ЦСКА продлил контракт с основным защитником

ЦСКА подписал новое соглашение с защитником Мойзесом. Оно будет действовать до конца сезона-2028/29.

«Мойза перешел к нам в 2022 году и за это время сыграл в 124 матчах, выиграл два Кубка и один Суперкубок России, покорил русский язык и стал настоящей «машиной»!

Также по итогам прошлого сезона Мойзес был признан лучшим защитником Российской премьер-лиги. Желаем нашему бразильцу новых побед в составе красно-синих!» – говорится в сообщении клуба.