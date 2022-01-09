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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Венеция - Милан
Венеция - Милан: обзор матча 09 января 2022
Венеция
09.01.2022, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 21 тур
0 : 3
Завершен
Милан
2'
З. Ибрагимович
48'
Т. Эрнандес
59'
Т. Эрнандес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Венеция - Милан
Замена
Б. Стейнн Бьяркасон
️️️️
Д. Окереке
88'
88'
Замена
Л. Станга
️️️️
А. Флоренци
Замена
Л. Фьордилино
️️️️
Д. Бусио
79'
73'
Желтая карточка
С. Тонали
73'
Замена
Д. Мальдини
️️️️
Б. Диас
73'
Замена
О. Жиру
️️️️
З. Ибрагимович
62'
Замена
А. Ребич
️️️️
Р. Леау
Замена
С. Кийин
️️️️
М. Кюизанс
60'
Замена
Д. Чрнигой
️️️️
Т. Анри
60'
Замена
Д. Йонсен
️️️️
М. Араму
60'
59'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Т. Эрнандес
Красная карточка
М. Свобода
58'
Желтая карточка
П. Чеккарони
56'
48'
ГОЛ! 0:2!
Т. Эрнандес
Пас отдал
Р. Леау
46'
Замена
Ж. Мессьяс
️️️️
А. Салемакерс
37'
Желтая карточка
М. Габбиа
5'
Желтая карточка
А. Салемакерс
2'
ГОЛ! 0:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Р. Леау
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венеция
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
9
Тома Анри
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
21
Браим Диас
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Венеция
19
Лука Леццерини
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
16
Лука Фьордилино
ОП
8
Дор Перец
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
89
Домен Чрнигой
ПП
32
Франческо Форте
ЦФ
Милан
69
Лапо Нава
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
13
Андреа Конти
ПЗ
91
Лука Станга
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
33
Раде Крунич
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
3-2-2-1-2
44
Ромеро
4
Ампаду
32
Чеккарони
30
Свобода
5
Хапс
2
Маццокки
27
Кюизанс
6
Бусио
70
Араму
29
Окереке
9
Анри
4-2-3-1
16
Меньян
24
Флоренци
15
Калюлю
46
Габбиа
19
Эрнандес
16
Тонали
8
Бакайоко
56
Салемакерс
21
Диас
27
Леау
11
Ибрагимович
6
Бусио
16
Фьордилино
16
Фьордилино
6
Бусио
27
Кюизанс
13
Кийин
13
Кийин
27
Кюизанс
9
Анри
89
Чрнигой
89
Чрнигой
9
Анри
70
Араму
17
Йонсен
17
Йонсен
70
Араму
29
Окереке
20
Бьяркасон
20
Бьяркасон
29
Окереке
56
Салемакерс
10
Мессьяс
10
Мессьяс
56
Салемакерс
27
Леау
9
Ребич
9
Ребич
27
Леау
24
Флоренци
91
Станга
91
Станга
24
Флоренци
21
Диас
70
Мальдини
70
Мальдини
21
Диас
11
Ибрагимович
9
Жиру
9
Жиру
11
Ибрагимович
Остались в запасе
Венеция
Милан
19
Лука Леццерини
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
8
Дор Перец
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
32
Франческо Форте
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
69
Лапо Нава
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
13
Андреа Конти
ПЗ
33
Раде Крунич
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
8
Дор Перец
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
32
Франческо Форте
ЦФ
Остались в запасе
69
Лапо Нава
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
13
Андреа Конти
ПЗ
33
Раде Крунич
ЦП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Венеция - Милан
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Венеция
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Пьерлуиджи Пенцо
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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