25.05.2025, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
Италия. Серия А, 38 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Венеция
Венеция
4-3-2-1
13
Раду
5
Канде
3
Шингтьен
33
Шверко
5
Хапс
77
Думбия
41
Кавилья
77
Эллертссон
24
Дзербин
10
Йебоа
11
Фила
4-2-2-2
20
Ди Грегорио
37
Савона
20
Кошта
6
Келли
20
Камбьясо
5
Локателли
19
Тюрам
7
Консейсау
31
Гонсалес
9
Муани
10
Йылдыз
33
Шверко
27
Маркандалли
27
Маркандалли
33
Шверко
5
Хапс
71
Перес
71
Перес
5
Хапс
77
Думбия
11
Ористанио
11
Ористанио
77
Думбия
77
Эллертссон
24
Марич
24
Марич
77
Эллертссон
11
Фила
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
11
Фила
7
Консейсау
4
Гатти
4
Гатти
7
Консейсау
20
Кошта
12
Вейга
12
Вейга
20
Кошта
20
Камбьясо
22
МакКенни
22
МакКенни
20
Камбьясо
31
Гонсалес
22
Веа
22
Веа
31
Гонсалес
9
Муани
28
Влахович
28
Влахович
9
Муани
Остались в запасе
Венеция
Ювентус
66
Йессе Йоронен
ВР
1
Филип Станкович
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
7
Франческо Дзампано
ПЗ
20
Ричи Саградо
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
66
Йессе Йоронен
ВР
1
Филип Станкович
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
7
Франческо Дзампано
ПЗ
20
Ричи Саградо
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Венеция - Ювентус
1
4
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
6
Нарушения
10
18
Офсайды
0
3
Количество передач
317
427
Сейвы
2
3
Точность передач %
76
85
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
0.83
2.04
Смотреть прямую трансляцию матча «Венеция» против «Ювентуса», 38-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Венеция» – «Ювентус»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»