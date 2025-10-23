Аршавин – о российских футболистах: «Весь мир знает только меня и Канчельскиса отчасти»

Андрей Аршавин считает себя самым популярным игроком мира из России.

– У меня ощущение, что ваше поколение и поколение постарше, которые прекрасно играли в Европе, которых знает весь мир, не понимают, какие они звезды.

– Ну, во-первых, весь мир знает только меня – это раз.

– И Канчельскиса.

– И Канчельскиса отчасти.

– Разве у тебя нет ощущения, что ты мог бы быть такой же международной звездой, как Зидан?

– Если бы я играл как Зидан, я бы мог быть такой [звездой].

– Ты был шестым в голосовании за «Золотой мяч».

– Это только один год. Но неважно – тебя global делает даже не твой уровень игры, а то, где ты играешь.

Вообще, если ты играешь в английской лиге, ты global – в мое время так было. Это сейчас все лиги мира показывают, а раньше – только Англия.