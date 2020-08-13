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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Палмейрас
Флуминенсе - Палмейрас: обзор матча 13 августа 2020
Флуминенсе
13.08.2020, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 2 тур
1 : 1
Завершен
Палмейрас
15'
Л. Адриано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Флуминенсе - Палмейрас
90'
+4
Желтая карточка
Г. Скарпа
Желтая карточка
В. Силва
78'
Замена
️️️️
N.
75'
73'
Замена
Г. Скарпа
️️️️
З. Рафаэль
Замена
Гансо
️️️️
Y. Felipe
68'
60'
Замена
Л. Лима
️️️️
Р. Вейга
60'
Замена
Виллиан
️️️️
Рони
51'
Желтая карточка
Рони
Замена
М. Пауло
️️️️
F.
33'
29'
Желтая карточка
Луан
Желтая карточка
F.
16'
15'
ГОЛ! 0:1!
Л. Адриано
Пас отдал
З. Рафаэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
33
Нино
ЦЗ
4
Луккас Кларо
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
17
Доди
ОП
15
Микель Араухо
АП
88
Yago Felipe
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
9
Fred
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Палмейрас
6
Матиас Винья
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
33
Рони
ЛВ
93
Зе Рафаэль
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
42
Jailson
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Флуминенсе
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
99
Ориньо
ЛЗ
2
Калегари
ПЗ
32
Маркос Пауло
ЛВ
10
Гансо
ЦП
99
Мигел
АП
11
Веллингтон Силва
ПВ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Палмейрас
16
Диого Барбоза
ЛЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
12
Патрик де Паула
ОП
10
Густаво Скарпа
АП
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
20
Emerson Santos
ЦФ
18
Ramires
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
4-1-1-5
33
Нино
4
Кларо
6
Эжидио
2
Жулиао
17
Доди
15
Араухо
10
9
9
Эванилсон
22
88
4-2-2-3
14
Роша
14
Уго
13
Луан
6
Винья
93
Зе Рафаэль
25
Менино
23
Вейга
33
Рони
8
4
Адриано
42
9
32
Пауло
32
Пауло
9
88
10
Гансо
10
Гансо
88
93
Зе Рафаэль
10
Скарпа
10
Скарпа
93
Зе Рафаэль
33
Рони
11
Виллиан
11
Виллиан
33
Рони
23
Вейга
6
Лима
6
Лима
23
Вейга
Остались в запасе
Флуминенсе
Палмейрас
88
Fernando Pacheco
ЦФ
2
Калегари
ПЗ
99
Мигел
АП
11
Веллингтон Силва
ПВ
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
99
Ориньо
ЛЗ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
12
Майке
ПЗ
20
Emerson Santos
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЛЗ
18
Ramires
ЦФ
12
Патрик де Паула
ОП
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
88
Fernando Pacheco
ЦФ
2
Калегари
ПЗ
99
Мигел
АП
11
Веллингтон Силва
ПВ
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
99
Ориньо
ЛЗ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Остались в запасе
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
12
Майке
ПЗ
20
Emerson Santos
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЛЗ
18
Ramires
ЦФ
12
Патрик де Паула
ОП
Главный тренер
Рикардо Друбски
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Флуминенсе - Палмейрас
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
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