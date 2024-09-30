Жена Уокера готова простить измену, если защитник «Ман Сити» заплатит ей 15 миллионов

Футболист «Манчестер Сити» Кайл Уокер может помириться с женой.

Энни Килнер готова простить измену, если муж заплатит ей 15 миллионов фунтов.

Женщина хочет добиться финансовой независимости на случай окончательного расставания с 34-летним защитником, но сейчас у нее есть желание сохранить семью.

Адвокаты подсказали Килнер, что ей положено 50% от состояния Уокера, которое оценивается в 27 миллионов фунтов.

Она решила потребовать 15 миллионов от Уокера, чтобы спасти их брак.