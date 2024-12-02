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    • Список кандидатов в символическую сборную 2024 года по версии FIFPro

    Список кандидатов в символическую сборную 2024 года по версии FIFPro

    Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) опубликовала список кандидатов на попадание в символическую сборную 2024 года.

    В шорт-лист включены 26 игроков. Итоговую версию сборной представят 9 декабря.

    Вратари: Эдерсон («Манчестер Сити»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Мануэль Нойер («Бавария»);

    Защитники: Дани Карвахаль, Антонио Рюдигер (оба – «Реал»), Рубен Диаш, Кайл Уокер (оба – «Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Жереми Фримпонг («Байер»), Вильям Салиба («Арсенал»);

    Полузащитники: Джуд Беллингем, Лука Модрич, Федерико Вальверде (все – «Реал»), Фил Фоден, Родри (оба – «Манчестер Сити»), Тони Кроос (завершил карьеру), Джамал Мусиала («Бавария»);

    Нападающие: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Бавария»), Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор (оба – «Реал»), Лионель Месси («Интер Майами»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Коул Палмер («Челси»), Ламин Ямаль («Барселона»).

    Источник: FIFPro

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    02.12.2024 18:18
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