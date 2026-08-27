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«Милан» – «Венеция»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Италии 2026/2027

27 августа 2026 9:56
Милан - Венеция
28 авг. 2026, пятница 21:45 | Италия. Серия А, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Победа «Милана» с форой (-1.5)
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Матч 2 тура Серии А между «Миланом» и «Венецией» пройдет 28 августа 2026 года в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Хозяева уверенно стартовали, одержав победу над «Торино» (2:1), и с тремя очками располагаются на пятом месте. Гости, напротив, начали сезон с поражения от «Лечче» (0:2) и пока не имеют очков. При этом «Милан» имеет подавляющее преимущество в очных встречах – пять побед подряд, и в четырeх последних матчах не пропускает от «Венеции». Однако в гостевых матчах Серии А «Венеция» крайне неуступчива – 13 матчей без поражений в 14 последних выездных встречах. Сможет ли «Венеция» прервать неудачную серию в матчах с «Миланом» и увезти очки с «Сан-Сиро», или хозяева продолжат своe доминирование и одержат вторую победу подряд?

Кто победит в матче

«Милан» подходит к игре в статусе безоговорочного фаворита благодаря классу и тотальному преимуществу над «Венецией» в последние годы. Команда побеждает в пяти последних очных встречах и не пропускает в четырeх из них, а также забивает в шести последних матчах против этого соперника. В атаке россонери стабильны: они забивают в семи из девяти последних матчей, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,80 гола. Однако оборона хозяев вызывает тревогу – они пропускают в девяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,80 мяча. В стартовом туре «Милан» обыграл «Торино» (2:1), подтвердив свою атакующую мощь, но также показав уязвимость в защите. Домашняя поддержка и уверенность в очных встречах делают «Милан» явным претендентом на победу, несмотря на его неудачную домашнюю серию (пять матчей без побед на «Сан-Сиро»).

«Венеция» имеет свои сильные стороны, особенно в гостевых матчах Серии А – команда не проигрывает в тринадцати из четырнадцати последних выездных встреч, что является выдающимся показателем. В атаке гости стабильны: они забивают в четырнадцати из шестнадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 2,20 гола – выше, чем у хозяев. Однако оборона «Венеции» действует нестабильно: в среднем 2,00 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в четырeх последних матчах. В стартовом туре «Венеция» уступила «Лечче» (0:2), а в Кубке Италии обыграла «Модену» (3:2). В очных встречах с «Миланом» статистика удручающая – всего одна победа в десяти матчах, и в пяти последних встречах они не забили ни одного гола. Гостям будет сложно прервать эту неудачную серию на «Сан-Сиро», несмотря на их впечатляющую гостевую форму.

Итоговый вывод: несмотря на отличную гостевую статистику «Венеции», «Милан» имеет подавляющее преимущество в очных встречах и более высокий класс. Хозяева способны забить, а их уверенность в матчах с этим соперником должна помочь им одержать победу, хотя гости могут отличиться. Наиболее вероятный исход – победа «Милана» с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В десяти очных матчах «Милан» одержал восемь побед, «Венеция» – лишь одну, ещe один раз была ничья. При этом россонери выиграли пять последних встреч подряд и не пропускают в четырeх из них. Текущая форма «Венеции» в гостевых матчах Серии А впечатляет, но против «Милана» эта серия часто прерывается. Хозяева имеют явное психологическое и статистическое преимущество, что делает победу «Милана» наиболее вероятным сценарием.

Личные встречи
Побед - 5 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
13
Забитых мячей
0
2.6
В среднем за матч
0
4:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Италия. Серия А, 4 тур
Милан
4 : 0
14.09.2024
Венеция
Италия. Серия А, 2 тур
Милан
2 : 0
28.08.2026
Венеция
Италия. Серия А, 34 тур
Венеция
0 : 2
27.04.2025
Милан
Италия. Серия А, 4 тур
Милан
4 : 0
14.09.2024
Венеция
Италия. Серия А, 21 тур
Венеция
0 : 3
09.01.2022
Милан
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
2 : 0
22.09.2021
Венеция

