Список кандидатов в символическую сборную 2024 года по версии FIFPro

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) опубликовала список кандидатов на попадание в символическую сборную 2024 года.
В шорт-лист включены 26 игроков. Итоговую версию сборной представят 9 декабря.
Вратари: Эдерсон («Манчестер Сити»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Мануэль Нойер («Бавария»);
Защитники: Дани Карвахаль, Антонио Рюдигер (оба – «Реал»), Рубен Диаш, Кайл Уокер (оба – «Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Жереми Фримпонг («Байер»), Вильям Салиба («Арсенал»);
Полузащитники: Джуд Беллингем, Лука Модрич, Федерико Вальверде (все – «Реал»), Фил Фоден, Родри (оба – «Манчестер Сити»), Тони Кроос (завершил карьеру), Джамал Мусиала («Бавария»);
Нападающие: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Бавария»), Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор (оба – «Реал»), Лионель Месси («Интер Майами»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Коул Палмер («Челси»), Ламин Ямаль («Барселона»).