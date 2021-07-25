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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Флуминенсе
Палмейрас - Флуминенсе: обзор матча 25 июля 2021
Палмейрас
25.07.2021, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 13 тур
1 : 0
Завершен
Флуминенсе
54'
Маноэл (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палмейрас - Флуминенсе
Замена
В. Луис
️️️️
З. Рафаэль
90'
+1
83'
Замена
Гансо
️️️️
Y. Felipe
83'
Замена
Кайку
️️️️
Г. Тейшейра
Замена
П. де Паула
️️️️
Р. Вейга
76'
75'
Желтая карточка
Маноэл
Желтая карточка
Ф. Мело
75'
71'
Замена
Х. Касарес
️️️️
N.
71'
Замена
A. Hernández
️️️️
F.
Замена
Дуду
️️️️
Г. Скарпа
61'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Уэсли
61'
Замена
Виллиан
️️️️
Дейверсон
60'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Маноэл
54'
51'
Замена
Л. Энрике
️️️️
К. Паулиста
28'
Желтая карточка
F.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
16
Дейверсон
ЦФ
14
Маркос Роша
ЦФ
30
Фелипе Мело
ЦФ
13
Renan
ЦФ
8
Данило
ЦФ
23
Рафаэль Вейга
ЦФ
21
Уэсли
ЦФ
10
Густаво Скарпа
ЦФ
93
Зе Рафаэль
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Флуминенсе
26
Маноэл
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
1
Marcos Felipe
ЦФ
2
Самуэль Хавьер
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
9
Fred
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Палмейрас
6
Лукас Лима
ЦЗ
15
Данило
ОП
11
Виллиан
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
12
Майке
ЦФ
92
Дуду
ЦФ
27
Габриэль Верон
ЦФ
77
Брено Лопес
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
Флуминенсе
6
Данило Барселос
ЦЗ
26
Хуан Касарес
ЦП
22
Muriel
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
11
Кайку
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
10
Гансо
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
7
Андре
ЦФ
11
Луис Энрике
ЦФ
1-5
1
Вевертон
15
Гомес
23
Вейга
93
Зе Рафаэль
10
Скарпа
21
Уэсли
8
Данило
3-5
26
Маноэл
44
Брас
6
Эжидио
8
Мартинелли
20
Тейшейра
9
10
38
Паулиста
16
Дейверсон
11
Виллиан
11
Виллиан
16
Дейверсон
93
Зе Рафаэль
12
Луис
12
Луис
93
Зе Рафаэль
10
Скарпа
92
Дуду
92
Дуду
10
Скарпа
21
Уэсли
77
Лопес
77
Лопес
21
Уэсли
23
Вейга
12
де Паула
12
де Паула
23
Вейга
10
26
Касарес
26
Касарес
10
9
99
99
9
20
Тейшейра
11
Кайку
11
Кайку
20
Тейшейра
88
10
Гансо
10
Гансо
88
38
Паулиста
11
Энрике
11
Энрике
38
Паулиста
Остались в запасе
Палмейрас
Флуминенсе
6
Лукас Лима
ЦЗ
15
Данило
ОП
42
Jailson
ЦФ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦФ
12
Майке
ЦФ
27
Габриэль Верон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
6
Данило Барселос
ЦЗ
22
Muriel
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
7
Андре
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
6
Лукас Лима
ЦЗ
15
Данило
ОП
42
Jailson
ЦФ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦФ
12
Майке
ЦФ
27
Габриэль Верон
ЦФ
Остались в запасе
6
Данило Барселос
ЦЗ
22
Muriel
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
7
Андре
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Палмейрас - Флуминенсе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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