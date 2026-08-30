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«Мирассол» – «Палмейрас»: кто победит в матче 25-го тура Высшей лиги 2026

30 августа 2026 9:47
Мирассол - Палмейрас
31 авг. 2026, понедельник 00:30 | Бразилия. Серия А, 25 тур
Перейти в онлайн матча
2.00
Победа «Палмейраса»
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Матч 25-го тура бразильской Высшей лиги (Серии A) между «Мирассолом» и «Палмейрасом» пройдет 31 августа. Хозяева находятся в зоне вылета (18-е место) и не могут победить в семи последних матчах, а гости уверенно лидируют в таблице с 51 очком и разницей мячей +24. При этом «Палмейрас» не проигрывает «Мирассолу» в шести из восьми последних очных встреч и забивает в тринадцати последних матчах против этого соперника. Сможет ли «Мирассол» прервать неудачную серию на своем поле или лидер продолжит уверенное шествие к чемпионству?

Кто победит в матче

«Мирассол» подходит к игре в кризисном состоянии – команда не выигрывает в семи последних матчах и опустилась в зону вылета. В атаке хозяева действуют слабо: в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,8 гола за встречу. Оборона «Мирассола» выглядит крайне ненадeжно – пропускают в среднем два гола за игру, причeм команда пропускает в одиннадцати из тринадцати последних матчей. В личных встречах с «Палмейрасом» у хозяев тоже проблемы: всего четыре победы в 19 матчах против одиннадцати у соперника, а также четыре ничьи. Домашнее поле и поддержка болельщиков вряд ли помогут, учитывая разницу в классе и турнирное положение.

«Палмейрас» уверенно лидирует в чемпионате и не проигрывает «Мирассолу» в шести из восьми последних очных встреч. В атаке гости действуют мощно: в среднем за последние пять игр они забивают 2,2 гола за встречу, а голевая серия насчитывает пять матчей подряд. В очных встречах с «Мирассолом» «Палмейрас» также стабильно забивает – в тринадцати последних матчах против этого соперника. Оборона лидера пропускает в среднем один гол за игру, что даeт хозяевам шанс на гол, но при этом «Палмейрас» набрал отличную форму и обыграл «Сантос» (3:0) и «Васко да Гама» (4:1) в последних турах. Гости наверняка сделают ставку на атаку и контроль мяча, используя слабую оборону «Мирассола».

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Палмейрас». Гости имеют подавляющее преимущество в очных встречах, мощную атаку и отличную форму, тогда как «Мирассол» находится в кризисе, не побеждает в семи матчах и пропускает в среднем два гола за игру. Вероятнее всего, «Палмейрас» одержит уверенную победу с разницей в два и более мяча.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Палмейрас» имеет солидный перевес – 11 побед против 4 у «Мирассола» при 4 ничьих. При этом «Палмейрас» не проигрывает «Мирассолу» в шести из восьми последних матчей и забивает в тринадцати последних очных встречах подряд. Текущая форма лидера значительно лучше – он победил в трeх последних матчах и забивает в среднем более двух голов за игру, тогда как «Мирассол» не выигрывает в семи матчах и пропускает по два мяча за встречу. Это даeт «Палмейрасу» серьeзное психологическое преимущество перед игрой.

Личные встречи
Побед - 1 (25%)
Ничьих - 2 (50%)
Побед - 1 (25%)
4
Забитых мячей
4
1
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч
Бразилия. Серия А, 33 тур
Мирассол
2 : 1
10.11.2025
Палмейрас
Самая крупная ничья
Бразилия. Серия А, 25 тур
Мирассол
1 : 1
31.08.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 25 тур
Мирассол
1 : 1
31.08.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 6 тур
Палмейрас
1 : 0
16.03.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 33 тур
Мирассол
2 : 1
10.11.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 14 тур
Палмейрас
1 : 1
17.07.2025
Мирассол

