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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Палмейрас
Флуминенсе - Палмейрас: обзор матча 25 июля 2024
Флуминенсе
25.07.2024, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 19 тур
1 : 0
Завершен
Палмейрас
87'
Д. Ариас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Палмейрас
ГОЛ! 1:0!
Д. Ариас
Пас отдал
К. Серна
87'
78'
Замена
Лазаро
️️️️
Ф. Андерсон
Замена
Нонато
️️️️
Мартинелли
69'
Замена
Марсело
️️️️
Гансо
69'
66'
Замена
Маурисио
️️️️
Дуду
57'
Желтая карточка
З. Рафаэль
Замена
К. Элиас
️️️️
Г. Кано
56'
55'
Замена
Рони
️️️️
Х. Мануэль Лопес
Замена
К. Серна
️️️️
Маркиньос
46'
46'
Замена
Г. Менино
️️️️
Р. Вейга
46'
Замена
Р. Риос
️️️️
А. Морено
43'
Желтая карточка
Р. Вейга
Желтая карточка
Гансо
42'
31'
Желтая карточка
Г. Гомес
Желтая карточка
Т. Сантос
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
21
Тиаго Сантос
ОП
7
Андре
ОП
8
Мартинелли
ЦП
10
Гансо
ЦП
11
Маркиньос
ПВ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
15
Густаво Гомес
(К)
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
92
Дуду
ЛВ
6
Анибал Морено
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
28
Эскердинья
ЛЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
16
Нонато
ЦП
90
Кевин Серна
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
45
Лима
ПВ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
9
Кауа Элиас
ЦФ
4
Игнасио
ЦФ
20
Кено
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
33
Рони
ЛВ
17
Лазаро
ЛВ
5
Фабиньо
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
5
Ричард Риос
ЦП
18
Маурисио
АП
3-2-2-2-1
1
Фабио
16
Барбоза
3
Силва
2
Хавьер
21
Сантос
7
Андре
8
Мартинелли
10
Гансо
11
Ариас
11
Маркиньос
14
Кано
3-2-3-1
1
Вевертон
14
Роша
15
Гомес
12
Вандерлан
6
Морено
93
Зе Рафаэль
7
Андерсон
23
Вейга
92
Дуду
42
Лопес
10
Гансо
12
Марсело
12
Марсело
10
Гансо
8
Мартинелли
16
Нонато
16
Нонато
8
Мартинелли
11
Маркиньос
90
Серна
90
Серна
11
Маркиньос
14
Кано
9
Элиас
9
Элиас
14
Кано
23
Вейга
25
Менино
25
Менино
23
Вейга
6
Морено
5
Риос
5
Риос
6
Морено
92
Дуду
18
Маурисио
18
Маурисио
92
Дуду
42
Лопес
33
Рони
33
Рони
42
Лопес
7
Андерсон
17
Лазаро
17
Лазаро
7
Андерсон
Остались в запасе
Флуминенсе
Палмейрас
98
Витор Эудес
ВР
28
Эскердинья
ЛЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
7
Ренато Аугусто
ПП
45
Лима
ПВ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
4
Игнасио
ЦФ
20
Кено
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
14
Марсело Ломба
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
5
Фабиньо
ОП
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
28
Эскердинья
ЛЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
7
Ренато Аугусто
ПП
45
Лима
ПВ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
4
Игнасио
ЦФ
20
Кено
ЦФ
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
5
Фабиньо
ОП
Главный тренер
Фернандо Диниз
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Флуминенсе - Палмейрас
2
3
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
14
19
Офсайды
1
1
Количество передач
441
436
Сейвы
1
1
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
8
0
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
0.93
0.12
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
Главный судья:
Вилтон Сампайо
Стадион:
Маракана
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«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
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19 ноября
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18 ноября
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
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22 ноября
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19 ноября
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6 ноября
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25 ноября
1
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20 ноября
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