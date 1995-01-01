Турниры:
Италия. Серия А (2021/2022)
|38 тур
|22 мая, воскресенье
|22:00
|Венеция
|0:0
|Кальяри
|37 тур
|14 мая, суббота
|21:45
|Рома
|1:1
|Венеция
|36 тур
|8 мая, воскресенье
|16:00
|Венеция
|4:3
|Болонья
|20 тур
|5 мая, четверг
|19:00
|Салернитана
|2:1
|Венеция
|35 тур
|1 мая, воскресенье
|13:30
|Ювентус
|2:1
|Венеция
|34 тур
|23 апреля, суббота
|16:00
|Венеция
|1:3
|Аталанта
|33 тур
|16 апреля, суббота
|17:30
|Фиорентина
|1:0
|Венеция
|32 тур
|10 апреля, воскресенье
|16:00
|Венеция
|1:2
|Удинезе
|31 тур
|2 апреля, суббота
|16:00
|Специя
|1:0
|Венеция
|30 тур
|20 марта, воскресенье
|14:30
|Венеция
|0:2
|Сампдория
|29 тур
|14 марта, понедельник
|22:45
|Лацио
|1:0
|Венеция
|28 тур
|6 марта, воскресенье
|17:00
|Венеция
|1:4
|Сассуоло
|27 тур
|27 февраля, воскресенье
|17:05
|Верона
|3:1
|Венеция
|26 тур
|20 февраля, воскресенье
|17:00
|Венеция
|1:1
|Дженоа
|25 тур
|12 февраля, суббота
|22:45
|Торино
|1:2
|Венеция
|24 тур
|6 февраля, воскресенье
|17:00
|Венеция
|0:2
|Наполи
|23 тур
|22 января, суббота
|20:00
|Интер
|2:1
|Венеция
|22 тур
|16 января, воскресенье
|17:00
|Венеция
|1:1
|Эмполи
|21 тур
|9 января, воскресенье
|14:30
|Венеция
|0:3
|Милан
|19 тур
|22 декабря, среда
|18:30
|Венеция
|1:3
|Лацио
|18 тур
|19 декабря, воскресенье
|20:00
|Сампдория
|1:1
|Венеция
|17 тур
|11 декабря, суббота
|20:00
|Венеция
|1:1
|Ювентус
|16 тур
|5 декабря, воскресенье
|17:00
|Венеция
|3:4
|Верона
|15 тур
|30 ноября, вторник
|20:30
|Аталанта
|4:0
|Венеция
|14 тур
|27 ноября, суббота
|22:45
|Венеция
|0:2
|Интер
|13 тур
|21 ноября, воскресенье
|17:00
|Болонья
|0:1
|Венеция
|12 тур
|7 ноября, воскресенье
|14:30
|Венеция
|3:2
|Рома
|11 тур
|31 октября, воскресенье
|17:00
|Дженоа
|0:0
|Венеция
|10 тур
|26 октября, вторник
|19:30
|Венеция
|1:2
|Салернитана
|9 тур
|23 октября, суббота
|19:00
|Сассуоло
|3:1
|Венеция
|8 тур
|18 октября, понедельник
|21:45
|Венеция
|1:0
|Фиорентина
|7 тур
|1 октября, пятница
|21:45
|Кальяри
|1:1
|Венеция
|6 тур
|27 сентября, понедельник
|21:45
|Венеция
|1:1
|Торино
|5 тур
|22 сентября, среда
|21:45
|Милан
|2:0
|Венеция
|4 тур
|19 сентября, воскресенье
|16:00
|Венеция
|1:2
|Специя
|3 тур
|11 сентября, суббота
|16:00
|Эмполи
|1:2
|Венеция
|2 тур
|27 августа, пятница
|19:30
|Удинезе
|3:0
|Венеция
|1 тур
|22 августа, воскресенье
|21:45
|Наполи
|2:0
|Венеция