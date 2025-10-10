ЦСКА продлил контракт с основным защитником

ЦСКА подписал новое соглашение с защитником Мойзесом. Оно будет действовать до конца сезона-2028/29.
«Мойза перешел к нам в 2022 году и за это время сыграл в 124 матчах, выиграл два Кубка и один Суперкубок России, покорил русский язык и стал настоящей «машиной»!
Также по итогам прошлого сезона Мойзес был признан лучшим защитником Российской премьер-лиги. Желаем нашему бразильцу новых побед в составе красно-синих!» – говорится в сообщении клуба.
- 30-летний Мойзес в этом сезоне провел за красно-синих 17 матчей, сделал 3 ассиста.
- Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ранее говорил, что не исключает в будущем получение бразильцем российского паспорта.
Источник: официальный сайт ЦСКА