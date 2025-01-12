Защитник «Сити» близок к переходу в «Милан»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер, решивший сменить клуб, близок к подписанию контракта с «Миланом». Соглашение будет рассчитано на 2,5 года – до лета 2027-го.

По данным The Telegraph, ключевую роль в переговорах с Уокером играет Златан Ибрагимович, занимающий пост советника руководства «Милана». «Россонери» рассчитывают оформить трансфер защитника в начале следующей недели.