Дасаев сказал, стоит ли Сафонову оставаться в «ПСЖ»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев высказался об игре 26-летнего вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.
«Что говорить о Сафонове, раз он не играет? Я не вижу смысла ему оставаться в «ПСЖ».
Я не знаю, какой у него контракт с клубом. Если он не может его расторгнуть, его попытаются отдать в аренду. Я не понимаю, зачем Сафонов перешел в «ПСЖ». Мне непонятен этот шаг», – сказал Дасаев.
26-летний Сафонов в этом сезоне не играл за «ПСЖ».
- В прошлом сезоне он провел за команду 17 встреч, пропустил 13 голов, сыграл на ноль в 7 поединках.
- Сафонов выиграл с «ПСЖ» 5 трофеев.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до лета 2029 года.
Источник: Metaratings.ru