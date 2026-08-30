Матч 25-го тура бразильской Высшей лиги (Серии A) между «Мирассолом» и «Палмейрасом» пройдет 31 августа. Хозяева находятся в зоне вылета (18-е место) и не могут победить в семи последних матчах, а гости уверенно лидируют в таблице с 51 очком и разницей мячей +24. При этом «Палмейрас» не проигрывает «Мирассолу» в шести из восьми последних очных встреч и забивает в тринадцати последних матчах против этого соперника. Сможет ли «Мирассол» прервать неудачную серию на своем поле или лидер продолжит уверенное шествие к чемпионству?

Кто победит в матче

«Мирассол» подходит к игре в кризисном состоянии – команда не выигрывает в семи последних матчах и опустилась в зону вылета. В атаке хозяева действуют слабо: в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,8 гола за встречу. Оборона «Мирассола» выглядит крайне ненадeжно – пропускают в среднем два гола за игру, причeм команда пропускает в одиннадцати из тринадцати последних матчей. В личных встречах с «Палмейрасом» у хозяев тоже проблемы: всего четыре победы в 19 матчах против одиннадцати у соперника, а также четыре ничьи. Домашнее поле и поддержка болельщиков вряд ли помогут, учитывая разницу в классе и турнирное положение.

«Палмейрас» уверенно лидирует в чемпионате и не проигрывает «Мирассолу» в шести из восьми последних очных встреч. В атаке гости действуют мощно: в среднем за последние пять игр они забивают 2,2 гола за встречу, а голевая серия насчитывает пять матчей подряд. В очных встречах с «Мирассолом» «Палмейрас» также стабильно забивает – в тринадцати последних матчах против этого соперника. Оборона лидера пропускает в среднем один гол за игру, что даeт хозяевам шанс на гол, но при этом «Палмейрас» набрал отличную форму и обыграл «Сантос» (3:0) и «Васко да Гама» (4:1) в последних турах. Гости наверняка сделают ставку на атаку и контроль мяча, используя слабую оборону «Мирассола».

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Палмейрас». Гости имеют подавляющее преимущество в очных встречах, мощную атаку и отличную форму, тогда как «Мирассол» находится в кризисе, не побеждает в семи матчах и пропускает в среднем два гола за игру. Вероятнее всего, «Палмейрас» одержит уверенную победу с разницей в два и более мяча.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Палмейрас» имеет солидный перевес – 11 побед против 4 у «Мирассола» при 4 ничьих. При этом «Палмейрас» не проигрывает «Мирассолу» в шести из восьми последних матчей и забивает в тринадцати последних очных встречах подряд. Текущая форма лидера значительно лучше – он победил в трeх последних матчах и забивает в среднем более двух голов за игру, тогда как «Мирассол» не выигрывает в семи матчах и пропускает по два мяча за встречу. Это даeт «Палмейрасу» серьeзное психологическое преимущество перед игрой.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Палмейраса». Гости имеют подавляющее преимущество в очных встречах, мощную атаку и отличную форму, тогда как «Мирассол» находится в кризисе, не побеждает в семи матчах и пропускает в среднем два гола за игру. Рекомендуемая ставка – победа «Палмейраса» с коэффициентом 2. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 25-го тура Высшей лиги между «Мирассолом» и «Палмейрасом» состоится 31 августа и начнется в 00:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «МАТЧ! Футбол 3».