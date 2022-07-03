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    Мойзес - статистика

    #27 | Защитник
    Имя Мойзес
    Фамилия Барбоза
    Команда ЦСКА
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 марта 1995 (27 лет)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Сочи 2:0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 18 тур
    28.02.2023 1' - 90' Краснодар 1:0 ЦСКА Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
    23.02.2023 1' - 90' ЦСКА 3:0 Краснодар Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
    10'
    19.02.2023 1' - 46' ЦСКА 0:2 Рубин Товарищеские матчи
    15.02.2023 1' - 90' ЦСКА 2:1 Динамо Товарищеские матчи
    11.02.2023 1' - 90' ЦСКА 1:1 Ахмат Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Интернасьонал 8 2 1 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.07.2022 1' -82' Интернасьонал (Порту-Алегри) 3:3 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    67'
    16.07.2022 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 0:0 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    12.07.2022 1' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 1:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    90'
    03.07.2022 1' -84' Сеара (Форталеза) 1:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    23' 6'
    20.06.2022 1' -64' Интернасьонал (Порту-Алегри) 2:3 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    49'
    16.06.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 1:2 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    8' 70'
    12.06.2022 Был в запасе Интернасьонал (Порту-Алегри) 3:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    09.06.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 1:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    06.06.2022 Был в запасе Брагантино (Сан-Паулу) 0:2 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    31.05.2022 Был в запасе Интернасьонал (Порту-Алегри) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    22.05.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 1:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    69'
    15.05.2022 89' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 2:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    09.05.2022 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
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