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Ринат Дасаев
Новости
Ринат Дасаев - новости
Россия
13 июня 1957 (69)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Громкое заявление Дасаева о работе Карседо в «Спартаке»
2 ноября
12
Дасаев – о Сафонове: «Главное – получить «Золотой мяч», а 4-е место – просто отдушина»
28 октября
2
Дасаев удивил выбором двух сильнейших вратарей РПЛ
22 октября
1
Еще один легендарный спартаковец вступился за Максименко
21 октября
Дасаев – о номинации Сафонова на приз лучшему вратарю года: «Ну и что тут?»
21 октября
4
Дасаев заявил, что вратарь «Спартака» потерял реакцию и координацию
20 октября
5
Дасаев сказал, в чем сила нынешнего «Спартака»
2 сентября
11
Дасаев: «Семак не управляет футболистами «Зенита»
25 августа
4
Максименко – об игре за «Спартак» до конца карьеры: «Если не выгонят, то готов»
31 июля
10
Мостовой назвал трех любимых игроков «Спартака»
23 июля
4
Дасаев выделил одного вратаря на ЧМ-2026: «Хорошая реакция, снял все на выходах»
1 июля
3
Дасаев объяснил, почему игнорирует часть матчей ЧМ-2026
13 июня
13
Дасаев сделал заявление о фаворитах ЧМ-2026
13 июня
Дасаев отреагировал на успехи Сафонова в «ПСЖ»
6 июня
3
Дасаев указал на две голевые ошибки Сафонова в матче «ПСЖ» – «Бавария»
29 апреля
8
Дасаев отреагировал на сравнения с Сафоновым
29 апреля
5
Дасаев заявил, что судьи помогают «Зениту»: «Чистые голы не засчитывают, ставят пенальти, которых не было»
7 апреля
20
Дасаев ответил, есть ли место для Дзюбы в современном «Спартаке»
30 марта
2
«Советскую школу похерили»: Дасаев опечален современными вратарями
24 февраля
6
Дасаев высказался о назначении Карседо в «Спартак»
9 января
4
Дасаев выступил против тренировок сборной Испании в российских командах
9 января
6
Дасаев резко высказался в адрес Бубнова: «У человека беда с головой»
2025.12.25 14:37
25
«Берега потерял, ты с ним рядом не стоишь»: Бубнов раскритиковал Дасаева за его слова про Сафонова
2025.12.24 22:51
17
Дасаев: «Из российских вратарей никто не нравится»
2025.12.24 09:54
21
Дасаев отреагировал на 4 отбитых пенальти Сафонова: «Он у нас что, один такой великий?»
2025.12.23 20:43
27
Дасаев сказал, стоит ли Сафонову оставаться в «ПСЖ»
2025.10.30 17:01
1
Дасаев поспорил с Аршавиным, назвавшим себя самым популярным российским игроком
2025.10.24 18:06
8
Гинер сказал, в чем Акинфеев превосходит Яшина и Дасаева
2025.05.23 14:54
6
Дасаев высказался об уходе Селихова из «Спартака»
2025.01.23 10:56
2
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