Матч 2 тура Серии А между «Миланом» и «Венецией» пройдет 28 августа 2026 года в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Хозяева уверенно стартовали, одержав победу над «Торино» (2:1), и с тремя очками располагаются на пятом месте. Гости, напротив, начали сезон с поражения от «Лечче» (0:2) и пока не имеют очков. При этом «Милан» имеет подавляющее преимущество в очных встречах – пять побед подряд, и в четырeх последних матчах не пропускает от «Венеции». Однако в гостевых матчах Серии А «Венеция» крайне неуступчива – 13 матчей без поражений в 14 последних выездных встречах. Сможет ли «Венеция» прервать неудачную серию в матчах с «Миланом» и увезти очки с «Сан-Сиро», или хозяева продолжат своe доминирование и одержат вторую победу подряд?

Кто победит в матче

«Милан» подходит к игре в статусе безоговорочного фаворита благодаря классу и тотальному преимуществу над «Венецией» в последние годы. Команда побеждает в пяти последних очных встречах и не пропускает в четырeх из них, а также забивает в шести последних матчах против этого соперника. В атаке россонери стабильны: они забивают в семи из девяти последних матчей, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,80 гола. Однако оборона хозяев вызывает тревогу – они пропускают в девяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,80 мяча. В стартовом туре «Милан» обыграл «Торино» (2:1), подтвердив свою атакующую мощь, но также показав уязвимость в защите. Домашняя поддержка и уверенность в очных встречах делают «Милан» явным претендентом на победу, несмотря на его неудачную домашнюю серию (пять матчей без побед на «Сан-Сиро»).

«Венеция» имеет свои сильные стороны, особенно в гостевых матчах Серии А – команда не проигрывает в тринадцати из четырнадцати последних выездных встреч, что является выдающимся показателем. В атаке гости стабильны: они забивают в четырнадцати из шестнадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 2,20 гола – выше, чем у хозяев. Однако оборона «Венеции» действует нестабильно: в среднем 2,00 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в четырeх последних матчах. В стартовом туре «Венеция» уступила «Лечче» (0:2), а в Кубке Италии обыграла «Модену» (3:2). В очных встречах с «Миланом» статистика удручающая – всего одна победа в десяти матчах, и в пяти последних встречах они не забили ни одного гола. Гостям будет сложно прервать эту неудачную серию на «Сан-Сиро», несмотря на их впечатляющую гостевую форму.

Итоговый вывод: несмотря на отличную гостевую статистику «Венеции», «Милан» имеет подавляющее преимущество в очных встречах и более высокий класс. Хозяева способны забить, а их уверенность в матчах с этим соперником должна помочь им одержать победу, хотя гости могут отличиться. Наиболее вероятный исход – победа «Милана» с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В десяти очных матчах «Милан» одержал восемь побед, «Венеция» – лишь одну, ещe один раз была ничья. При этом россонери выиграли пять последних встреч подряд и не пропускают в четырeх из них. Текущая форма «Венеции» в гостевых матчах Серии А впечатляет, но против «Милана» эта серия часто прерывается. Хозяева имеют явное психологическое и статистическое преимущество, что делает победу «Милана» наиболее вероятным сценарием.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Милана» с разницей как минимум в два мяча. Подавляющее преимущество в очных встречах, стабильная атака и класс хозяев, а также неудачная история «Венеции» против этого соперника делают «Милан» фаворитом. Гости способны забить, но их оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на очки на «Сан-Сиро». Рекомендуемая ставка – победа «Милана» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.1. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Венецией» состоится 28 августа 2026 года в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч ТВ».