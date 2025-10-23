Введите ваш ник на сайте
  • Аршавин – о российских футболистах: «Весь мир знает только меня и Канчельскиса отчасти»

Аршавин – о российских футболистах: «Весь мир знает только меня и Канчельскиса отчасти»

Вчера, 22:10
8

Андрей Аршавин считает себя самым популярным игроком мира из России.

– У меня ощущение, что ваше поколение и поколение постарше, которые прекрасно играли в Европе, которых знает весь мир, не понимают, какие они звезды.

– Ну, во-первых, весь мир знает только меня – это раз.

– И Канчельскиса.

И Канчельскиса отчасти.

– Разве у тебя нет ощущения, что ты мог бы быть такой же международной звездой, как Зидан?

– Если бы я играл как Зидан, я бы мог быть такой [звездой].

– Ты был шестым в голосовании за «Золотой мяч».

– Это только один год. Но неважно – тебя global делает даже не твой уровень игры, а то, где ты играешь.

Вообще, если ты играешь в английской лиге, ты global – в мое время так было. Это сейчас все лиги мира показывают, а раньше – только Англия.

Источник: ютуб-канал Fonbet
Аршавин Андрей Канчельскис Андрей
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1761248568
ну и в чём он не прав? хоть одного хряка там знают и помнят? между тем, АПЛ до сих пор выпускает ролики, в которых фигурирует аршавин, со своим покером на выезде.
Ответить
Pobedkin
1761248917
Сашка Мостовой обидится.Шершавин звездун его даже не упомянул. )))
Ответить
FFR
1761248950
Аршавин тоже заразился болезнью Мостового.
Ответить
Foxitkuban
1761249024
Понтов больше чем веса
Ответить
raritet
1761249961
Напрасно, напрасно здесь все стебаются. Отчасти с юмором, но все же верно он отразил ситуацию. Если человек нарисовался в АПЛ, то уже полдела сделано. Оформил покер в ворота Ливера , это как зарубка в памяти. И ранее наши неплохо работали в Европе. Но время прошло и уже новые кумиры на виду.
Ответить
suhoffmonstro
1761250503
" Каков наглец!!!" подумал Мостовой
Ответить
Аршавин – о российских футболистах: «Весь мир знает только меня и Канчельскиса отчасти»
Аршавин – о российских футболистах: «Весь мир знает только меня и Канчельскиса отчасти»
Вчера, 22:10
Вчера, 22:10
8
