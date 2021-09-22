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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Венеция
Милан - Венеция: обзор матча 22 сентября 2021
Милан
22.09.2021, среда, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
2 : 0
Завершен
Венеция
68'
Б. Диас
82'
Т. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Венеция
ГОЛ! 2:0!
Т. Эрнандес
Пас отдал
А. Салемакерс
82'
82'
Замена
Т. Тессманн
️️️️
А. Вакка
Замена
Ф. Кессье
️️️️
Б. Диас
81'
77'
Желтая карточка
М. Кальдара
74'
Замена
Д. Окереке
️️️️
Д. Йонсен
74'
Замена
П. Маццокки
️️️️
Т. Эбуехи
Замена
П. Пеллегри
️️️️
А. Ребич
73'
ГОЛ! 1:0!
Б. Диас
Пас отдал
Т. Эрнандес
68'
Замена
А. Салемакерс
️️️️
А. Флоренци
59'
Замена
Т. Эрнандес
️️️️
Ф. Балло-Туре
59'
Замена
Ф. Томори
️️️️
М. Габбиа
59'
53'
Замена
Д. Чрнигой
️️️️
Д. Перец
53'
Замена
Т. Анри
️️️️
Ф. Форте
25'
Желтая карточка
Ф. Форте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
9
Анте Ребич
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
21
Браим Диас
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Венеция
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
5
Антонио Вакка
ОП
8
Дор Перец
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
32
Франческо Форте
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
19
Франк Кессье
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Венеция
25
Филиппо Нери
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
13
Софьян Кийин
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
89
Домен Чрнигой
ПП
9
Тома Анри
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
3-3-1-3
16
Меньян
15
Калюлю
46
Габбиа
26
Романьоли
97
Балло-Туре
16
Тонали
24
Флоренци
10
Беннасер
9
Ребич
21
Диас
27
Леау
4-1-2-2-1
85
Мяенпяя
24
Эбуехи
23
Кальдара
32
Чеккарони
3
Молинаро
5
Вакка
8
Перец
6
Бусио
70
Араму
17
Йонсен
32
Форте
97
Балло-Туре
19
Эрнандес
19
Эрнандес
97
Балло-Туре
46
Габбиа
23
Томори
23
Томори
46
Габбиа
21
Диас
19
Кессье
19
Кессье
21
Диас
24
Флоренци
56
Салемакерс
56
Салемакерс
24
Флоренци
9
Ребич
9
Пеллегри
9
Пеллегри
9
Ребич
24
Эбуехи
2
Маццокки
2
Маццокки
24
Эбуехи
5
Вакка
6
Тессманн
6
Тессманн
5
Вакка
8
Перец
89
Чрнигой
89
Чрнигой
8
Перец
32
Форте
9
Анри
9
Анри
32
Форте
17
Йонсен
29
Окереке
29
Окереке
17
Йонсен
Остались в запасе
Милан
Венеция
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
13
Андреа Конти
ПЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
25
Филиппо Нери
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
13
Андреа Конти
ПЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Остались в запасе
25
Филиппо Нери
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Милан - Венеция
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Венеция
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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