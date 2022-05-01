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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Венеция
Ювентус - Венеция: обзор матча 01 мая 2022
Ювентус
01.05.2022, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 35 тур
2 : 1
Завершен
Венеция
7'
Л. Бонуччи
76'
Л. Бонуччи
71'
М. Араму
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Венеция
86'
Замена
М. Ульманн
️️️️
Р. Хапс
86'
Замена
Д. Окереке
️️️️
А. Матею
Замена
Артур
️️️️
Ф. Миретти
79'
Замена
Д. Кьеллини
️️️️
Д. Влахович
79'
78'
Желтая карточка
Р. Хапс
ГОЛ! 2:1!
Л. Бонуччи
Пас отдал
Данило
76'
71'
ГОЛ! 1:1!
М. Араму
Замена
М. Кен
️️️️
А. Мората
69'
64'
Замена
Д. Перец
️️️️
Д. Чрнигой
Желтая карточка
А. Сандро
63'
61'
Желтая карточка
М. Араму
Замена
П. Дибала
️️️️
Ф. Бернардески
58'
Замена
А. Сандро
️️️️
Л. Пеллегрини
58'
56'
Желтая карточка
С. Кийин
46'
Замена
С. Кийин
️️️️
М. Кюизанс
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
45'
+1
37'
Замена
Л. Фьордилино
️️️️
А. Вакка
Желтая карточка
Д. Закария
25'
ГОЛ! 1:0!
Л. Бонуччи
Пас отдал
М. де Лигт
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Венеция
85
Ники Мяенпяя
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
37
Алеш Матею
ПЗ
70
Маттиа Араму
ЛВ
5
Антонио Вакка
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПВ
9
Тома Анри
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
6
Артур
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Венеция
21
Бруно Бертинато
ВР
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
17
Нани
ЛВ
16
Лука Фьордилино
ОП
13
Софьян Кийин
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
29
Давид Окереке
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Щесны
3
Пеллегрини
4
де Лигт
19
Бонуччи
13
Данило
6
Закария
12
Рабьо
21
Миретти
10
Бернардески
21
Мората
28
Влахович
3-3-1-2-1
85
Мяенпяя
4
Ампаду
32
Чеккарони
23
Кальдара
37
Матею
5
Вакка
5
Хапс
27
Кюизанс
89
Чрнигой
70
Араму
9
Анри
3
Пеллегрини
26
Сандро
26
Сандро
3
Пеллегрини
28
Влахович
14
Кьеллини
14
Кьеллини
28
Влахович
21
Миретти
6
Артур
6
Артур
21
Миретти
21
Мората
9
Кен
9
Кен
21
Мората
10
Бернардески
21
Дибала
21
Дибала
10
Бернардески
5
Хапс
31
Ульманн
31
Ульманн
5
Хапс
5
Вакка
16
Фьордилино
16
Фьордилино
5
Вакка
27
Кюизанс
13
Кийин
13
Кийин
27
Кюизанс
89
Чрнигой
8
Перец
8
Перец
89
Чрнигой
37
Матею
29
Окереке
29
Окереке
37
Матею
Остались в запасе
Ювентус
Венеция
11
Марле Аке
ЛВ
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
21
Бруно Бертинато
ВР
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
6
Джанлука Бусио
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
17
Деннис Йонсен
ЛВ
17
Нани
ЛВ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
11
Марле Аке
ЛВ
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
Остались в запасе
21
Бруно Бертинато
ВР
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
6
Джанлука Бусио
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
17
Деннис Йонсен
ЛВ
17
Нани
ЛВ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Ювентус - Венеция
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Венеция
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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