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Венеция
1
Филип Станкович
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
4
Бартол Франьич
ОП
70
Тома Башич
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
6
Джанлука Бусио
(К) ЦП
10
Джон Йебоа
АП
45
Акор Адамс
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Милан
1
Пьетро Террачиано
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
13
Sankhoun Diawara
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
22
Диегу Морейра
ЛВ
30
Ардон Яшари
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
28
Christian Comotto
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
56
Алексис Салемакерс
ПВ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Венеция
96
Лоренцо Монтипо
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
25
Редуан Аляль
ЦЗ
95
Ale Gomes
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
20
Ричи Саградо
ПЗ
21
Марко Фарджи
ЛВ
19
Симон Сом
ОП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
30
Matteo Dagasso
ЦП
8
L. Dabo
ЦП
55
Симоне Панада
ЦП
29
Лайон Лаубербах
ЦФ
7
Албион Ррахмани
ЦФ
90
A. Okoro
ЦФ
4-2-3-1
16
Меньян
33
Бартезаги
31
Павлович
5
Де Винтер
34
Хила
20
Лофтус-Чик
14
Модрич
70
Сиссе
80
Муса
21
Чуквуэзе
9
Рамуш
3-1-4-1-1
1
Станкович
17
Белла Кочап
3
Шингтьен
5
Хапс
4
Франьич
71
Перес
18
Эно
6
Бусио
70
Башич
10
Йебоа
45
Адамс
33
Бартезаги
2
Эступиньян
2
Эступиньян
33
Бартезаги
34
Хила
46
Габбиа
46
Габбиа
34
Хила
14
Модрич
30
Яшари
30
Яшари
14
Модрич
70
Сиссе
12
Рабьо
12
Рабьо
70
Сиссе
20
Лофтус-Чик
56
Салемакерс
56
Салемакерс
20
Лофтус-Чик
4
Франьич
25
Аляль
25
Аляль
4
Франьич
70
Башич
19
Сом
19
Сом
70
Башич
5
Хапс
14
Корреа
14
Корреа
5
Хапс
10
Йебоа
29
Лаубербах
29
Лаубербах
10
Йебоа
71
Перес
7
Ррахмани
7
Ррахмани
71
Перес
Остались в запасе
Милан
Венеция
11
Кристиан Пулишич
ПВ
73
Франческо Камарда
ЦФ
22
Диегу Морейра
ЛВ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
13
Sankhoun Diawara
ЦЗ
28
Christian Comotto
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
21
Марко Фарджи
ЛВ
96
Лоренцо Монтипо
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
95
Ale Gomes
ЦЗ
20
Ричи Саградо
ПЗ
30
Matteo Dagasso
ЦП
8
L. Dabo
ЦП
55
Симоне Панада
ЦП
90
A. Okoro
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
11
Кристиан Пулишич
ПВ
73
Франческо Камарда
ЦФ
22
Диегу Морейра
ЛВ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
13
Sankhoun Diawara
ЦЗ
28
Christian Comotto
ЦП
Остались в запасе
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
21
Марко Фарджи
ЛВ
96
Лоренцо Монтипо
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
95
Ale Gomes
ЦЗ
20
Ричи Саградо
ПЗ
30
Matteo Dagasso
ЦП
8
L. Dabo
ЦП
55
Симоне Панада
ЦП
90
A. Okoro
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Милан
Точно не сыграют
Юссуф Фофана
ЦП
Сантьяго Хименес
ЦФ
Рафаэль Леау
ЛВ
Фикайо Томори
ЦЗ
Венеция
Точно не сыграют
Андреа Адоранте
ЦФ
Марин Шверко
ЦЗ
Матиас Морено
ЦЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Милана» с разницей как минимум в два мяча. Подавляющее преимущество в очных встречах, стабильная атака и класс хозяев, а также неудачная история «Венеции» против этого соперника делают «Милан» фаворитом. Гости способны забить, но их оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на очки на «Сан-Сиро». Рекомендуемая ставка – победа «Милана» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.1. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Венецией» состоится 28 августа 2026 года в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч ТВ».

«Милан» – «Венеция»: смотреть онлайн.

2.10
Победа «Милана» с форой (-1.5)
Сделать ставку
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Автор: Ланьков Роман
Италия. Серия А Венеция Милан
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