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Прогноз на точный счет матча «Венеция» – «Ювентус»: Серия А, 25 мая 2025

24 мая 2025 11:54
Венеция - Ювентус
25 мая 2025, воскресенье 21:45 | Италия. Серия А, 38 тур
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6.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Ювентуса»
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На «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции состоится заключительный матч сезона Серии А для местной команды и «Ювентуса». Хозяева уже фактически распрощались с надеждой остаться в элите, а «Юве» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов и может использовать эту игру как возможность ротации состава. Несмотря на разницу в классе, результат может быть менее очевидным, чем кажется на первый взгляд.

«Венеция»

Клуб завершает сезон в зоне вылета, имея всего 29 очков после 37 туров. Основной проблемой остаeтся слабая оборона – 9 пропущенных мячей за последние пять туров и постоянные ошибки при позиционных атаках соперников. В атаке немного стабильности добавил Николусси-Кавилья, однако его 4 гола за сезон – скромный вклад для команды, стремящейся сохранить прописку. Венеция забивает в среднем 1 гол за матч, но и регулярно пропускает – в 5 последних встречах подряд.

«Ювентус»

Туринцы уверенно финишируют в топ-4 и демонстрируют дисциплинированную игру. Команда не проигрывает на протяжении 4 матчей и при этом пропускает в среднем лишь 0.6 гола за игру. Душан Влахович продолжает вести атаку и имеет 15 голов в сезоне. В последних матчах Аллегри использует прагматичный подход – минимализм в атаке и надeжность сзади. Несмотря на статус фаворита, «Ювентус» играет без лишнего риска и, как правило, довольствуется скромными победами.

Факты о командах:

«Венеция»

  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • В среднем: 1.0 гола забито, 1.8 – пропущено (последние 5 игр)
  • Лучшая игра в атаке – 2:1 с «Фиорентиной», худшая – 0:3 с «Кальяри»
  • Без побед в 4 из 5 последних матчей

«Ювентус»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах
  • В среднем: 1.2 гола забито, 0.6 – пропущено (последние 5 игр)
  • Победы над «Удинезе» и «Монцей» без пропущенных мячей
  • Стратегия: контроль темпа и реализация минимум шансов

Личные встречи
0% (0)
67% (2)
33% (1)
4
Забитых мячей
5
1.33
В среднем за матч
1.67
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 16 тур
Ювентус
2 : 2
14.12.2024
Венеция
Италия. Серия А, 35 тур
Ювентус
2 : 1
01.05.2022
Венеция
Италия. Серия А, 17 тур
Венеция
1 : 1
11.12.2021
Ювентус

Прогноз на матч «Венеция» – «Ювентус»

Сложившаяся форма команд и мотивация говорят в пользу гостей. Однако «Ювентус» в выездных матчах традиционно действует сдержанно, и разгрома ждать не стоит. «Венеция», несмотря на слабость, может рассчитывать на один гол – особенно если «Ювентус» будет ротацией ослаблен. Учитывая стабильную игру «старой синьоры» и слабую оборону хозяев, оптимальным прогнозом будет победа гостей с минимальным перевесом. Прогноз: 2:1 в пользу «Ювентуса».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Ювентуса» – коэффициент 6.00
  • Победа «Ювентуса» – коэффициент 1.75
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10

6.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Ювентуса»
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Автор: Гроховский Сергей
Италия. Серия А Ювентус Венеция
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