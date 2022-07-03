Мойзес - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Мойзес
|Фамилия
|Барбоза
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Мойзес
|Фамилия
|Барбоза
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Сочи
|2:0
|ЦСКА
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|28.02.2023
|1' - 90'
|Краснодар
|1:0
|ЦСКА
|Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
|23.02.2023
|1' - 90'
|ЦСКА
|3:0
|Краснодар
|Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
|10'
|19.02.2023
|1' - 46'
|ЦСКА
|0:2
|Рубин
|Товарищеские матчи
|15.02.2023
|1' - 90'
|ЦСКА
|2:1
|Динамо
|Товарищеские матчи
|11.02.2023
|1' - 90'
|ЦСКА
|1:1
|Ахмат
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Интернасьонал
|8
|2
|1
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.07.2022
|1' -82'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:3
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|67'
|16.07.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|0:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|12.07.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|90'
|03.07.2022
|1' -84'
|Сеара (Форталеза)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|23' 6'
|20.06.2022
|1' -64'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:3
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|49'
|16.06.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|8' 70'
|12.06.2022
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|09.06.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|06.06.2022
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|0:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|31.05.2022
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|22.05.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|69'
|15.05.2022
|89' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|09.05.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)