6-кратный чемпион Англии Уокер нашел новый клуб

Футбольный клуб «Бернли» подтвердил подписание защитника сборной Англии Кайла Уокера. 35-летний футболист заключил двухлетний контракт с «Бернли» и присоединился к своему бывшему партнеру по «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии, главному тренеру «Бернли» Скотту Паркеру. Уокер будет выступать за клуб, начиная с сезона-2025/26 в Премьер-лиге.

Уокер провел 96 матчей за сборную Англии. Его включили в команду турнира Чемпионата Европы УЕФА 2024 года.

«Я очень рад быть здесь. Когда я поговорил со Скоттом и услышал о его планах на следующий сезон, я ухватился за эту возможность. Он проделал удивительную работу здесь, вернув клуб в Премьер-лигу со 100 очками, и теперь мы вместе с нетерпением ждем возвращения в величайшую лигу мира», – сказал Уокер. «У «Бернли» был потрясающий сезон, построенный на невероятной оборонительной игре, и я не могу дождаться, чтобы привнести свой опыт и качество в этот, как мне кажется, захватывающий состав».

Уокер ранее играл за «Шеффилд Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Сити», а также был в арендах в QPR, «Астон Вилле» и «Милане». За время выступлений в «Манчестер Сити» он выиграл 6 титулов Премьер-лиги, 2 Кубка Англии и 1 Лигу чемпионов. В сезоне-2023/24 Уокер стал частью беспрецедентного требла «Манчестер Сити», выиграв Лигу чемпионов, Премьер-лигу и Суперкубок. Он стал пятым летним приобретением «Бернли» в это трансферное окно.