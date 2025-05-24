На «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции состоится заключительный матч сезона Серии А для местной команды и «Ювентуса». Хозяева уже фактически распрощались с надеждой остаться в элите, а «Юве» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов и может использовать эту игру как возможность ротации состава. Несмотря на разницу в классе, результат может быть менее очевидным, чем кажется на первый взгляд.

«Венеция»

Клуб завершает сезон в зоне вылета, имея всего 29 очков после 37 туров. Основной проблемой остаeтся слабая оборона – 9 пропущенных мячей за последние пять туров и постоянные ошибки при позиционных атаках соперников. В атаке немного стабильности добавил Николусси-Кавилья, однако его 4 гола за сезон – скромный вклад для команды, стремящейся сохранить прописку. Венеция забивает в среднем 1 гол за матч, но и регулярно пропускает – в 5 последних встречах подряд.

«Ювентус»

Туринцы уверенно финишируют в топ-4 и демонстрируют дисциплинированную игру. Команда не проигрывает на протяжении 4 матчей и при этом пропускает в среднем лишь 0.6 гола за игру. Душан Влахович продолжает вести атаку и имеет 15 голов в сезоне. В последних матчах Аллегри использует прагматичный подход – минимализм в атаке и надeжность сзади. Несмотря на статус фаворита, «Ювентус» играет без лишнего риска и, как правило, довольствуется скромными победами.

Факты о командах:

«Венеция»

Пропускает в 5 матчах подряд

В среднем: 1.0 гола забито, 1.8 – пропущено (последние 5 игр)

Лучшая игра в атаке – 2:1 с «Фиорентиной», худшая – 0:3 с «Кальяри»

Без побед в 4 из 5 последних матчей

«Ювентус»

Не проигрывает в 4 последних матчах

В среднем: 1.2 гола забито, 0.6 – пропущено (последние 5 игр)

Победы над «Удинезе» и «Монцей» без пропущенных мячей

Стратегия: контроль темпа и реализация минимум шансов

Личные встречи 0% (0) 67% (2) 33% (1) 4 Забитых мячей 5 1.33 В среднем за матч 1.67 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 2:1 Самая крупная ничья: 2:2 Италия. Серия А, 16 тур Ювентус 2 : 2 Венеция Италия. Серия А, 35 тур Ювентус 2 : 1 Венеция Италия. Серия А, 17 тур Венеция 1 : 1 Ювентус

Прогноз на матч «Венеция» – «Ювентус»

Сложившаяся форма команд и мотивация говорят в пользу гостей. Однако «Ювентус» в выездных матчах традиционно действует сдержанно, и разгрома ждать не стоит. «Венеция», несмотря на слабость, может рассчитывать на один гол – особенно если «Ювентус» будет ротацией ослаблен. Учитывая стабильную игру «старой синьоры» и слабую оборону хозяев, оптимальным прогнозом будет победа гостей с минимальным перевесом. Прогноз: 2:1 в пользу «Ювентуса».

Рекомендованные ставки: