лопес
77
Лопес
23
Вейга
Остались в запасе
Флуминенсе
Палмейрас
6
Данило Барселос
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
29
Wiris Gustavo de Oliveira
ЦП
28
Wallace
ЦП
99
Abel Hernández
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
21
Уэсли
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
13
Renan
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
6
Данило Барселос
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
29
Wiris Gustavo de Oliveira
ЦП
28
Wallace
ЦП
99
Abel Hernández
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
Остались в запасе
21
Уэсли
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
13
Renan
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Флуминенсе - Палмейрас
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
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