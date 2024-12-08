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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Флуминенсе
Палмейрас - Флуминенсе: обзор матча 08 декабря 2024
Палмейрас
08.12.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 38 тур
0 : 1
Завершен
Флуминенсе
37'
К. Серна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Флуминенсе
90'
+6
Желтая карточка
Мартинелли
90'
+3
Желтая карточка
К. Элиас
Желтая карточка
М. Роша
85'
84'
Замена
Кено
️️️️
К. Серна
83'
Желтая карточка
Фабио
75'
Замена
Маноэл
️️️️
Нонато
Замена
Рони
️️️️
Р. Вейга
71'
Замена
Г. Менино
️️️️
Маурисио
67'
Замена
М. Роша
️️️️
А. Гиай
67'
Замена
К. Паулиста
️️️️
Вандерлан
67'
58'
Замена
К. Элиас
️️️️
Г. Кано
Замена
Дуду
️️️️
А. Морено
46'
42'
Желтая карточка
Г. Кано
37'
ГОЛ! 0:1!
К. Серна
Пас отдал
Нонато
7'
Желтая карточка
Лима
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
15
Густаво Гомес
(К)
ЦЗ
4
Агустин Гиай
ЦП
6
Анибал Морено
ЦП
5
Ричард Риос
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
18
Маурисио
АП
41
Эстевао
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
12
Габриэль Фуэнтес
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
21
Тиаго Сантос
ОП
16
Нонато
ЦП
8
Мартинелли
ЦП
90
Кевин Серна
ЦП
45
Лима
ПВ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
33
Рони
ЛВ
92
Дуду
ЛВ
5
Фабиньо
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
19
Rômulo
ЦП
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
55
Wallace Davi
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Исаак
ЛВ
14
Исаке
ЦП
10
Гансо
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
9
Кауа Элиас
ЦФ
28
Riquelme
ЦФ
20
Кено
ЦФ
3-3-2-2
1
Вевертон
12
Вандерлан
15
Гомес
26
Серкейра
4
Гиай
6
Морено
5
Риос
18
Маурисио
23
Вейга
42
Лопес
41
Эстевао
3-1-3-2-1
1
Фабио
2
Хавьер
12
Фуэнтес
3
Силва
21
Сантос
16
Нонато
8
Мартинелли
90
Серна
45
Лима
11
Ариас
14
Кано
12
Вандерлан
38
Паулиста
38
Паулиста
12
Вандерлан
4
Гиай
14
Роша
14
Роша
4
Гиай
18
Маурисио
25
Менино
25
Менино
18
Маурисио
23
Вейга
33
Рони
33
Рони
23
Вейга
6
Морено
92
Дуду
92
Дуду
6
Морено
16
Нонато
26
Маноэл
26
Маноэл
16
Нонато
14
Кано
9
Элиас
9
Элиас
14
Кано
90
Серна
20
Кено
20
Кено
90
Серна
Остались в запасе
Палмейрас
Флуминенсе
14
Марсело Ломба
ВР
5
Навес
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
19
Rômulo
ЦП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
Главный тренер
Абель Феррейра
98
Витор Эудес
ВР
55
Wallace Davi
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
14
Исаке
ЦП
10
Гансо
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
11
Исаак
ЛВ
28
Riquelme
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
5
Навес
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
19
Rômulo
ЦП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
55
Wallace Davi
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
14
Исаке
ЦП
10
Гансо
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
11
Исаак
ЛВ
28
Riquelme
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Фернандо Диниз
Статистика матча Палмейрас - Флуминенсе
1
5
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
11
2
Нарушения
14
11
Офсайды
2
0
Количество передач
401
312
Сейвы
4
3
Точность передач %
79
68
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
0.42
0.56
Матчи команд
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Палмейрас
- : -
03.12.2026
Коритиба
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
1 : 0
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
- : -
03.12.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Информация о матче
Главный судья:
Рамон Аббати Абель
Стадион:
Allianz Parque, Sao Paulo
Новости команд
Все
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3 экс-игрока РПЛ победили в Кубке Либертадорес
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18 ноября
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5 ноября
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25 ноября
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22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
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