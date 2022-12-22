- 24 февраля
- 15:07 «Зенит» и «Венеция» договорились о сотрудничестве в начале 2022 года. Партнерство сорвалось из-за ситуации в мире 2
- 17 февраля
- 11:35 В «Венеции» ответили на вопрос о возможном уходе Черышева до закрытия трансферного окна
- 16 февраля
- 20:35 Ваноли определился со статусом Черышева в составе «Венеции»
- 31 января
- 18:32 Черышев: «Папа хочет, чтобы я пошел помогать ему вторым тренером» 1
- 16:08 Черышев рассказал, звал ли его Черчесов в «Ференцварош»
- 10:38 Черышев рассказал, как в «Венеции» относятся к тому, что он – русский
- 10:07 Черышев рассказал, какую песню спел на посвящении в «Венеции» 1
- 09:46 «Уже собрал чемодан и был готов лететь». Черышев рассказал, как его обманули в турецком клубе 1
- 25 января
- 11:20 Вера из «Оренбурга» считает Черышева русским Месси
- 20 января
- 14:14 В «Пари НН» объяснили, почему отказались подписывать Черышева 1
- 17 января
- 18:39 Текст В какой клуб уйдет Дзюба: медиа говорили о «Пари НН», трансфер обсуждала «Венеция», но сейчас он, кажется, близок к контракту с «Торпедо» 3
- 16:07 Два клуба РПЛ заинтересованы в Черышеве
- 16 января
- 20:45 Черышев может продолжить карьеру в России. У него есть предложение от клуба РПЛ 2
- 22 декабря 2022
- 23:12 Черышев подешевел на 17% по версии Transfermarkt
- 29 ноября 2022
- 05:21 Черышев получил травму в «Венеции»
- 23 ноября 2022
- 10:49 «Венеция» может подписать Дзюбу или Чалова 2
- 02:20 «Венеция» не будет подписывать Дзюбу
- 12 ноября 2022
- 19:20 «Венеция» уступила в дебютном матче Ваноли. Черышев играл, экс-зенитовец Эрнани забил
- 10 ноября 2022
- 22:45 Отец Черышева: «Денису очень сильно доверяют в «Венеции» 1
- 11:25 Клуб Пике летом пытался подписать Черышева
- 9 ноября 2022
- 12:37 Дзюба может перейти в «Венецию» в зимнее трансферное окно 6
- 8 ноября 2022
- 16:47 Дмитрий Черышев оценил перспективы Дениса в «Венеции» после назначения Ваноли 1
- 7 ноября 2022
- 14:55 «Венеция» Черышева объявила о назначении Ваноли главным тренером 1
- 09:50 Экс-тренер «Спартака» Ваноли возглавил «Венецию» Черышева 4
- 30 октября 2022
- 16:49 Первый тренер Чалова считает, что форвард превосходит уровень «Венеции» и ему не стоит туда переходить 17
- 29 октября 2022
- 14:50 Директор «Лацио»: «Дзюба построил хорошую карьеру. Его есть за что уважать»
- 28 октября 2022
- 16:34 Президент «Адана Демирспора» отреагировал на интерес «Венеции» к Дзюбе 3
- 11:57 Итальянский журналист – о Дзюбе: «Зачем «Венеции» возрастной нападающий, который провалился в Турции? Повторить судьбу Кокорина?» 2
- 11:29 Каррера: «Разве в Италии Дзюба будет хуже, чем Жиру или Ибрагимович?» 5
- 27 октября 2022
- 14:46 Первый тренер Дзюбы посоветовал игроку перейти в «Венецию»: «Он станет любимчиком в Италии»