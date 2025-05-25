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  • «Венеция» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

«Венеция» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

25 мая 2025, 20:35
Венеция
25.05.2025, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
2 : 3
Завершен
Ювентус
2' Д. Фила 55' Р. Хапс
25' К. Йылдыз 31' Р. Коло Муани 73' М. Локателли (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венеция
13
Ионуц Раду
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
5
Фали Канде
ЛЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
77
Исса Думбия
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
(К) ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
10
Джон Йебоа
АП
11
Даниэл Фила
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
20
Альберту Кошта
ПЗ
37
Николо Савона
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Венеция
66
Йессе Йоронен
ВР
1
Филип Станкович
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
20
Ричи Саградо
ПЗ
71
Кике Перес
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
11
Гаэтано Ористанио
АП
24
Мирко Марич
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
17
Василие Аджич
ЦП
22
Тимоти Веа
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
4-3-2-1
13
Раду
5
Канде
3
Шингтьен
33
Шверко
5
Хапс
77
Думбия
41
Кавилья
77
Эллертссон
24
Дзербин
10
Йебоа
11
Фила
4-2-2-2
20
Ди Грегорио
37
Савона
20
Кошта
6
Келли
20
Камбьясо
5
Локателли
19
Тюрам
7
Консейсау
31
Гонсалес
9
Муани
10
Йылдыз
33
Шверко
27
Маркандалли
27
Маркандалли
33
Шверко
5
Хапс
71
Перес
71
Перес
5
Хапс
77
Думбия
11
Ористанио
11
Ористанио
77
Думбия
77
Эллертссон
24
Марич
24
Марич
77
Эллертссон
11
Фила
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
11
Фила
7
Консейсау
4
Гатти
4
Гатти
7
Консейсау
20
Кошта
12
Вейга
12
Вейга
20
Кошта
20
Камбьясо
22
МакКенни
22
МакКенни
20
Камбьясо
31
Гонсалес
22
Веа
22
Веа
31
Гонсалес
9
Муани
28
Влахович
28
Влахович
9
Муани
Остались в запасе
Венеция
Ювентус
66
Йессе Йоронен
ВР
1
Филип Станкович
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
7
Франческо Дзампано
ПЗ
20
Ричи Саградо
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
66
Йессе Йоронен
ВР
1
Филип Станкович
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
7
Франческо Дзампано
ПЗ
20
Ричи Саградо
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Венеция - Ювентус
1
4
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
6
Нарушения
10
18
Офсайды
0
3
Количество передач
317
427
Сейвы
2
3
Точность передач %
76
85
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
0.83
2.04

Смотреть прямую трансляцию матча «Венеция» против «Ювентуса», 38-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Венеция» – «Ювентус»

«Венеция» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Ювентус Венеция
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