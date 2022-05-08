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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Флуминенсе
Палмейрас - Флуминенсе: обзор матча 08 мая 2022
Палмейрас
08.05.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 5 тур
1 : 1
Завершен
Флуминенсе
72'
Дуду
84'
Г. Кано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Флуминенсе
84'
ГОЛ! 1:1!
Г. Кано
Пас отдал
К. Паулиста
76'
Замена
F.
️️️️
Нонато
76'
Замена
К. Паулиста
️️️️
С. Хавьер
ГОЛ! 1:0!
Дуду
72'
Замена
Г. Скарпа
️️️️
Уэсли
69'
Замена
Р. Наварро
️️️️
Данило
68'
63'
Замена
Виллиан
️️️️
Натан
Замена
Жорже
️️️️
Х. Пикерес
55'
Замена
Майке
️️️️
М. Роша
55'
Желтая карточка
Г. Гомес
45'
+2
45'
Желтая карточка
W.
34'
Желтая карточка
Нонато
19'
Замена
Нонато
️️️️
Гансо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
21
Уэсли
ЛВ
33
Рони
ЛВ
8
Данило
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
Главный тренер
Абель Феррейра
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
33
Нино
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
2
Марио Пинейда
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
10
Гансо
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
11
Луис Энрике
ЦФ
14
Натан
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
5
Навес
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
20
Эдуард Атуэста
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
14
Джон Джон
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
77
Брено Лопес
ПВ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
11
Giovani
ЦФ
Флуминенсе
90
Кристиано
ЛЗ
23
Марлон
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
1
Marcos Felipe
ЦФ
9
Fred
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Вевертон
22
Пикерес
15
Гомес
26
Серкейра
14
Роша
8
Данило
93
Зе Рафаэль
33
Рони
23
Вейга
21
Уэсли
92
Дуду
3-5
1
Фабио
33
Нино
44
Брас
2
Пинейда
88
14
Натан
11
Энрике
14
Кано
10
Гансо
8
Данило
9
Наварро
9
Наварро
8
Данило
22
Пикерес
6
Жорже
6
Жорже
22
Пикерес
14
Роша
12
Майке
12
Майке
14
Роша
21
Уэсли
10
Скарпа
10
Скарпа
21
Уэсли
Нонато
9
9
Нонато
10
Гансо
16
Нонато
16
Нонато
10
Гансо
2
Хавьер
38
Паулиста
38
Паулиста
2
Хавьер
14
Натан
11
Виллиан
11
Виллиан
14
Натан
Остались в запасе
Палмейрас
Флуминенсе
14
Марсело Ломба
ВР
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
5
Навес
ЦЗ
20
Эдуард Атуэста
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
14
Джон Джон
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
11
Giovani
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
90
Кристиано
ЛЗ
23
Марлон
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
1
Marcos Felipe
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
5
Навес
ЦЗ
20
Эдуард Атуэста
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
14
Джон Джон
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
11
Giovani
ЦФ
Остались в запасе
90
Кристиано
ЛЗ
23
Марлон
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
1
Marcos Felipe
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Палмейрас - Флуминенсе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
Новости команд
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Палмейрас
Флуминенсе
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
Вчера, 12:25
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
Вчера, 12:25
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Ремо» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сантоса» и «Палмейраса» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
Вчера, 12:25
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
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