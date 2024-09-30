Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Жена Уокера готова простить измену, если защитник «Ман Сити» заплатит ей 15 миллионов

Жена Уокера готова простить измену, если защитник «Ман Сити» заплатит ей 15 миллионов

30 сентября 2024, 20:20
4

Футболист «Манчестер Сити» Кайл Уокер может помириться с женой.

Энни Килнер готова простить измену, если муж заплатит ей 15 миллионов фунтов.

Женщина хочет добиться финансовой независимости на случай окончательного расставания с 34-летним защитником, но сейчас у нее есть желание сохранить семью.

Адвокаты подсказали Килнер, что ей положено 50% от состояния Уокера, которое оценивается в 27 миллионов фунтов.

Она решила потребовать 15 миллионов от Уокера, чтобы спасти их брак.

  • В январе Килнер выгнала мужа на фоне регулярных измен.
  • Она узнала, что любовница Уокера родила второго ребенка от футболиста.

Еще по теме:
6-кратный чемпион АПЛ закончил карьеру в сборной Англии
6-кратный чемпион Англии Уокер нашел новый клуб 1
Уокер взял в «Милане» номер Бекхэма – Дэвид отреагировал
Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Уокер Кайл
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DeStar
1727718901
а че такое маленькое состояние у уокера) остальное записано на маму я так понимаю) а то 27 лямов это 1-2 года его игры)
Ответить
Spartak_forv@
1727719136
Это за сезон или как?
Ответить
Loko_Roma
1727723681
Какая грязь
Ответить
MANCHESTER_RED_MAN
1727735788
Дешёвый поступок!
Ответить
Главные новости
Запрет «Зенита» по Мостовому, антироссийский призыв Павлюченко и другие новости
00:56
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
Радимов поставил крест на «Спартаке» в ближайшем матче
Вчера, 23:27
1
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
Вчера, 22:59
1
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
1
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
4
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
4
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
Все новости
Все новости
Суперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя ЛЧ
Вчера, 20:12
1
Сергей стал лучшим тренером АПЛ в августе
Вчера, 19:59
ФотоФутболист АПЛ попал в аварию – его машина перевернулась
Вчера, 15:28
4
Фигуристка Медведева назвала футболиста, которого боится: «Он в два раза больше всех»
Вчера, 14:45
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
10 сентября
Каррагер назвал форварда, который забьет 1000 голов и станет лучшим бомбардиром всех времен
10 сентября
6
125-миллионный новичок «Ливерпуля» получил травму во второй игре за клуб
10 сентября
4
Мудрик получил травму и может пропустить до двух месяцев
9 сентября
Мареска прокомментировал первую победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
9 сентября
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
8 сентября
10
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
8 сентября
2
Номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football
8 сентября
2
Алонсо прокомментировал первое поражение «Челси» в сезоне
7 сентября
Артета оценил игру «Арсенала» в победном матче с «Челси»
7 сентября
АПЛ. «Арсенал» добился волевой победы над «Челси» (2:1)
6 сентября
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» пропустил на 96-й и сыграл вничью с «Эвертоном» Мойеса (2:2)
6 сентября
2
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
6 сентября
39
Тренер «Тоттенхэма» недоволен Мудриком в дебютном матче
6 сентября
1
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
5 сентября
18
АПЛ. «Манчестер Сити» победил команду Лэмпарда (1:0)
5 сентября
«Челси» готов заплатить 100 миллионов за полузащитника «Атлетико»
5 сентября
АПЛ. «Ливерпуль» впервые победил при Ираоле благодаря дублю Исака
4 сентября
Фото«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
Два клуба АПЛ пытались купить Головина у «Монако»
4 сентября
9
Названы капитаны «Манчестер Сити» в новом сезоне
4 сентября
39-летний Варди может вернуться в АПЛ
4 сентября
1
«Тоттенхэм» не включил в заявку на АПЛ лучшего бомбардира прошлого сезона
3 сентября
В клубе АПЛ отреагировали на новость о срыве трансфера Головина
3 сентября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+