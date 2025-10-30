Введите ваш ник на сайте
Дасаев сказал, стоит ли Сафонову оставаться в «ПСЖ»

Сегодня, 17:01

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев высказался об игре 26-летнего вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Что говорить о Сафонове, раз он не играет? Я не вижу смысла ему оставаться в «ПСЖ».

Я не знаю, какой у него контракт с клубом. Если он не может его расторгнуть, его попытаются отдать в аренду. Я не понимаю, зачем Сафонов перешел в «ПСЖ». Мне непонятен этот шаг», – сказал Дасаев.

26-летний Сафонов в этом сезоне не играл за «ПСЖ».

  • В прошлом сезоне он провел за команду 17 встреч, пропустил 13 голов, сыграл на ноль в 7 поединках.
  • Сафонов выиграл с «ПСЖ» 5 трофеев.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до лета 2029 года.

Источник: Metaratings.ru
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей Дасаев Ринат
Все новости
