Дасаев сказал, стоит ли Сафонову оставаться в «ПСЖ»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев высказался об игре 26-летнего вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Что говорить о Сафонове, раз он не играет? Я не вижу смысла ему оставаться в «ПСЖ».

Я не знаю, какой у него контракт с клубом. Если он не может его расторгнуть, его попытаются отдать в аренду. Я не понимаю, зачем Сафонов перешел в «ПСЖ». Мне непонятен этот шаг», – сказал Дасаев.

26-летний Сафонов в этом сезоне не играл за «ПСЖ».