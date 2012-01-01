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    Результаты сборной Нигерии по футболу

    Сайт www.nigeriainfonet.com
    Тренер Августин Эгуавон
    Турниры:
    Кубок африканских наций 2021
    1/8 финала
    		23 января, воскресенье 22:00 Нигерия 0:1 Тунис
    Кубок африканских наций 2021, группа D
    3 тур
    		19 января, среда 22:00 Гвинея-Бисау 0:2 Нигерия
    2 тур
    		15 января, суббота 19:00 Нигерия 3:1 Судан
    1 тур
    		11 января, вторник 19:00 Нигерия 1:0 Египет
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