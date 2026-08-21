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Мойзес из ЦСКА впервые высказался о тяжелой травме

21 августа, 14:24
3

Защитник ЦСКА Мойзес сделал заявление о травме, полученной в матче 4-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).

  • У бразильца диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава.
  • ЦСКА планирует отправить его на операцию в Германию.
  • Мойзес, вероятно, выбыл до конца 2026 года.

«К сожалению, в субботнем матче мне не повезло. Я порвал переднюю крестообразную связку. Эта новость очень меня огорчает.

Но я также понимаю, что футбол непредсказуем. И подобная травма может случиться. Как бы сильно я не выкладывался на поле и за его пределами. Мы всегда рискуем получить такую травму.

Но благодаря моей вере в Иисуса Христа верю, что, если он позволил мне пройти через этот процесс, значит, я способен и подготовлен к тому, чтобы выдержать весь этот долгий период, в течение которого я буду вне футбола.

Я бы хотел поблагодарить медицинский штаб ЦСКА. Весь клуб, моих коллег и товарищей по команде. Всех болельщиков, которые присылают мне сообщения. А также всех моих друзей и близких, которые с самого начала оказывают мне огромную поддержку.

Сейчас мне особенно нужны объятья моей семьи, моих друзей и вас, болельщиков. Продолжайте присылать мне сообщения.

Потому что впереди меня ждет долгий период вне поля. Я буду очень скучать по своим товарищам по команде. По вам, по возможности видеть вас на стадионе, чувствовать вашу поддержку.

Но можете быть уверены, я буду выкладываться на максимум и полностью посвящу себя восстановлению, чтобы снова вернуться на поле и быть доступным для команды. Хорошо? Обнимаю вас и большое спасибо. Давай, ЦСКА!» – сказал Мойзес на видео, опубликованном в соцсетях.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Мойзес
Комментарии (3)
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dante4114
1787313111
Мойзес - ты лучший!
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Красногвардейчик
1787314961
Здоровья, МАШИНА!!!!
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bratskij
1787315863
По ходу у Мойзеса в ЦСКА карьера закончилась, хоть и жаль.
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