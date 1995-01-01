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    Венеция - результаты

    Город Венеция
    Дивизион Италия-Серия B
    Сайт http://www.veneziacalcio.it
    Стадион Пьерлуиджи Пенцо
    Тренер Паоло Ваноли
    Турниры:
    Италия. Серия А (2021/2022)
    38 тур
    		22 мая, воскресенье 22:00 Венеция 0:0 Кальяри
    37 тур
    		14 мая, суббота 21:45 Рома 1:1 Венеция
    36 тур
    		8 мая, воскресенье 16:00 Венеция 4:3 Болонья
    20 тур
    		5 мая, четверг 19:00 Салернитана 2:1 Венеция
    35 тур
    		1 мая, воскресенье 13:30 Ювентус 2:1 Венеция
    34 тур
    		23 апреля, суббота 16:00 Венеция 1:3 Аталанта
    33 тур
    		16 апреля, суббота 17:30 Фиорентина 1:0 Венеция
    32 тур
    		10 апреля, воскресенье 16:00 Венеция 1:2 Удинезе
    31 тур
    		2 апреля, суббота 16:00 Специя 1:0 Венеция
    30 тур
    		20 марта, воскресенье 14:30 Венеция 0:2 Сампдория
    29 тур
    		14 марта, понедельник 22:45 Лацио 1:0 Венеция
    28 тур
    		6 марта, воскресенье 17:00 Венеция 1:4 Сассуоло
    27 тур
    		27 февраля, воскресенье 17:05 Верона 3:1 Венеция
    26 тур
    		20 февраля, воскресенье 17:00 Венеция 1:1 Дженоа
    25 тур
    		12 февраля, суббота 22:45 Торино 1:2 Венеция
    24 тур
    		6 февраля, воскресенье 17:00 Венеция 0:2 Наполи
    23 тур
    		22 января, суббота 20:00 Интер 2:1 Венеция
    22 тур
    		16 января, воскресенье 17:00 Венеция 1:1 Эмполи
    21 тур
    		9 января, воскресенье 14:30 Венеция 0:3 Милан
    19 тур
    		22 декабря, среда 18:30 Венеция 1:3 Лацио
    18 тур
    		19 декабря, воскресенье 20:00 Сампдория 1:1 Венеция
    17 тур
    		11 декабря, суббота 20:00 Венеция 1:1 Ювентус
    16 тур
    		5 декабря, воскресенье 17:00 Венеция 3:4 Верона
    15 тур
    		30 ноября, вторник 20:30 Аталанта 4:0 Венеция
    14 тур
    		27 ноября, суббота 22:45 Венеция 0:2 Интер
    13 тур
    		21 ноября, воскресенье 17:00 Болонья 0:1 Венеция
    12 тур
    		7 ноября, воскресенье 14:30 Венеция 3:2 Рома
    11 тур
    		31 октября, воскресенье 17:00 Дженоа 0:0 Венеция
    10 тур
    		26 октября, вторник 19:30 Венеция 1:2 Салернитана
    9 тур
    		23 октября, суббота 19:00 Сассуоло 3:1 Венеция
    8 тур
    		18 октября, понедельник 21:45 Венеция 1:0 Фиорентина
    7 тур
    		1 октября, пятница 21:45 Кальяри 1:1 Венеция
    6 тур
    		27 сентября, понедельник 21:45 Венеция 1:1 Торино
    5 тур
    		22 сентября, среда 21:45 Милан 2:0 Венеция
    4 тур
    		19 сентября, воскресенье 16:00 Венеция 1:2 Специя
    3 тур
    		11 сентября, суббота 16:00 Эмполи 1:2 Венеция
    2 тур
    		27 августа, пятница 19:30 Удинезе 3:0 Венеция
    1 тур
    		22 августа, воскресенье 21:45 Наполи 2:0 Венеция
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