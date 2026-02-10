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Мойзес - статистика
ЦСКА
11 марта 1995 (31)
#27 | Защитник
181 см
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Команда
И
Г
П
Ж
К
ЦСКА
3
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Зенит
2 : 2
10.02.2026
ЦСКА
1' - 67'
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
ЦСКА
1 : 1
06.02.2026
Динамо
1' - 64'
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
ЦСКА
2 : 2
03.02.2026
Краснодар
1' - 56'
56'
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