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Мирассол
22
Вальтер
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
34
Жуан Виктор
(К) ЦЗ
3
Willian Machado
ЦЗ
32
Игор Формига
ПЗ
77
Алессон
ЛВ
25
Нето Моура
ЦП
27
Денилсон
АП
33
Карлос Эдуардо
АП
19
Густаво Москито
ПВ
30
Bruno Santos
ЦФ
Главный тренер
Иван Байтелло
Палмейрас
1
Карлос Мигел
ВР
15
Густаво Гомес
(К) ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
56
Arthur Gabriel
ЦЗ
4
Агустин Гиай
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
17
Марлон Фрейтас
ОП
18
Маурисио
АП
8
Андреас Перейра
АП
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Мирассол
12
Виктор Луис
ЛЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
44
Gabriel
ЦЗ
5
Japa
ЦП
55
Gustavo Cazonatti
ЦП
10
Чико
АП
7
Шейлон
АП
96
Carlos Eduardo
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
17
Fernandinho
ЦФ
18
Lira Nogueira Elias
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
66
André Lucas
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
50
Luis Felipe
ЦП
48
Larson
ЦП
45
Erick Belé
ЦП
11
Riquelme Fillipi
ЦФ
29
Miguel Cinoncelli Bilong
ЦФ
39
Heittor Vinicius
ЦФ
4-1-3-2
22
Вальтер
6
Рейналдо
34
Виктор
3
32
Формига
25
Моура
77
Алессон
33
Карлос Эдуардо
19
Москито
30
27
Денилсон
4-1-3-2
1
Мигел
4
Гиай
26
Серкейра
56
15
Гомес
17
Фрейтас
18
Маурисио
8
Перейра
7
Андерсон
9
Роке
42
Лопес
5
5
30
9
Луис
9
Луис
30
33
Карлос Эдуардо
55
55
33
Карлос Эдуардо
77
Алессон
17
17
77
Алессон
7
Андерсон
12
Келлвен
12
Келлвен
7
Андерсон
9
Роке
30
Эвангелиста
30
Эвангелиста
9
Роке
18
Маурисио
39
39
18
Маурисио
Остались в запасе
Мирассол
Палмейрас
12
Виктор Луис
ЛЗ
96
Carlos Eduardo
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
10
Чико
АП
7
Шейлон
АП
44
Gabriel
ЦЗ
18
Lira Nogueira Elias
ЦФ
Главный тренер
Иван Байтелло
11
Riquelme Fillipi
ЦФ
14
Марсело Ломба
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
50
Luis Felipe
ЦП
48
Larson
ЦП
45
Erick Belé
ЦП
32
Эмилиано Мартинес
ОП
66
André Lucas
ЦЗ
29
Miguel Cinoncelli Bilong
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
12
Виктор Луис
ЛЗ
96
Carlos Eduardo
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
10
Чико
АП
7
Шейлон
АП
44
Gabriel
ЦЗ
18
Lira Nogueira Elias
ЦФ
Остались в запасе
11
Riquelme Fillipi
ЦФ
14
Марсело Ломба
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
50
Luis Felipe
ЦП
48
Larson
ЦП
45
Erick Belé
ЦП
32
Эмилиано Мартинес
ОП
66
André Lucas
ЦЗ
29
Miguel Cinoncelli Bilong
ЦФ
Главный тренер
Иван Байтелло
Главный тренер
Абель Феррейра
Мирассол
Точно не сыграют
Эдсон Кариока
РФ
Хосе Альдо
ЦП
Негеба
РФ
Wallisson
Палмейрас
Точно не сыграют
Паулиньо
ЛВ
Маркес Лоурейро Аллан
ЦП
Жефте
ЛЗ
Рамон Соса
ЛВ
Хоакин Пикерес
ЛЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Палмейраса». Гости имеют подавляющее преимущество в очных встречах, мощную атаку и отличную форму, тогда как «Мирассол» находится в кризисе, не побеждает в семи матчах и пропускает в среднем два гола за игру. Рекомендуемая ставка – победа «Палмейраса» с коэффициентом 2. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 25-го тура Высшей лиги между «Мирассолом» и «Палмейрасом» состоится 31 августа и начнется в 00:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «МАТЧ! Футбол 3».

«Мирассол» – «Палмейрас»: смотреть онлайн.

2.00
Победа «Палмейраса»
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Автор: Орлов Максим
Бразилия. Серия А Палмейрас Мирассол
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