Жена Уокера готова простить измену, если защитник «Ман Сити» заплатит ей 15 миллионов

Футболист «Манчестер Сити» Кайл Уокер может помириться с женой.
Энни Килнер готова простить измену, если муж заплатит ей 15 миллионов фунтов.
Женщина хочет добиться финансовой независимости на случай окончательного расставания с 34-летним защитником, но сейчас у нее есть желание сохранить семью.
Адвокаты подсказали Килнер, что ей положено 50% от состояния Уокера, которое оценивается в 27 миллионов фунтов.
Она решила потребовать 15 миллионов от Уокера, чтобы спасти их брак.
- В январе Килнер выгнала мужа на фоне регулярных измен.
- Она узнала, что любовница Уокера родила второго ребенка от футболиста.
Источник: The Sun