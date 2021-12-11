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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Венеция - Ювентус
Венеция - Ювентус: обзор матча 11 декабря 2021
Венеция
11.12.2021, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 1
Завершен
Ювентус
55'
М. Араму
32'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венеция - Ювентус
Желтая карточка
С. Кийин
90'
+1
87'
Замена
М. Соуле
️️️️
М. Локателли
Замена
Д. Перец
️️️️
Д. Чрнигой
79'
Замена
Ф. Форте
️️️️
Т. Анри
79'
Замена
П. Маццокки
️️️️
Т. Эбуехи
79'
76'
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
Ф. Бернардески
76'
Замена
М. Кен
️️️️
К. Жорже
76'
Замена
А. Сандро
️️️️
Л. Пеллегрини
Замена
Т. Тессманн
️️️️
И. Ампаду
64'
Желтая карточка
И. Ампаду
62'
62'
Желтая карточка
Ф. Бернардески
Замена
С. Кийин
️️️️
Д. Йонсен
57'
ГОЛ! 1:1!
М. Араму
Пас отдал
Р. Хапс
55'
Желтая карточка
М. Кальдара
51'
Желтая карточка
М. Модоло
41'
32'
ГОЛ! 0:1!
А. Мората
16'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
12'
Замена
К. Жорже
️️️️
П. Дибала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венеция
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
6
Джанлука Бусио
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
89
Домен Чрнигой
ПП
9
Тома Анри
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
5
Мануэль Локателли
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Венеция
19
Лука Леццерини
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
23
Давид Шнегг
ЛЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
8
Дор Перец
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
32
Франческо Форте
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
3-2-2-2-1
44
Ромеро
23
Кальдара
13
Модоло
4
Ампаду
5
Хапс
24
Эбуехи
6
Бусио
89
Чрнигой
17
Йонсен
70
Араму
9
Анри
3-1-3-1-2
13
Щесны
22
Де Шильо
19
Бонуччи
4
де Лигт
5
Локателли
7
Куадрадо
12
Рабьо
3
Пеллегрини
10
Бернардески
21
Мората
21
Дибала
24
Эбуехи
2
Маццокки
2
Маццокки
24
Эбуехи
89
Чрнигой
8
Перец
8
Перец
89
Чрнигой
17
Йонсен
13
Кийин
13
Кийин
17
Йонсен
4
Ампаду
6
Тессманн
6
Тессманн
4
Ампаду
9
Анри
32
Форте
32
Форте
9
Анри
3
Пеллегрини
26
Сандро
26
Сандро
3
Пеллегрини
10
Бернардески
30
Бентанкур
30
Бентанкур
10
Бернардески
5
Локателли
18
Соуле
18
Соуле
5
Локателли
Жорже
9
Кен
9
Кен
Жорже
21
Дибала
19
Жорже
19
Жорже
21
Дибала
Остались в запасе
Венеция
Ювентус
19
Лука Леццерини
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
23
Давид Шнегг
ЛЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
38
Дан Хейманс
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
23
Давид Шнегг
ЛЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
38
Дан Хейманс
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Венеция - Ювентус
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Венеция
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Пьерлуиджи Пенцо
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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