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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Флуминенсе
Палмейрас - Флуминенсе: обзор матча 03 декабря 2023
Палмейрас
03.12.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 37 тур
1 : 0
Завершен
Флуминенсе
30'
Б. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Флуминенсе
Замена
Артур
️️️️
Майке
85'
Замена
Фабиньо
️️️️
З. Рафаэль
85'
74'
Желтая карточка
Леле
Замена
Д. Джон
️️️️
Б. Лопес
70'
Замена
Х. Мануэль Лопес
️️️️
Эндрик
70'
67'
Замена
Леле
️️️️
Й. Гонсалес
Замена
Вандерлан
️️️️
Х. Пикерес
60'
59'
Замена
Мартинелли
️️️️
Даниэл
55'
Красная карточка
Л. Жустен
46'
Замена
Кено
️️️️
L. Fernández
46'
Замена
Андре
️️️️
Д. Брас
32'
Желтая карточка
Лима
ГОЛ! 1:0!
Б. Лопес
Пас отдал
З. Рафаэль
30'
Желтая карточка
Г. Гомес
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
(К)
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
12
Майке
ПЗ
5
Ричард Риос
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
77
Брено Лопес
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Флуминенсе
1
Фабио
(К)
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
46
Лукас Жустен
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
5
Александер
ОП
10
Leonardo Fernández
ЦП
45
Лима
ПВ
11
Йони Гонсалес
ПВ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
16
Жаилсон
ЦП
14
Джон Джон
АП
37
Артур
ПВ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
11
Кевин
ЦФ
41
Эстевао
ЦФ
Флуминенсе
22
Педро Ранхел
ВР
36
Felipe
ЦЗ
47
Rafael Monteiro
ЦЗ
11
Исаак
ЛВ
7
Андре
ОП
10
Arthur
ЦП
8
Мартинелли
ЦП
10
Джованни
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
18
Леле
ЦФ
35
J. Neto
ЦФ
20
Кено
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Вевертон
14
Роша
15
Гомес
26
Серкейра
22
Пикерес
12
Майке
5
Риос
93
Зе Рафаэль
23
Вейга
77
Лопес
9
Эндрик
3-2-1-2-2
1
Фабио
46
Жустен
44
Брас
16
Барбоза
21
Сантос
5
Александер
10
11
Гонсалес
45
Лима
94
Даниэл
9
Кеннеди
22
Пикерес
12
Вандерлан
12
Вандерлан
22
Пикерес
93
Зе Рафаэль
5
Фабиньо
5
Фабиньо
93
Зе Рафаэль
77
Лопес
14
Джон Джон
14
Джон Джон
77
Лопес
12
Майке
37
Артур
37
Артур
12
Майке
9
Эндрик
42
Лопес
42
Лопес
9
Эндрик
44
Брас
7
Андре
7
Андре
44
Брас
94
Даниэл
8
Мартинелли
8
Мартинелли
94
Даниэл
11
Гонсалес
18
Леле
18
Леле
11
Гонсалес
10
20
Кено
20
Кено
10
Остались в запасе
Палмейрас
Флуминенсе
14
Марсело Ломба
ВР
5
Навес
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
16
Жаилсон
ЦП
11
Кевин
ЦФ
41
Эстевао
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
22
Педро Ранхел
ВР
36
Felipe
ЦЗ
47
Rafael Monteiro
ЦЗ
10
Arthur
ЦП
11
Исаак
ЛВ
10
Джованни
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
35
J. Neto
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
5
Навес
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
16
Жаилсон
ЦП
11
Кевин
ЦФ
41
Эстевао
ЦФ
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
36
Felipe
ЦЗ
47
Rafael Monteiro
ЦЗ
10
Arthur
ЦП
11
Исаак
ЛВ
10
Джованни
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
35
J. Neto
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Фернандо Диниз
Статистика матча Палмейрас - Флуминенсе
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Главный судья:
Braulio Da Silva Machado, Brazil
Стадион:
Allianz Parque, Sao Paulo
Новости команд
Все
Палмейрас
Флуминенсе
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Ремо» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сантоса» и «Палмейраса» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
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