Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Серия А 2026/2027
Команды
Венеция
Состав
€ 105,35 млн
Венеция - состав команды
Венеция
Серия А 2026/2027
Стадион:
Пьерлуиджи Пенцо
Сайт:
http://www.veneziacalcio.it
Тренер:
Давиде Никола
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Станкович Филип
Вра
24
€ 8 млн
96
Монтипо Лоренцо
Вра
30
€ 1.2 млн
23
Гранди Маттео
Вра
34
€ 0.05 млн
17
Белла Кочап Армель
Защ
24
€ 7 млн
2
Морено Матиас
Защ
23
€ 6 млн
25
Аляль Редуан
Защ
23
€ 5 млн
3
Шингтьен Жоэль
Защ
24
€ 5 млн
14
Корреа Тьерри
Защ
27
€ 2.5 млн
70
Маццокки Паскуале
Защ
31
€ 1.5 млн
20
Саградо Ричи
Защ
22
€ 1.5 млн
15
Жуан
Защ
35
€ 1.5 млн
33
Шверко Марин
Защ
28
€ 1.5 млн
5
Хапс Ригесиано
Защ
33
€ 0.7 млн
95
Ale Gomes
Защ
-
16
Rufai Mohammmed
Защ
-
6
Бусио Джанлука
Пол
24
€ 8 млн
19
Сом Симон
Пол
25
€ 8 млн
10
Йебоа Джон
Пол
26
€ 5.5 млн
18
Эно Антуан
Пол
24
€ 4 млн
26
Башич Тома
Пол
29
€ 3 млн
71
Перес Кике
Пол
29
€ 2.5 млн
21
Хельгасон Торир Йоханн
Пол
26
€ 1.8 млн
4
Франьич Бартол
Пол
26
€ 1 млн
32
Дункан Альфред
Пол
33
€ 0.75 млн
55
Панада Симоне
Пол
24
€ 0.35 млн
36
Lorenzo Berardi
Пол
-
30
Matteo Dagasso
Пол
-
56
Kornel Lisman
Пол
-
45
Адамс Акор
Нап
26
€ 15 млн
7
Ррахмани Албион
Нап
26
€ 7 млн
9
Адоранте Андреа
Нап
26
€ 4.5 млн
29
Лаубербах Лайон
Нап
28
€ 2.5 млн
77
Фернандес Тони
Нап
18
-
14
Stefano Minelli
Нап
-
Всего игроков: 34, из них вратарей: 3, защитников: 12, полузащитников: 13, нападающих: 6
Главные новости
«Локомотив» предостерегли от назначения Евсеева: «Команда с ним точно вылетит из РПЛ»
12:18
2
Галактионова не уволили, но он уже попрощался с командой
11:58
1
ЦСКА готовит 15 миллионов на покупку полуфиналиста ЧМ
11:55
3
12 достижений «ПСЖ» внесены в книгу рекордов Гиннесса
11:44
1
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
11:40
11
Стало известно, кто может сменить Переса на посту президента «Реала»
11:11
3
Расписание матчей РПЛ на 7 ноября 2026
10:59
3
Бывшая жена Сафонова хочет отсудить у него половину доходов и автомобиль
10:55
16
Фаны «Локомотива» вызвали команду на мужской разговор
10:53
8
Реакция Хабиба на уход Роналду из сборной Португалии
10:46
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+